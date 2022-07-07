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2 этап G-DRIVE СМП РСКГ: концерт, тюнинг-шоу и 7 гонок

Фестиваль скорости на «Нижегородском кольце» - праздник для всей семьи!
2 этап G-DRIVE СМП РСКГ: концерт, тюнинг-шоу и 7 гонок
07 июля 2022 00:10
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба СМП РСКГ

9 и 10 июля на автодроме под Богородском пройдет Фестиваль скорости G-Drive СМП РСКГ. Почти сто лучших пилотов страны проведут 7 динамичных гонок – а в перерывах между заездами зрителей захватит настоящий аттракцион драйва.

Каждый год G-Drive Российская серия кольцевых гонок приезжает на великолепное «Нижегородское кольцо». И каждый раз градус борьбы за титулы чемпионов и обладателей Кубков России зашкаливает за все возможные пределы! Бурные старты, филигранные обгоны, зрелищные столкновения и триумфальные финиши – неизменная составляющая спортивной программы на этапах главных русских гонок.

Пресс-служба СМП РСКГ

Для участников традиционных классов серии G-Drive СМП РСКГ встреча под Нижним Новгородом станет второй в сезоне. Это зачеты Туринг, где 350-сильные LADA Vesta сражаются с Audi RS3 и Hyundai i30 N, и Супер-продакшн, в котором представлены LADA Vesta, Subaru BRZ, Honda Civic и Volkswagen Scirocco мощностью около 250 л.с. А также классы Туринг-Лайт и S1600, пилоты которых выступают на LADA Granta, Volkswagen Polo, Kia Rio и Hyundai Solaris мощностью 150-200 л.с.

Пресс-служба СМП РСКГ

А настоящим украшением нижегородского этапа станут гонки суперкаров. Пилоты самого мощного и эффектного зачета SMP GT4 Russia откроют сезон именно здесь – и «Нижегородское кольцо» накроет рев полутора десятков Mercedes-AMG GT4, BMW M4, Porsche 718 Cayman и KTM X-Bow и Toyota Supra. Кроме того, в этот уик-энд должен состояться дебют нового класса SMP Time-Attack Unlim, участники которого соревнуются за рекорд времени прохождения трассы на уникальных автомобилях.

И еще одна отличная новость для фанатов на кольце в Нижнем: сразу в трех классах можно будет увидеть пилотов, которые представляют нижегородские команды – им как никогда важна поддержка болельщиков!

И у фанатов будет возможность с ними пообщаться! Ведь в гоночную программу органично вписаны активности Фестиваля скорости – в том числе обеденные прогулки по пит-лейн, когда пилоты представят свои автомобили на всеобщее обозрение. Кроме того, счастливчики, победившие в конкурсах и викторинах, смогут побывать на стартовой прямой перед началом гонок – и увидеть, как спортсмены настраиваются на борьбу.

Пресс-служба СМП РСКГ

Каждый день с самого утра для зрителей на сцене будут работать ведущий и ди-джей, а на детской площадке – веселые аниматоры. Подкрепить силы получится в кафе и фуд-траках, которые разместятся прямо на территории автодрома. Для желающих продемонстрировать свои гоночные навыки будет открыта зона сим-рейсинга от SMP Racing Esports.

Особое блюдо в субботнем шоу-меню – конкурс на лучший тюнинг-проект, в котором примут участие владельцы машин с самыми необычными доработками. И, конечно, вечерний концерт кавер-группы. В воскресенье между гонками также можно будет познакомиться с экзотичными автомобилями, а закроет развлекательную программу выступление ди-джея с авторским сетом.

источник: «Советский спорт»
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