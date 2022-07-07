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В преддверии большого старта

Одним из основных мероприятий, которые проводятся перед стартом Международного ралли «Шёлковый путь», является официальная пресс-конференция участников и организаторов предстоящей гонки. Не стала исключением и конференция, которая была проведена перед началом двенадцатого издания ралли.
В преддверии большого старта
07 июля 2022 00:30
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба ралли "Шелковый путь"

Руководитель Проекта «Международное ралли «Шёлковый путь» Владимир Чагин поблагодарил федеральные органы власти, руководство регионов проведения гонки, а также спонсоров и партнёров ралли за помощь и поддержку, оказанные во время подготовки к старту.

«Мы все с вами прошли огромный длинный путь по подготовке к этой гонке – как организаторы, так и участники, – сказал Владимир Чагин. – Я очень рад, что все мы встретились, и спортсмены нашли возможность для участия в нашей гонке. Хочу поблагодарить спонсоров и партнеров наших экипажей. Хочу выразить большую благодарность руководству Астраханской области, министерству спорта, губернатору Игорю Юрьевичу Бабушкину за его доброжелательные личные отношения к нашему виду спорта. И мы это очень ценим. Не случайно Астрахань называют столицей ралли-рейдов России. Гонщики с мировым именем всегда очень ценят астраханские трассы».

Пресс-служба ралли "Шелковый путь"

Многократный участник Международного ралли «Шёлковый путь» в зачёте внедорожников Владимир Васильев, двукратный обладатель Кубка мира и многократный чемпион России по ралли-рейдам дал хорошую оценку нового маршрута гонки, подготовленного организаторами.

«В этом году, наверное будет самый необычный маршрут ралли «Шёлковый путь». Его необычность заключается в том, что путь пройдет через Грозный – туда, куда в принципе никогда не заезжали гонки такого уровня и особенно ралли-рейды, – сказал Владимир Васильев. – Даже хорошо, что гонка пройдет по территории России. Да, это большая гонка, но она вся укладывается в территорию нашей страны. В прошлом году мы разговаривали с Владимиром Чагиным, и я говорил: - «Что у нас мало своих дорог?» Поэтому будем надеяться, что наши российские дорожки не хуже монгольских или китайских. Но основная изюминка – это Грозный. Я сам кстати там никогда не был, поэтому побываем, а заодно посмотрим столицу Чечни».

Многократная участница Международного ралли «Шёлкового пути» Анастасия Нифонтова рассказала о том, как проходила подготовка к старту самой сложной гонки сезона.

«Подготовка была в штатном режиме. Машину, естественно, мою полностью механики всю разобрали и перед гонкой собрали, – сказала Анастасия. – Вчера на тестах мы протестировали автомобиль, посмотрели все нюансы. Протянули, как говорится. Все подготовили, всё отлично. Эта гонка особенна для нас тем, что у нас новый партнер – это бренд «G-Energy». Собственно, мы едем на новом для себя масле, которое мы тоже уже проверили на тестах. Оно себя очень хорошо показало. И как раз особенность была в том, что мы готовились к жаре.

В жару мотор очень тяжело работает, и как раз порадовало то, что эти масла показали себя очень хорошо. Так что планируем ехать на результат, естественно, потому что сейчас мы лидируем в чемпионате России по ралли-рейдам, и хотелось бы сохранить это лидерство. Ну и соответственно «Шёлковый путь» — это такая гонка – приехать на подиум в этой гонке это, конечно, мечта. Ну, в общем, настроены по-боевому».

Пресс-служба ралли "Шелковый путь"

Шелковый путь

Безусловно особое внимание журналистов было приковано к дебютанту Международного ралли «Шёлковый путь» Никите Мазепину, который сменил безупречную гладь асфальтового полотна автодромов «Формулы 1» на сложнейшие трассы одного из самых трудных ралли-рейдов планеты.

«Я очень рад присутствовать тут. И в первую очередь я бы хотел сказать большое спасибо Владимиру Геннадьевичу Чагину», — сказал Никита Мазепин. – «По приглашению Рустама Нургалиевича Минниханова я посетил Татарстан и имел большую честь находиться на заводе КАМАЗ, где попробовал свои силы на бездорожье. Правда не за рулем, а в качестве пассажира. Прошло чуть меньше года, а я уже выступаю на бездорожье на «Шёлковом пути». Поэтому большое спасибо за организацию. Мне искренне приятно находиться тут».

Пресс-служба ралли "Шелковый путь"

После перерыва на старт Международного ралли «Шёлковый путь» выходит китайско-российский экипаж команды «Один пояс – один путь». В качестве пилота выступит многократный победитель национального чемпионата Китая по ралли-рейдам в грузовой категории Хоу Хоннин.

«Мы очень рады оказаться в России на этой замечательном ралли «Шёлковый путь», – сказал Хоу. – Я счастлив вновь выступать за рулем КАМАЗа. У нас отличное взаимопонимание в экипаже. Штурман Шень Синь и бортинженер Роберт Аматыч – это суперкоманда, у нас отличное взаимопонимание. В Китае у нас много болельщиков, которые будут следить за нашим выступлением в России».

Пресс-служба ралли "Шелковый путь"

В этом году в Международном ралли «Шёлковый путь» появилась новая категория Гранд Тур «Дорогами Петра». Владимир Чагин поделился интересными деталями этого зачёта.

«Автомобильный туризм в нашей жизни с каждым годом обретает всё большие обороты, – рассказал Владимир Чагин. – Становятся популярнее и ралли-рейды, а это наш любимый вид спорта. Мы решили соединить вот эти вот два желания человека, предоставить возможность желающим стать частью ралли «Шёлковый путь». На серийном автомобиле быть вместе с гонщиками, приехать на старты, на финиши, на зрительские зоны – стать неотъемлемой частью нашего проекта.

В этом году исполняется 350 лет со дня рождения Великого Российского Императора Петра Первого. Маршрут гонки этого года проходит по той части территории России, где находятся знаковые места его жизненной биографии. Главная задача участников – получить опыт, который в будущем поможет им в их жизни. В дальнейшем, я уверен, у них возникнет желание участвовать в гонках на бездорожье в нашем проекте».

В завершении пресс-конференции Владимир Чагин обратился к собравшимся: - «От лица многочисленной команды организаторов ралли «Шёлковый путь» я желаю всем спортсменам интереснейшей и красивой борьбы! А журналистам пожелаю успехов в освещении гонки! В путь! В «Шёлковый путь»!»

7 июля в 10:00 от Астраханского театра оперы и балета стартует первый этап Международного ралли «Шёлковый путь».

источник: «Советский спорт»
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В преддверии большого старта
В преддверии большого старта
Одним из основных мероприятий, которые проводятся перед стартом Международного ралли «Шёлковый путь», является официальная пресс-конференция участников и организаторов предстоящей гонки. Не стала исключением и конференция, которая была проведена перед началом двенадцатого издания ралли.
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