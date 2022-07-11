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2 Этап G-DRIVE СМП РСКГ: Автоспорт для всех

Фестиваль скорости на «Нижегородском кольце» порадовал погодой и яркими событиями.
2 Этап G-DRIVE СМП РСКГ: Автоспорт для всех
11 июля 2022 21:02
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Нижегородский раунд главных русских гонок запомнится сразу по нескольким причинам. Именно здесь начался сезон для пилотов класса SMP GT4 Russia – и новый формат из трех гонок оказался крайне зрелищным. Здесь дебютировал новый зачет SMP Time Attack Unlim – и благодаря ему установлен новый рекорд «Нижегородского кольца». Наконец, гонки традиционных классов G-Drive СМП РСКГ оказались на редкость боевыми – и около 7 тысяч зрителей, посетивших автодром за эти выходные, стали свидетелями множества инцидентов и триумфальных прорывов.

Воскресная шоу-программа, наряду с гонками ставшая неотъемлемой частью Фестиваля скорости, не уступала субботней – разве что вместо кавер-группы играл ди-джей. Викторины, розыгрыши призов, выставка тюнинг-каров, гоночное такси, сим-рейсинг от SMP Racing Esports, детская площадка с аниматорами и аквагримом, фуд-траки для желающих подкрепить силы – приезд серии G-Drive СМП РСКГ стал настоящим праздником для местных поклонников автоспорта.

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Гоночная программа заключительного дня Фестиваля скорости состояла из четырех гонок – достаточно, чтобы получить адреналиновый заряд, и не устать от карусели событий.

Сразу две гонки прошли в классе SMP GT4 Russia – и развивались они по одинаково захватывающим сценариям. В первом заезде Вадим Мещеряков (Mercedes-AMG GT4, Rscar Motorsport) стартовал с поула и выиграл гонку, на второе место прорвался Сергей Столяров (Mercedes-AMG GT4, YADRO Motorsport). Третьим мог стать Ринат Салихов (Mercedes-AMG GT4, YADRO Motorsport) – однако триумфатора международных марафонов на предпоследнем круге развернул действующий чемпион класса Денис Ременяко ((Mercedes-AMG GT4, MotorSharks Capital RT) – за что был мгновенно наказан и лишился заработанного таким способом третьего места. В итоге бронза досталась Антону Немкину.

Героем финальной гонки SMP GT4 Russia стал Денис Ременяко, который с ходу возглавил пелетон и первым пересек финиш. Сделать это было непросто: Данила Иванов совершил аналогичный прорыв на старте и на первой части дистанции оказывал на лидера серьезный прессинг – и только на последнем круге сошел по техническим причинам. На второе место вышел Антон Немкин, а Давиду Погосяну, который только дебютировал в классе суперкаров на новой Toyota Supra, - бронза.

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

В классе Туринг первым стартовал Роман Шарапов (Audi RS3 LMS) - однако на входе в первый поворот между ним и Захаром Слуцким (Hyundai i30 N, Lukoil Racing) произошел контакт, открывший Захару путь на первое место. Сразу за ним финишировали пилоты на заводских LADA Vesta: Кирилл Ладыгин заработал серебро, Михаил Митяев – бронзу. Владимир Шешенин финишировал четвертым и записал на свой счет дополнительное очко за лучшее время круга в гонке – но после протеста команды ТАИФ переместился на пятое место, пропустив вперед Дмитрия Брагина, выступающего на Audi RS3 LMS. Причем для этого хватило штрафа всего в 0,3 секунды – финиш был невероятно плотным!

В Супер-продакшн Ирина Сидоркова (Subaru BRZ, Sofit Racing) прорывалась наверх и перехитрила Ивана Чубарова (LADA Vesta, LADA Sport Rosneft) в борьбе за лидерство – а минутой позже Иван выпал из числа претендентов на подиум: срезало колесные шпильки. Второе место досталось его сокоманднику Леониду Панфилову, Николай Виханский (Honda Civic, МИФИ RHHCC RT) поднялся на третью ступень подиума.

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

В Туринг-Лайте уже на втором круге пелетон возглавил Артем Фридман (Volkswagen Polo, FAS Motorsport) - стартовавший лишь восьмым! Никто из соперников не мог с ним сегодня сравниться: лучший круг в гонке принадлежит именно ему. Таким образом, Артем записал на свой счет первую победу в G-Drive СМП РСКГ. Почти столь же успешным оказалось выступление Петра Плотникова (Volkswagen Polo, Lukoil Racing – Академия ралли) - стартовав бок о бок с Фридманом, он вышел на второе место и получил серебро на финише. Владимир Черевань (Volkswagen Polo, Академия ралли) также отыграл несколько мест - однако под конец заезда не стал сопротивляться набравшему ход Николаю Карамышеву (Volkswagen Polo, Академия ралли) и пропустил сокомандника на третью ступень подиума.

Результаты воскресной гонки S1600 предварительные: будут рассматриваться апелляции на судейские решения. В любом случае на распределение призовых мест это не должно повлиять: Артем Антонов (Kia Rio X-Line, InnostageAG Team) и Василий Владыкин (LADA Granta, GTE RT) стартовали с третьего ряда, но быстро вышли на первые роли - Антонов в итоге забрал золото, Владыкин - серебро. А Михаил Дралин (LADA Granta), стартовав с поула, никого, кроме них, вперед не пустил - и удержался в призовой тройке.

Следующий этап G-Drive СМП РСКГ пройдет на автодроме Kazan Ring Canyon в столице Татарстана. 31 июля пилоты классов Туринг, Супер-продакшн, S1600 и Спортпрототип CN проведут 6 гонок.

источник: «Советский спорт»
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