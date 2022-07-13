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Жизнь в машине и под ней. Анастасия Нифонтова – о ралли «Шелковый путь»

Анастасия Нифонтова, легендарная российская мотогонщица, первая женщина, побеждавшая в ралли «Дакар», в очередной раз приняла участие в ралли «Шелковый путь». О перипетиях первых дней гонок, жизни в условиях санкций и звездных соперниках – в мегаэксклюзивном интервью «Советскому спорту».
Жизнь в машине и под ней. Анастасия Нифонтова – о ралли «Шелковый путь»
13 июля 2022 10:10
автор: Павел Мхеидзе

НАС ИЗОЛИРОВАЛИ – И ОНИ ПОТЕРЯЛИ БОЛЬШЕ

- Отечественный спорт изолирован от мирового, присутствие наших спортсменов за рубежом минимально. Насколько критично для мировых ралли отсутствие россиян, а для российских гонок отсутствие иностранцев?

- Если говорить конкретно про наш вид спорта, про ралли-рейды, то тут все стороны потеряли. Если посмотреть протоколы, например, этапа Кубка Мира, то мы там до сих пор с Катей Жадановой чуть ли не на четвертом месте, хотя мы участвовали всего в одном этапе, еще кто-то из наших ребят успел поучаствовать в Иордании. И вот в зачетном листе этой гонки, по-моему, то ли три, то ли четыре российских экипажа, помимо, соответственно, испанцев, саудитов и так далее. Поэтому понятно, что мы составляем серьезную конкуренцию иностранным пилотам, и с нашим отсутствием они потеряли достойных соперников.

Я не знаю, им это нравится или нет, это можно только у них спросить. Нам, конечно, плохо, что мы не можем выступать на международных соревнованиях, точно также нет конкурентов из других стран. Но с другой стороны, многие наши пилоты на мировом уровне в топе, и мы понимаем, что у нас очень высокий уровень конкуренции, и в принципе глобально мы не просядем в мастерстве. Мы все равно будем между собой соревноваться, и в тот момент, когда, как я надеюсь, все встанет на мирные рельсы, мы сможем вернуться в мировой автоспорт, и будем опять соревноваться на самом высоком уровне.

- Как санкции повлияли на вашу команду? Пришлось ли искать замену привычным иностранным поставщикам?

- С момента, когда вот это всё произошло, все мои иностранные партнёры, а их было достаточно много, сказали: «Насть, мы все понимаем, но политика партии такова, что на территории России мы сворачиваем всю деятельность». И, соответственно, вся спонсорская поддержка закрылась. Пришлось искать замену - российские аналоги. В том числе сейчас я сотрудничаю с маслами G-Energy, и честно вам скажу, раньше у меня и команды было предубеждение против российского масла – мы же все знаем громкие зарубежные бренды, а наши… ну что там наши могут? И когда нам пришлось заняться вплотную поиском альтернативы, мы вызвали лабораторию G-Energy, приехал специалист, сделал анализ масла, которое у нас было до этого, сравнил с тем, что предлагают они, и выяснилось, что по характеристикам они похожие.

Затем мы проехали несколько тестовых заездов, регулярно проверяя масло в их лаборатории, и выяснилось, что российское масло не только не хуже иностранных конкурентов, но по некоторым показателям даже лучше! И даже сейчас, когда идет гонка, продолжаем удивляться, поскольку масло регулярно берут на пробу в мобильную лабораторию, и мы такие, глядя на результаты анализа: «О! Ничего себе!» (Мобильная лаборатория G-Energy проводит оценку состояния двигателя и главных узлов техники по балансу примесей в работающем масле. Точный и оперативный анализ дает оценку по десяткам параметров, и с помощью искусственного интеллекта прогнозирует потенциальные неисправности. – Прим. ред.) Это не то чтобы какая-то реклама, это как раз тот случай, когда мы настолько привыкли, что зарубежное лучше, и не обращаем внимание на наше, что даже сейчас такие: «О! Ничего себе! А наши, оказывается, могут!» А наши действительно могут, просто время надо дать…

ШТРАФЫ ЗА НЕПРОЧИТАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ

- Какие сделали выводы после прошлогоднего дебюта на багги?

- Да, в том году действительно был дебютный полноценный сезон. И, конечно, было много всяких ошибок – что называется, детские болезни: то регламент не дочитали, то где-то не досмотрели… То есть темп у нас был уже достаточно высокий, чтобы соревноваться на уровне с быстрыми ребятами, но на одной гонке дисквалифицировали потому, что недосмотрели – редуктор немножко не той системы у нас был, на другой мы не нашли, где выдают корнет (бланк, где указывается время старта и после проездов пишется время прохождения спецучастков – Прим. ред.), и тоже нам штраф впаяли достаточно большой, и мы не смогли отыграться и заняли только четвертое место. Ну, и вот из-за каких-то таких глупостей не получилось бороться за подиум.

По итогам сезона мы четвертыми стали в чемпионате России, что я считаю все равно неплохо. А в этом году мы уже учли все ошибки, все внимательно читаем – регламент и прочее, все везде смотрим внимательно, и как результат - первые два этапа чемпионата России мы выиграли в своем зачете, и даже умудрились после 2 этапов лидировать в абсолюте среди вообще всех экипажей. Понятно, что были планы на «Шелковый путь», тоже хотели показать максимально высокий результат, но это технический вид спорта, всякое бывает, несмотря на то что у нас лучшие механики и все подготовлено, просто не выдерживает металл.

- Расскажите подробнее, что именно у вас случилось?

- Сначала поломалась вилка кардана, которая держит крестовину, начало мотылять этот кардан во все стороны. Пришлось отсоединить кардан, который у нас из 2 частей состоит, вот эту маленькую часть, которая идет к переднему редуктору, закрепить, отключить передний привод, и поехать дальше только на заднем. Проехали мы немного, к сожалению, где-то через 10-15 километров сломался вал, и осталось всего одно ведущее колесо. А в условиях степи, этого песка, ехать на одном ведущем колесе практически невозможно - машина практически сразу зарывается, и ею очень трудно управлять. Мы приняли решение снять привод спереди, потому что там он нам не нужен, и поставить его назад. Это довольно непростое мероприятие в условиях жары и песка, и когда нет специальных инструментов. Потратили кучу времени, но не получилось выдернуть вал из редуктора – не было технических возможностей для этого. Мы поняли, что не успеваем доехать по трассе до финиша, и в итоге решили выехать на асфальт, и добираться уже по нему. Нам конечно за это начислили кучу штрафных часов, и говорить о том, что мы будем бороться за призовые места, уже не приходится, но мы не унываем, будем бороться и дальше!

У МАЗЕПИНА ЕСТЬ ШАНСЫ, НО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ НЕХВАТКА ОПЫТА

- Каковы шансы в ралли у Никиты Мазепина? Дает ли ему опыт в «Формуле-1» какие-либо преимущества?

- Это очень и очень разные виды автоспорта, а общее одно: у гонщика должен быть стержень, амбиции, стремление победить. Это все, я думаю, у Никиты есть с лихвой. Я, к сожалению, лично его не знаю, пару раз виделись. Что он за человек, не знаю, но думаю, раз он достигал таких высот в формульных гонках, то с этим у него все в порядке. Как спортсмен он действительно на топовом уровне.

Ралли-рейды серьезно отличаются от «Формулы-1», это не кольцевая гонка, это неизвестная трасса, и более того, кольцо двухмерное - лево-право, нет перепадов высот, максимум что – холмики, по сравнению с нами ни о чем, а вот у нас трехмерная история. Плюс длительность самой гонки, нужно морально быть к этому готовым. Ралли-рейды это больше про опыт.

Почему многие шутят, что это пенсионерская история, в основном возрастные пилоты участвуют? Потому что тут нужно обладать более трезвым умом, чтобы он мог притушить горящее сердце, которое рвется в бой. Иногда нужно притормозить, и это будет быстрее, чем все время давить на газ. Но это все приходит с опытом. Я думаю, что Никита может показывать высокий результат и хорошее время, но тут с ним может сыграть злую шутку только нехватка опыта. Хотя он тренировался с Сергеем Карякиным, который наверняка уже многое ему рассказал. Посмотрим, никогда нельзя быть ни в чем уверенным. Может быть, он проедет чуть медленнее, чем какие-то наши великие звёзды, но стабильно, и за счет этого как раз и выиграет. Будем за него болеть!

В РАЛЛИ НЕТ СТОЛОВЫХ ПО ДОРОГЕ

- Как справляетесь с нагрузками во время ралли?

- В первую очередь, правильное питье и питание. В ралли-рейдах иногда приходится целый день быть за рулем, а если застрял, то и всю ночь под машиной проведешь. Поэтому в лагере мы всегда запасаемся едой – столовой по дороге нет, никто тебе ничего не принесет, и приходится есть и пить в дороге. Мы спасаемся обычно водой, которую берем с собой в кэмел-бэк. А в любой момент, когда можно притормозить, у нас с собой батончики энергетические. Я вот очень люблю фруктовые G-Drive – это как в блендере перемешали фрукты и спрессовали. Они такие кисленькие, не сладкие, там углеводы и все что нужно, поэтому это идеальный вариант.

источник: «Советский спорт»
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