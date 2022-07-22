«Шелковый путь»: техника, топливо, люди

ЖАРА, ТАЧКИ И БЕНЗИН

Термометр показывает 32 градуса, но он явно врет. Жара все сто, если не двести. Астраханский бивуак спасается мороженым – его едят все, от мала до велика. В окружении пышущих жаром грузовиков пытаюсь не получить тепловой удар и разузнать побольше о новом GAZelle Next Proto, который пилотировал Александр Семёнов, у технического директора «ГАЗ Рейд Спорта» Ивана Седова. Его постоянно прерывают звонками – идет процесс поиска запчастей, у команды традиционные технические трудности, которые она традиционно успешно решает. Иван начинает свой рассказ с приветствия и сожаления, что международным ралли остался в основном по названию – большинство зарубежных команд не приехало.

- Вот смотри, - Иван протягивает мне свой телефон. – Все, все хотят приехать и не могут!

- Да я верю, верю…

- Нет, ты посмотри!

И он показывает мне мессенджер с переписками с французами, арабами, англичанами – везде слова сожаления, поддержки, и, разумеется, заверениями «мы бы вас тут всех сделали». Конечно, конкуренции маловато, и это отмечают многие участники ралли.

Постепенно жара спадает, техники команд все более воодушевленно копаются в любимых транспортных средствах – ни один день не обходится без поломок и технических проблем. Автомобили, в отличии от пилотов, штурманов и механиков, с трудом справляются с внешними условиями. Некоторым не очень повезло – им ремонтироваться всю ночь. Другие же доводят машины до ума довольно быстро, и немного отдохнувшие пилоты едут на заправку, чтобы с утра не тратить на это время.

Вот заправка на бивуаке на зависть всем заправкам, будьте уверенны. Организаторы и участники заправляются дизельным топливом и бензином сети АЗС «Газпромнефть». Как и в прошлом году, участники ралли заправлялись высокооктановым бензином G-Drive 100, которого предоставили 23,5 тысячи литров. Также было поставлено 15,5 тысяч литров базового 95-го и аж почти 105 тысяч литров дизеля.

- Топливо сети АЗС «Газпромнефть» не раз подтвердило свою надежность в сложнейших условиях многодневных марафонов. Для нас это уже верные друзья, которые помогают и нам, организаторам, и участникам ралли решать ключевые технические, спортивные и бытовые вопросы. Начиная с заправки в труднодоступных районах и до перекуса в дороге со спецучастка на бивуак и подкачки шин на комфортных станциях, - с удовольствием отметил Виктор Соколов, первый заместитель руководителя проекта ралли «Шелковый путь». И неудивительно – топливо гарантирует более эффективную и плавную работу двигателя, увеличивает его мощность и динамику разгона. А что еще в гонке надо?

САМЫЙ БЫСТРЫЙ ГРУЗОВИК

А еще в гонке надо уметь водить, ориентироваться на местности и иметь толику удачи. Именно удача помогла пилоту команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрию Сотникову стать уже четырехкратным победителем ралли. Ведь в начале гонки приоритеты были расставлены по-другому – сперва лидером зачёта грузовиков был Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»). На втором спецучастке перехватил инициативу Сергей Вязович из «МАЗ-СПОРТавто». Затем «КАМАЗ-мастер» вновь вырвался вперед – в топ вышел Андрей Каргинов. Только после четвёртого спецучастка Дмитрий Сотников смог обогнать конкурентов, но ненадолго - на следующем спецучастке Эдуард Николаев смог подвинуть сокомандника. И тут вмешалась фортуна - сломанный амортизатор пробил основной резервный топливный бак, что привело к утечке топлива, и КАМАЗ не смог добраться до финиша, потеряв во времени и упустив лидерство.

Дмитрий Сотников не упустил свой шанс, не позволив конкурентам себя обогнать, да и техника не подкачала. Эдуард Николаев занял второе место, а третьим стал Сергей Вязович.

Вообще МАЗу катастрофически не везло – техника летела только в путь. Главной проблемой стали покрышки, которые не выдерживали условий эксплуатации, перегревались, протектор отслаивался и колеса взрывались. Во второй половине гонки белорусские техники вроде бы нашли решение и взрывов стало меньше, но тут начались новые проблемы – на обеих машинах стали разваливаться надстройки кузова. А завершилось все гидроударом, который в предпоследний день убил двигатель грузовика Алексея Вишневского.

Алексей Хлебов и Михаил Шкляев из команды «ГАЗ Рейд Спорт» смогли потягаться с КАМАЗами и МАЗами, и закончили гонку на четвёртом и пятом местах соответственно.

ЧЕМ ЛУЧШЕ ДЖИП, ТЕМ ДАЛЬШЕ ИДТИ ЗА ТРАКТОРОМ

У внедорожников до последнего все было очевидно, Владимир Васильев – лидер. Но ралли умеет внести сумятицу в казалось бы стройные ряды гонщиков. В начале десятого спецучастка Васильев вылетел с трассы, оторвал колесо и перевернулся. Радостный Денис Кротов, который на протяжении всей гонки дышал пылью Владимира, вырвался вперед и закончил гонку победителем. С ним на подиум взошли гонщики экипажей команды «ГАЗ Рейд Спорт» Александр Русанов и Евгений Суховенко.

ВЕЗДЕ САМЫЙ БЫСТРЫЙ

Никита Мазепин, дебютант ралли-рейдов, показал, что не просто так являлся пилотом королевских гонок – начав далеко не в лидерах первую в жизни гонку в совершенно непривычных для себя условиях пересеченной местности, он постепенно наращивал темп, в итоге завершив ее на первом месте. Армен Пузян с трудом, но отстоял вторую позицию в борьбе с маститым Сергеем Карякиным. Уралец выступал в качестве экипажа поддержки для Никиты Мазепина, но постепенно разошелся, и под конец начал наращивать темп и попытался опередить Пузяна. Дмитрий Мордкович и Кирилл Черненков замкнули пятёрку сильнейших. Далее – Евгений Фрезоргер, Анастасия Нифонтова, которую катастрофически подводила в начале гонки техника, и Олег Манохин.

МАЛ, ДА УДАЛ

Квадроциклы тоже смогли удивить, и тоже не без шуток фортуны - главный фаворит зачёта Александр Максимов уверенно шел на вторую подряд победу, но падение все изменило. В итоге дебютанты гонок Дмитрий Калинин и Алексей Наумов заняли призовые места. Впрочем, ситуация могла быть и совершенно иной – если бы не падение.

Хорошо хоть у мотоциклистов все прошло ровно - Алексей Наумов как с самого начала шел на победу, так к ней и пришел. Остальные боролись за его спиной, но с ним потягаться не смогли.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОЙ НИВЫ

Серийные внедорожники - не самый популярный у гонщиков зачет. Но в этом году поклонников заводских стандартов ждал сюрприз – на старт вышли сразу пять экипажей. Четыре из них были из Туркмении, а один – российский: LADA NIVA Legend под управлением Дмитрия Воронова и Евгения Загороднюка. Казалось, гостям из Средней Азии угрожает серьезный соперник, с поддержкой самого АВТОВАЗа, но 12-й ралли-рейд оказался богат на технические проблемы. Новый автомобиль, «детские» болезни - и спортсменам не удалось их избежать. В начале гонки Воронов проиграл много времени, столкнувшись с техническими сложностями, и несмотря из несколько побед на спецучастках, войти в первую тройку ему не удалось.

Победителем в зачете серийных внедорожников стал Мердан Тойлыев. Второе место у Шамырата Гурбанова, третье – у Максатмырата Данатарова. А на четвёртом месте – Дмитрий Воронов его LADA.