В этот уик-энд стартует Motoring на «Игора Драйв»

Третий этап чемпионата Motoring пройдет уже в эти выходные – 23-24 июля на автодроме «Игора Драйв». Участники шоссейно-кольцевых мотогонок первыми испытают новую конфигурацию трассы, официально представленную накануне: теперь протяженность гоночного полотна составляет 5 183 м, добавилась новая связка поворотов, стал более интересным рельеф (перепад высот составляет почти 20,5 м).

Сегодня днем пройдут квалификационные заезды, после которых будет дан старт трехчасовой гонке на выносливость Endurance.

В воскресенье, главный день соревнований, состоятся пять зрелищных гонок в классах чемпионата России Superbike, Superstock 1000, Supersport, Superstock 600, Supersport 300, а также в любительских Road Cup 1000/600 и Superstock Evo 1000/600.

Этап чемпионата Motoring на автодроме «Игора Драйв» пройдет в фестивальном формате: между заездами гости смогут пройтись по питлейн, попасть на экскурсию в гоночные боксы, на автограф-сессию с топовыми гонщиками чемпионата, проехать по новой конфигурации трассы в гоночном такси.

Информация о мероприятии и билеты на сайте https://motoring.ru/