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Аркадий Цареградцев выиграл этап RDS GP в Красноярске

На трассе «Красное кольцо» завершился четвертый этап Гран При Российской Дрифт Серии (RDS GP), посвященный памяти Андрея Наумова, судьи RDS GP, погибшего в автокатастрофе весной этого года.
Аркадий Цареградцев выиграл этап RDS GP в Красноярске
25 июля 2022 19:37
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба RDS GP

Этот уик-энд войдет в историю яркой борьбой в парных заездах, «Фуридаши Битвой» и напряженным сражением за победу, которое потребовало сразу двух OMT-заездов.

Аркадий Цареградцев одержал первую победу в сезоне-2022
Впервые в финале состоялись два OMT-заезда
Украшением этапа в Красноярске стала «Фуридаши Битва»

В статусе фаворитов стадию топ-16 начинали Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) и Аркадий Цареградцев («FailCrew Дарксайд»), набравшие в квалификации по 97 баллов. Турнирная таблица развела спортсменов по разные стороны сетки парных заездов, и сложилось именно так, что Дамир и Аркадий встретились в противостоянии за места на подиуме.

На пути к решающему сражению Идиятулин без особых проблем преодолел сопротивление Антона Дмитриенко (BY Motorsport), затем в контактной борьбе смог пройти Никиту Шикова (Carville Racing). В полуфинале соперником Дамира стал Роман Тиводар («Форвард Авто»), но ошибка молодого пилота красноярской команды оказалась на руку Идиятулину, открыв тому путь в финал.

Фото: пресс-служба RDS GP

И там его ждал Аркадий Цареградцев. На пути к финалу «Царь» сначала взял верх над Денисом Мигалем (SINTEC FRESH AUTO DRIFT), затем провел сверхзрелищный заезд с Чарльзом НГом (STAR PЁR STARS AIMOL) и на стадии полуфинала встретился с опытнейшим сибиряком Евгением Лосевым (SINTEC FRESH AUTO DRIFT). И снова ошибка соперника сыграла свою роль — Лосев допустил помарку, которая решила исход второго места в финале.

В решающей момент Дамир Идиятулин и Аркадий Цареградцев (оба уроженца Красноярска) продемонстрировали всю мощь сибирского дрифта. Судьям не хватило одного заезда, чтобы выявить победителя – потребовался перезаезд (OMT). Да не один, а сразу два, и только с третьей попытки (основная дуэль и два OMT) судейская бригада назвала имя победителя.

Аркадий Цареградцев одержал свою первую победу в сезоне-2022, покорив наконец-то домашнюю трассу «Красное кольцо». Более того, лидер «FailCrew Дарксайд» поднялся на верхнюю ступень подиума впервые за полтора года – предыдущий раз «Царь» выиграл этап RDS GP в мае 2021 года.

RDS GP-2022. «Красное кольцо». Личный зачет. Топ-3:

1. Аркадий Цареградцев («FailCrew Дарксайд»)
2. Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT)
3. Роман Тиводар («Форвард Авто»)

RDS GP-2022. «Красное кольцо». Командный зачет. Топ-3:

1. SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 357 баллов
2. «FailCrew Дарксайд» — 315 баллов
3. «Форвард Авто» — 306 баллов

К числу героев уик-энда RDS GP в Красноярске с полным правом можно отнести Чарльза НГа, защищающего цвета команды STAR PЁR STARS AIMOL. Пилот из Гонконга блестяще провел этот этап за рулем Flanker F, российского гиперкара Сергея Кабаргина. Чарльз был впечатлен грамотной технической конструкцией машины и ее огромным гоночным потенциалом — парные заезды с Аркадием Цареградцевым в топ-8 и угол постановки в занос 124 градуса в «Фуридаши Битве» стали украшением этапа.

Фото: пресс-служба RDS GP

Евгений Лосев из команды SINTEC FRESH AUTO DRIFT хоть и остановился в шаге от подиума, но одержал победу в «Фуридаши Битве», показав феноменальный угол 130 градусов. На стадии топ-32 организаторы решили провести неформальную «Фуридаши Битву» среди пилотов, выполнявших обязательный проезд bye run, – победителем становился тот, кто на постановке в занос показал максимальный угол и смог после этого продолжить заезд.

Опыт признали удачным все – пилоты, болельщики и организаторы. Поэтому на следующем этапе в Санкт-Петербурге участники RDS GP сразятся в новой битве – на трассе Igora Drive, которая благоволит скоростным экспериментам, будет названо имя пилота, который покажет максимальную скорость постановки в занос.

Фото: пресс-служба RDS GP

Несмотря на победу Аркадия Цареградцева («FailCrew Дарксайд»), этап в Красноярске не повлиял на расклад сил в личном и командном зачетах. Позиции в первых тройках сохранились, но отрывы стали меньше, а значит — все может поменяться уже на этапе RDS GP в Санкт-Петербурге.

RDS GP-2022. Личный зачет после четырех этапов. Топ-3:

1. Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) — 799 баллов
2. Георгий Чивчян («Форвард Авто») — 707 баллов
3. Роман Тиводар («Форвард Авто») — 675 баллов

RDS GP-2022. Командный зачет после четырех этапов. Топ-3:

1. «Форвард Авто» — 1436 баллов
2. SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 1334 балла
3. «FailCrew Дарксайд» — 984 балла

Следующий этап Гран При Российской Дрифт Серии состоится через три недели — из сибирского турне главные соревнования страны по дрифту отправятся в северную столицу. Трасса Igora Drive 13-14 августа примет пятый этап RDS GP-2022 в Санкт-Петербурге.

источник: «Советский спорт»
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