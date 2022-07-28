Третий этап G-DRIVE СМП РСКГ: пять причин посетить фестиваль скорости

Пять причин, чтобы 31 июля приехать на Фестиваль скорости с самого утра и провести на автодроме целый день:

1. Гоночное расписание будет достаточно плотным, чтобы получить адреналин от 6 масс-стартов. Однако в перерывах между заездами можно погулять по паддоку, чтобы окунуться в атмосферу автоспортивного праздника, развлечь детей в компании аниматоров, найти еду по вкусу в одном из кафе или фуд-траков – и даже выйти на прогулку по пит-лейн, чтобы прикоснуться к настоящим гоночным автомобилям и пообщаться с их пилотами.

2. Сразу 4 класса G-Drive СМП РСКГ приедут на Kazan Ring. Самый профессиональный – Туринг, где 350-сильные LADA Vesta нового поколения сражаются с Audi RS3 и Hyundai i30 N. В классе Супер-продакшн Вестам мощностью «всего» 250 л.с., противостоят марки Subaru BRZ, Honda Civic и Volkswagen Scirocco. Есть Лады и в 150-сильном классе S1600: тут Гранты борются с Kia и Hyundai.

А вот в зачете Спортпрототип CN привычных марок нет – и вообще в нем представлены самые необычные машины, созданные специально для гонок: «Шорткаты», созданные по мотивам легендарных Lotus 7, уменьшенные копии американских и российских моделей 30-х и 40-х годов Legends, а также французские MitJet, стилизованные под известные бренды.

3. Среди пилотов – как звезды с мировым признанием, так и начинающие пилоты. А спортсмены из Татарстана претендуют на лидерство сразу в двух зачетах: Дмитрий Брагин и Павел Кальманович выступают за казанские команды в престижном Туринге, Рустам Фатхутдинов и вовсе возглавляет турнирную таблицу класса S1600.

4. Тут же, в паддоке Kazan Ring, пройдет тюнинг-шоу Canyon Fest, на котором будут представлены самые экзотичные автомобили. Доработки далеко не всегда способствуют гоночным рекордам – но тем интереснее познакомиться с многообразием мира тюнинга.

5. Желающие промчать пассажиром в гоночном такси смогут сесть справа от профессионального пилота после гонок. А любители самостоятельно прохватить по трассе тоже смогут это сделать – причем за рулем новейшего российского спортпрототипа BR03! И пусть это будет только в виртуальной реальности – зато самые успешные сим-рейсеры получат денежные призы от SMP Racing Esports.

Подробнее об активностях – на сайте Фестиваля скорости.

Фото: пресс-служба СМП РСКГ

РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ СКОРОСТИ