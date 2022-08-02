Драматичные гонки и яркое шоу 3 этапа G-Drive СМП РСКГ

Около 2,5 тысяч зрителей участвовали в конкурсах, пробовали силы на гоночных симуляторах SMP Racing Esports, рассматривали экзотичные автомобили, выставленные на суд жюри тюнинг-фестиваля.

Но главные события развернулись на уникальной трехмерной трассе – и каждая из гонок подарила посетителям 3 этапа G-Drive СМП РСКГ незабываемые эмоции.

В классе Туринг квалификацию впервые за сезон выиграли пилоты заводской команды АВТОВАЗа – и в первой гонке Кирилл Ладыгин с Владимиром Шешениным на LADA Vesta нового поколения оформили победный дубль. Третьим финишировал Дмитрий Брагин, выступающий на проверенной Audi RS3 LMS за казанскую команду ТАИФ Моторспорт. Второй заезд почти целиком прошел под диктовку Льва Толкачева (Hyundai i30 N, RUMOS Racing) – и только за два круга до финиша он совершил помарку и пропустил Захара Слуцкого (Hyundai i30, Lukoil Racing) – однако Слуцкого наказали за контакт с Егором Фокиным (LADA Vesta, A.M.G. Motorsport) – и он переместился сразу на 11 место! Так что победа все же досталась Толкачеву, Роман Шарапов стал вторым, а третьим – Павел Кальманович (Audi RS3 LMS, ТАИФ Моторспот).

В зачете Супер-продакшн обе гонки выиграл Роман Голиков (Honda Civic, RHHCC RT). В первом заезде на подиум вместе с ним поднялись Самвел Искоянц (Subaru BRZ, Sofit Racing) и Иван Чубаров (LADA Vesta, LADA Sport Rosneft). А в другом после того, как Николая Виханского лишили кубка за обгон под желтыми флагами, серебро вновь досталось Искоянцу – а бронзовая награда оказалась у Леонида Панфилова (LADA Vesta, LADA Sport Rosneft).

Пресс-служба СМП РСКГ

Гонки класса S1600 порадовали борьбой – для одних она закончилась вылетами и авариями, у других прошла по канонам лучших кузовных серий. В первом заезде Рустам Фатхутдинов (Hyundai Solaris, Akhmat Racing) был неудержим – и оставил позади Даниила Харашуна (Kia Rio X, RUMOS Racing) и Илью Родькина (Hyundai Solaris, Innostage AG Team). Примечательно, что ни одному из пилотов не исполнилось и 20 лет – такого «молодого» подиума в истории G-Drive СМП РСКГ еще не было! Во второй гонке выиграл Харашун, подтвердив, что прошлые успехи в дебютном сезоне не случайны. Филипп Тупоносов (LADA Granta, GTE RT) и Рустам Фатхутдинов замкнули тройку призеров.

Пресс-служба СМП РСКГ

В зачете Спортпрототип CN большинство участников выступают на модели Shortcut. Вместе со спортсменами на Legends Evo и Mitjet они сражаются за Кубок РАФ, а с казанского этапа – еще и в отдельном Кубке G-Drive.

И центральной фигурой этапа стал Сергей Иевлев. Его результат в квалификации был аннулирован, и в первой гонке он стартовал с последнего ряда – но смог обогнать всех соперников на Шорткатах! Кирилл Киракозов и Максим Скорик стали призерами первого заезда.

Во втором заезде Иевлев вновь совершил прорыв на первое место – но лишился победы из-за обгона в зоне действия желтых флагов. Таким образом победителем стал Кирилл Киракозов, Михаил Достовалов и Александр Винопал заняли второе и третье места. По итогам двух гонок в тройку призеров Кубка G-Drive вошли Кирилл Киракозов, Михаил Достовалов и Сергей Иевлев.

Следующий этап G-Drive СМП РСКГ в формате Фестиваля скорости пройдет на подмосковном автодроме Moscow Raceway 20 и 21 августа совместно с шоу Tuning Fest.