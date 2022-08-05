Чемпионат Motoring: большой фестиваль на Moscow Raceway

Традиционно воскресный день откроют два заезда классов RoadCup 1000/600 и Superstock Evo 1000/600. После финиша любительских гонок зрители окунутся в закулисье Чемпионата Motoring: во время полуторачасового перерыва гости пройдут по питлейн на автограф-сессию с ведущими российскими гонщиками, смогут попасть на экскурсию в гоночные боксы команд, прокатиться на Lamborghini, Ferrari, Porsche в рейс-такси, проехать по трассе на двухъярусном автобусе.

После официальной Церемонии открытия соревнований стартуют три гонки Чемпионата России – заезды классов:

Superbike / Superstock1000

SuperSport / Superstock600

Supersport 300

Зрелищные баталии, эффектные обгоны, борьба за позиции, возможность пройтись по стартовой решетке с пилотами во время предстартовой процедуры, прямая трансляция с живыми комментариями и повторами на больших экранах – все это гости увидят своими глазами на автодроме Moscow Raceway 7 августа.

Весь день в паддоке для посетителей будет работать фестивальная программа.

Информация о мероприятии и билеты на сайте https://motoring.ru/