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Чемпионат Motoring: большой фестиваль на Moscow Raceway

5-7 августа автодром Moscow Raceway примет четвертый этап Чемпионата Motoring по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Тренировки и квалификации пройдут в субботу. В воскресенье, 7 августа, гостей и участников соревнований ждет главный гоночный день и специальная фестивальная программа.
Чемпионат Motoring: большой фестиваль на Moscow Raceway
05 августа 2022 17:41
автор: Анастасия Ключникова

Традиционно воскресный день откроют два заезда классов RoadCup 1000/600 и Superstock Evo 1000/600. После финиша любительских гонок зрители окунутся в закулисье Чемпионата Motoring: во время полуторачасового перерыва гости пройдут по питлейн на автограф-сессию с ведущими российскими гонщиками, смогут попасть на экскурсию в гоночные боксы команд, прокатиться на Lamborghini, Ferrari, Porsche в рейс-такси, проехать по трассе на двухъярусном автобусе.

После официальной Церемонии открытия соревнований стартуют три гонки Чемпионата России – заезды классов:

Superbike / Superstock1000

SuperSport / Superstock600

Supersport 300

Зрелищные баталии, эффектные обгоны, борьба за позиции, возможность пройтись по стартовой решетке с пилотами во время предстартовой процедуры, прямая трансляция с живыми комментариями и повторами на больших экранах – все это гости увидят своими глазами на автодроме Moscow Raceway 7 августа.

Весь день в паддоке для посетителей будет работать фестивальная программа.

Информация о мероприятии и билеты на сайте https://motoring.ru/

источник: «Советский спорт»
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