Большой дрифт на «Игоре Драйв»: пятый этап пройдет в Санкт-Петербурге

- Санкт-Петербург в третий раз примет уикенд Гран При Российской Дрифт Серии

- Трасса «Игора Драйв» в 2022 году открылась после масштабной реконструкции

- Пятый этап RDS GP станет домашним для двух пилотов и одной команды

Трасса близ Санкт-Петербурга славится своим скоростным характером для дрифта — обширные асфальтовые зоны безопасности позволяют ставить рекорды скорости на постановке, а конфигурация оцениваемого участка такая, что зрители могут наблюдать заезды от старта до финиша с нескольких трибун.

Для тех, кто не сможет лично присутствовать на автодроме, возможность увидеть весь дрифт-уикенд в полном формате даст RDS TV — в прямой видеотрансляции на платформе будут показаны и квалификация, и парные заезды: от Топ-32 до финального сражения за победу.

Местные герои — пилоты и команды

Этап на «Игоре Драйв» станет домашним для команды Carville Racing и одного из ее пилотов, Николая Горковенко. А символом петербургского дрифта давно уже стал Сергей Кабаргин, представляющий в этом году команду STAR PЁR STARS AIMOL. В предстоящий уикенд он вновь выступит за рулем гиперкара Flanker F собственной разработки.

RDS GP

Естественно, что кроме петербуржцев на места на подиуме будут претендовать и сибиряки. Еще не удавалось выиграть на «Игоре Драйв» ни лидеру «Форвард Авто» Георгию Чивчяну, ни пилотам SITNEC FRESH AUTO DRIFT Евгению Лосеву и Дамиру Идиятулину, ни Аркадию Цареградцеву («FailCrew Дарксайд»). Так что каждый из них будет настроен на победу.

Два Flanker F на одном этапе

Пилот команды STAR PЁR STARS AIMOL Чарльз НГ, блестяще выступивший за рулем Flanker F в Красноярске, вновь получит в свое распоряжение гиперкар Сергея Кабаргина. Возможность дополнительно потренироваться и провести больше времени с новым для себя автомобилем дадут спортсмену из Гонконга шанс еще лучше адаптироваться машине и показать высокий результат.

А поскольку в число участников RDS GP возвращается Сергей Кабаргин, вынужденно пропустивший прошлый этап, впервые в сезоне-2022 фанаты дрифта смогут увидеть на одном этапе сразу два Flanker F. Кто из пилотов STAR PЁR STARS AIMOL добьется больших успехов на легендарном суперкаре — покажет этап на «Игоре Драйв».

«Жигацарь», «Донна» и «GRoza»

Не стоит списывать со счетов и других постоянных участников RDS GP. Возвращается в борьбу «Жигацарь» ВАЗ-2105 и его пилот Федор Воробьев. Нацелен будет отыграться и Евгений Ружейников («Московский спорт»), выступающий на Nissan Silvia S15 по имени «Донна». И, конечно, вновь порадует болельщиков зрелищными проездами Никита Шиков (Carville Racing) — его Toyota GR Supra «GRoza» неизменно становится украшением каждого этапа Гран При Российской Дрифт Серии.

Вернется в борьбу Илья Федоров, от которого можно ждать приятных сюрпризов. Равно как и от Дмитрия Ермохина (BY Motorsport) — пилот уже поднимался на подиум «Игоры Драйв» в RDS GP и точно будет настроен повторить этот успех. Интересными обещают быть выступления на петербургской трассе Леонида Шнайдера («Форвард Авто»), а также пилотов LUKOIL Racing Drift Team — на прошлом этапе в Красноярске Григорий Гусев, Магомед Омаров и Андрей Астапов не блеснули, но нацелены отыграться.

Судейская бригада RDS GP-2022

Состав судей на этапах RDS GP сезона-2022 постоянный. Квалификационные попытки и парные заезды оценивают руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский и опытные пилоты, Антон Новиков (вице-чемпион RDS Запад 2021, призер RDS Запад 2020) и Максим Ахтямов (руководитель школы дрифта MRE, вице-чемпион RDS-Урал, чемпион ULD и призер кольцевой гонки «Классика 1000» в абсолютном зачете).

Расписание 5-го этапа RDS GP-2022 на трассе «Игора Драйв»:

13 августа, суббота

8:30-9:30 — тренировки

10:00-14:00 — квалификация

15:00-16:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия

16:30-18:30 — парные заезды Топ-32

14 августа, воскресенье

9:00-10:30 — тренировки

11:00-12:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия

12:30-14:00 — парные заезды Топ-16

15:00-17:00 — парные заезды Топ-8 / Топ-4 / финал

17:30-18:00 — церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как на трибунах автодрома «Игора Драйв», так и в прямом эфире на платформе RDS TV: квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно, а парные заезды — по подписке.

О трассе «Игора Драйв»

«Игора Драйв» под Санкт-Петербургом — самый современный гоночный трек в России и масштабный спортивный комплекс, в котором объединены кольцевая трасса, гоночные треки для ралли-кросса, мотокросса, картинга, площадки для контраварийной подготовки и парка внедорожников и автомобильный музей. В 2021 году «Игора Драйв» провела масштабную реконструкцию, в ходе которой кольцевая трасса стала длиннее и рельефнее, а сам автодром был модернизирован до стандартов Формулы-1.

С момента открытия в 2020 году «Игора Драйв» неизменно принимает этапы Гран При Российской Дрифт Серии. Именно в Санкт-Петербурге в 2020 году одержал свою первую победу в RDS GP молодой пилот Роман Тиводар, который с тех пор прошел путь от дебютанта до одного из лидеров главного чемпионата страны по дрифту.

Статистика RDS GP на трассе «Игора Драйв»

2020 год

- Квалификация: Аркадий Цареградцев (97 баллов)

- Топ-3 парных заездов: Роман Тиводар (победитель), Дмитрий Ермохин, Кристапс Блушс

2021 год

- Квалификация: Дамир Идиятулин (96 баллов)

- Топ-3 парных заездов: Джек Шанахан (победитель), Евгений Лосев, Джеймс Дин