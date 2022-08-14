Вандорн стал чемпионом мира в «Формуле-Е»

Сотая гонка в истории «Формулы» завершала восьмой чемпионат электрической серии. Сдвоенный этап принимал Сеул. Гонку здесь ждали еще в 2020 году, но пандемия внесла свои коррективы. Трассу в Сеуле проложили с фантазией: 22 поворота на 2618 метров дистанции и часть проложена на территории парка, построенного к Олимпиаде 1988 года. Интриги к финалу чемпионата добавляла погода. Накануне выходных на Сеул обрушился сильный дождь, превратив улицы города в реки. Дождь вмешался и в субботнюю гонку. На первом круге гонки 15-го этапа, в предпоследнем повороте сразу семь машин потеряли управление и врезались в барьер. Вновь, спасибо Halo – система защиты точно отвела большую беду, когда машина одного из пилотов поднырнула под другую. В итоге – красные флаги и остановка гонки на 45 минут. Но в выходные внимание было не на дожде, а на претендентах на титул. К последнему сдвоенному этапу фактически их осталось двое – бельгиец Стоффель Вандорн на «Мерседес» и новозеландец Митч Эванс на «Ягуар».

СТАБИЛЬНОСТЬ ТИТУЛЫ БЕРЕТ

Внимание загадка - кто станет чемпионом – гонщик, который побеждал в каждой четвертой гонке чемпионата и еще трижды поднимался на подиум или тот, кто всего однажды победил и семь раз был на подиуме. Ответ вроде бы ясный. Но, цитируя классический пресс-релиз, «это гонки и здесь возможно все».

После третьей гонки сезона на первых ролях были совершенно иные пилоты. Борьбу за лидерство вели Эдоардо Мортара и действующий на тот момент чемпион Ник де Вриз. У Вандорна было второе место в гонке в Саудовской Аравии и сход, у Эванса лишь одно очко и два схода. Сдвоенный этап в Риме помог обоим пополнить свой очковый багаж – Эванс дважды победил. Вандорн второй раз в сезоне поднялся на подиум. Дальше была победа бельгийца в Монако и… все. Больше победить в гонке Вандорну не удавалось. Зато еще пять раз был тройке лучших. И эта стабильность (при двух сходах Эванса) помогла бельгийцу подойти к последнему этапу с преимуществом в 21 очко.

В заключительной гонке Вандорн квалифицировался выше Эванса, а потом уверенно довел дело до итогового успеха, финишировав вторым. Еще один подиум и чемпионский титул бельгийского пилота.

«МЕРСЕДЕС» ПОПРОЩАЛСЯ ДВУМЯ ТИТУЛАМИ

Дубль пилотов «Мерседес» на первом этапе в Саудовской Аравии внушал оптимизм на предстоящий сезон. Как выяснилось позже, сезон этот был последним для «Мерседес» - команда объявила, что покинет «Формулу Е». И уйти хотелось на позитиве, желательно, сохранив за собой титул победителя в командном зачете. «Мерседесу» это удалось.

Правда основным соперником стал не «Ягуар», а «Вентури», но и здесь стабильность выступлений сыграла в пользу «Мерседес». К победе Вандорна свои две добавил Ник де Вриз, общими усилиями выиграв для своей команды чемпионат. «Вентюри» - вторая, а «Ягуар» только четвертый, пропустив вперед и «Тихитэч».

ПОКОЛЕНИЕ УШЛО, ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПОКОЛЕНИЕ

Сотая гонка «Формулы-Е» подводила черту еще под одной страницей гоночной серии. Она стала последней на машинах второго поколения. В следующем сезоне машины станут еще мощнее. По данным инженеров машины смогут разогнаться выше 320 км/ч, более 40% энергии, расходуемой во время гонки, будут регениророваться во время торможений. Мощность силовой установки составит 470 л.с. (350кВт), а ее эффективность достигнет 95%. При том, что у двигателей внутреннего сгорания эффективность примерно 40%.

Машина третьего поколения станет первым в истории формульным автомобилем, который оснащен двумя силовыми установками: впереди (до 250 кВт) и сзади (350 кВт).

Официальный сайт чемпионата «Формулы-Е»

Участие в новом сезоне «Формулы-Е», который стартует 14 января 2023 года гонкой в Мексике, подтвердили семь автопроизводителей. Пока все выглядит очень интригующе, но как это будет – покажет время. Ведь «это автогонки, а здесь возможно все».