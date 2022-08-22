Неожиданная концовка 4 этапа G-DRIVE СМП РСКГ

Шесть воскресных заездов главной кольцевой серии страны держали в напряжении поклонников автоспорта и хорошего отдыха, которые собрались на великолепном подмосковном автодроме.

Сенсацией второго дня соревнований можно назвать итоги гонки в классе Туринг-Лайт: на подиум поднялись трое пилотов, выступающих на лифтбеках Volkswagen Polo с турбомоторами. Однако техкомиссия обнаружила несоответствие этих машин правилам – и всю тройку дисквалифицировали! Таким образом, победа досталась Артему Фридману, серебро – Владимиру Череваню, бронза – Олегу Кравцову.

Стартовавшие одновременно с ними пилоты класса S1600, как обычно, отличились контактной борьбой. Только Илья Сидоров благополучно финишировал первым. Василий Владыкин добыл второе место в излишне жесткой борьбе и был наказан, поэтому серебро досталось Станиславу Новикову, бронза – Кириллу Зиновьеву.

Класс Туринг порадовал плотнейшей позиционной борьбой. Однако огорчил инцидентом на первом круге, в результате которого сошли Павел Кальманович и Егор Фокин – а затем, уже после финиша, штрафом Егора Оруджева: за обгон под желтыми флагами недавнего лидера турнира переместили с 7 на 10 место. Первую победу в премьер-классе G-Drive СМП РСКГ в честном сражении одержал Артем Слуцкий, второе место у Дмитрия Брагина, третье – у Кирилла Ладыгина.

Источник фото: Пресс-служба СМП РСКГ

В Супер-продакшн, как и накануне, не повезло одному из лидеров турнира Леониду Панфилову – вчера не выдержала подвеска, сегодня новый сход. Зато его напарника по заводской команде АВТОВАЗа – Ивана Чубарова – можно поздравить с победой. Также на подиум поднялись Ирина Сидоркова и Роман Голиков.

В SMP GT4 Russia в воскресенье состоялось еще две гонки. Утренняя прошла под диктовку Дениса Ременяко. За второе место боролись сразу несколько пилотов - в итоге вторым финиш пересек Ринат Салихов. Судьи посчитали его виновным в столкновении и переместили на 4 позицию – таким образом, награды достались Вадиму Мещерякову и Антону Немкину. Однако команда подала апелляцию, и до решения суда итоги являются предварительными.

Вечерний заезд суперкаров оказался не менее напряженным. Фавориты на протяжении нескольких кругов вели сражение в лучших мировых традициях, в итоге Вадим Мещеряков первым пересек финиш, Денис Ременяко довольствовался серебром. А бронзовая награда впервые досталась пилоту, выступающему на Toyota Supra – им стал недавний дебютант класса Давид Погосян.

Источник фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Среди участников класса Спортпрототип CN снова доминировали автомобили Legends – и лучшим из их пилотов стал Артем Кабаков. Второе место добыл Алексей Хаиров, третье – Георгий Кудрявцев.

Однако в этом классе очки в Кубок РАФ начисляются в зависимости от числа стартовавших – а кворум набрался в подгруппе участников, выступающих на машинах Shortcut. И здесь победителем оказался Артем Викторов, который оставил позади двух других призеров – Степана Крумилова и Сергея Перегудова.

По итогам двух гонок пилоты Шорткатов получили кубки в отдельном зачете G-Drive Cup. И здесь тройка призеров полностью копирует результаты второго заезда.

В зачете SMP Historic Cup награды получают пилоты в каждой из трех групп. Среди Жигулей подготовки A1 в тройку призеров вошли Андрей Козлов, Игорь Шунайлов и Иван Тараканов.

В подгруппе А5 лучшими стали Владимир Черевань и Игорь Ташаев – трое остальных попросту не добрались до финиша. В их числе – Дмитрий Королев, который прорывался на сверхбыстром ВАЗ-2101 из глубины пелетона и буквально разнес переднюю часть Москвича-408, контроль над которым потерял Владислав Донец.

Поэтому и у пилотов подгруппы Москвич-2000 задача упростилась – на подиум поднялись победитель Денис Мысачев, Дмитрий Козлов и вчерашний триумфатор Владислав Шевель.

Источник фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Следующий, предпоследний этап G-Drive СМП РСКГ вновь соберет участников всех 8 классов и пройдет на реконструированном автодроме Игора Драйв под Санкт-Петербургом 9-11 сентября в формате Фестиваля скорости.