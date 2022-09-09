Непредсказуемый этап перед финалом

• Главный чемпионат страны по дрифту в третий раз в сезоне-2022 пройдет в Москве и во второй раз на Moscow Raceway

• Для 6-го этапа RDS GP подготовлена новая, незнакомая ни одному пилоту конфигурация трассы

• Лидеров личного зачета, Георгия Чивчяна и Дамира Идиятулина, разделяет всего 17 очков

Трасса близ Волоколамска прекрасно знакома пилотам и поклонникам управляемого заноса, но в теперь спортсменов ждет совершенно новая конфигурация. Особенность оцениваемого участка RDS GP на Moscow Raceway – профилированный второй поворот с переменным радиусом, который все привыкли проезжать по направлению движения трассы, против часовой стрелки. На этот раз придется ехать в противоположную сторону, а это значит, что поменяется не только траектория, но и ритм проезда.

Поскольку конфигурация оцениваемого участка трассы будет в новинку для всех пилотов и команд, особую роль сыграют тренировки, а в квалификации и парных заездах можно смело ожидать сюрпризов. Увидеть весь дрифт-уикенд в полном формате можно как с трибун подмосковного автодрома, так и в прямых видеотрансляциях на платформе RDS TV, где будут показаны квалификация и парные заезды, от топ-32 до финала.

В фаворитах — три победителя этапов

В статусе лидеров уикенд на Moscow Raceway начнут три победителя этапов сезона-2022. Нацелен увеличить число побед Аркадий Цареградцев из «FailCrew Дарксайд», записавший на свой счет выигранный этап в Красноярске. А Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) и Георгий Чивчян («Форвард Авто»), одержавшие уже по две победы в сезоне, будут стремиться не только выиграть, но и опередить друг друга по баллам в сражении за чемпионский титул сезона-2022.

Источник фото: Пресс-служба RDS GP

Впрочем, вмешаться в эту битву могут Роман Тиводар («Форвард Авто») и Евгений Лосев (SINTEC FRESH AUTO DRIFT), которые замыкают пятерку лидеров личного зачета. Не стоит сбрасывать со счетов и Леонида Шнайдера – молодой пилот «Форвард Авто» уже отметился призовыми подиумами и доказал, что готов побороться за первую в карьере победу на этапе RDS GP.

Чарльз НГ вновь на Flanker F

Блестящий дебют опытного Чарльза НГа за рулем российского гиперкара Flanker F в Красноярске и уверенное выступление в Санкт-Петербурге показали, что этот дуэт способен на высокие результаты. В Москве пилот STAR PЁR STARS AIMOL вновь будет сражаться на Flanker F Сергея Кабаргина, а это значит — нас ждут яркие выступления!

Сам Сергей Кабаргин выведет на трассу еще один Flanker F, так что в заездах на Moscow Raceway примут участие сразу два российских гиперкара для дрифта.

Магомед Омаров и Федор Дзежиц меняют автомобили

После зрелищного пожара на предыдущем этапе, который случился из-за поломки двигателя, Магомед Омаров вынужден сменить автомобиль. В цветах LUKOIL Racing Drift Team на трассе Moscow Raceway появятся сразу две Toyota Chaser — Омаров присоединится к Григорию Гусеву, который постоянно выступает на этой модели. Тем интереснее будет посмотреть на проезды обоих пилотов.

Источник фото: Пресс-служба RDS GP

Федор Дзежиц из команды «Московский спорт» второй этап подряд будет выступать на Toyota Mark II вместо Nissan Silvia S15. Решить возникшие с купе технические проблемы оказалось сложнее, чем подготовить под требования RDS GP седан, и пилот продолжит бороться за очки на новой машине. А для Николая Горковенко (Carville Racing) предстоящий уикенд станет вторым на новой BMW F22. После гоночного дебюта на «Игоре Драйв», пилот продолжает осваиваться за рулем купе, и можно смело ожидать улучшения результатов.

Интересно будет понаблюдать и за Никитой Шиковым (Carville Racing), ведь для него и его Toyota GR Supra этот этап станет домашним. Как и для основателя SINTEC FRESH AUTO DRIFT Дениса Мигаля, который на открытии сезона на Moscow Raceway отметился двумя квалификационными проездами на «90+» баллов. Яркими обещают стать выступления Федора Воробьева на культовом ВАЗ-2015 и других москвичей, которые перед родными трибунами постараются выложиться по полной.

Судейская бригада RDS GP-2022

Состав судей Гран При Российской Дрифт Серии остается неизменным. В 2022 году квалификационные проезды и парные заезды оценивают руководитель РДС Дмитрий Добровольский и пилоты Антон Новиков (вице-чемпион RDS Запад 2021, призер RDS Запад 2020) и Максим Ахтямов (руководитель школы дрифта MRE, вице-чемпион RDS-Урал, чемпион ULD и призер кольцевой гонки «Классика 1000» в абсолютном зачете).

Расписание 6-го этапа RDS GP-2022 на Moscow Raceway:

10 сентября, суббота

• 8:30-9:30 — тренировки

• 10:00-14:00 — квалификация

• 15:00-16:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия

• 16:30-18:30 — парные заезды Топ-32

11 сентября, воскресенье

• 9:00-10:30 — тренировки

• 11:00-12:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия

• 12:30-14:00 — парные заезды Топ-16

• 15:00-17:00 — парные заезды Топ-8 / Топ-4 / финал

• 17:30-18:00 — церемония награждения

Следить за событиями на Moscow Raceway можно на трибунах с полным обзором трассы, а также в прямом эфире на платформе RDS TV: квалификацию покажут без регистрации, а парные заезды – по подписке.

О трассе Moscow Raceway

Автодром Moscow Raceway – это первая трасса европейского уровня в России. Открытый в 2012 году, трек сертифицирован по категориям «FIA Grade 1» Международной автомобильной федерации и «FIM B» Международной мотоциклетной федерации, что позволяет проводить на автодроме гонки уровня Формулы-1 и World Superbike.

На автодроме проходили этапы ведущих международных серий DTM, WSBK, World Series by Renault, FIA WTCC, FIA GT, Blancpain Series, а также российских – RDS GP, РСКГ, RSBK, Russian Endurance Challenge и TRD Endurance.

Статистика RDS GP на Moscow Raceway

2020 год (RDS Moscow Cup)

• Квалификация: Евгений Лосев (96 баллов)

• Топ-3 парных заездов: Георгий Чивчян (победитель), Дамир Идиятулин, Евгений Лосев

2021 год

• Квалификация: Георгий Чивчян (94 балла)

• Топ-3 парных заездов: Аркадий Цареградцев (победитель), Евгений Лосев, Георгий Чивчян

2022 год (1-й этап)

• Квалификация: Дамир Идиятулин (100 баллов)

• Топ-3 парных заездов: Дамир Идиятулин (победитель), Роман Тиводар, Георгий Чивчян