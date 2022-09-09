Непредсказуемый этап перед финалом

• Главный чемпионат страны по дрифту в третий раз в сезоне-2022 пройдет в Москве и во второй раз на Moscow Raceway
• Для 6-го этапа RDS GP подготовлена новая, незнакомая ни одному пилоту конфигурация трассы
• Лидеров личного зачета, Георгия Чивчяна и Дамира Идиятулина, разделяет всего 17 очков
Трасса близ Волоколамска прекрасно знакома пилотам и поклонникам управляемого заноса, но в теперь спортсменов ждет совершенно новая конфигурация. Особенность оцениваемого участка RDS GP на Moscow Raceway – профилированный второй поворот с переменным радиусом, который все привыкли проезжать по направлению движения трассы, против часовой стрелки. На этот раз придется ехать в противоположную сторону, а это значит, что поменяется не только траектория, но и ритм проезда.
Поскольку конфигурация оцениваемого участка трассы будет в новинку для всех пилотов и команд, особую роль сыграют тренировки, а в квалификации и парных заездах можно смело ожидать сюрпризов. Увидеть весь дрифт-уикенд в полном формате можно как с трибун подмосковного автодрома, так и в прямых видеотрансляциях на платформе RDS TV, где будут показаны квалификация и парные заезды, от топ-32 до финала.
В фаворитах — три победителя этапов
В статусе лидеров уикенд на Moscow Raceway начнут три победителя этапов сезона-2022. Нацелен увеличить число побед Аркадий Цареградцев из «FailCrew Дарксайд», записавший на свой счет выигранный этап в Красноярске. А Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) и Георгий Чивчян («Форвард Авто»), одержавшие уже по две победы в сезоне, будут стремиться не только выиграть, но и опередить друг друга по баллам в сражении за чемпионский титул сезона-2022.
Впрочем, вмешаться в эту битву могут Роман Тиводар («Форвард Авто») и Евгений Лосев (SINTEC FRESH AUTO DRIFT), которые замыкают пятерку лидеров личного зачета. Не стоит сбрасывать со счетов и Леонида Шнайдера – молодой пилот «Форвард Авто» уже отметился призовыми подиумами и доказал, что готов побороться за первую в карьере победу на этапе RDS GP.
Чарльз НГ вновь на Flanker F
Блестящий дебют опытного Чарльза НГа за рулем российского гиперкара Flanker F в Красноярске и уверенное выступление в Санкт-Петербурге показали, что этот дуэт способен на высокие результаты. В Москве пилот STAR PЁR STARS AIMOL вновь будет сражаться на Flanker F Сергея Кабаргина, а это значит — нас ждут яркие выступления!
Сам Сергей Кабаргин выведет на трассу еще один Flanker F, так что в заездах на Moscow Raceway примут участие сразу два российских гиперкара для дрифта.
Магомед Омаров и Федор Дзежиц меняют автомобили
После зрелищного пожара на предыдущем этапе, который случился из-за поломки двигателя, Магомед Омаров вынужден сменить автомобиль. В цветах LUKOIL Racing Drift Team на трассе Moscow Raceway появятся сразу две Toyota Chaser — Омаров присоединится к Григорию Гусеву, который постоянно выступает на этой модели. Тем интереснее будет посмотреть на проезды обоих пилотов.
Федор Дзежиц из команды «Московский спорт» второй этап подряд будет выступать на Toyota Mark II вместо Nissan Silvia S15. Решить возникшие с купе технические проблемы оказалось сложнее, чем подготовить под требования RDS GP седан, и пилот продолжит бороться за очки на новой машине. А для Николая Горковенко (Carville Racing) предстоящий уикенд станет вторым на новой BMW F22. После гоночного дебюта на «Игоре Драйв», пилот продолжает осваиваться за рулем купе, и можно смело ожидать улучшения результатов.
Интересно будет понаблюдать и за Никитой Шиковым (Carville Racing), ведь для него и его Toyota GR Supra этот этап станет домашним. Как и для основателя SINTEC FRESH AUTO DRIFT Дениса Мигаля, который на открытии сезона на Moscow Raceway отметился двумя квалификационными проездами на «90+» баллов. Яркими обещают стать выступления Федора Воробьева на культовом ВАЗ-2015 и других москвичей, которые перед родными трибунами постараются выложиться по полной.
Судейская бригада RDS GP-2022
Состав судей Гран При Российской Дрифт Серии остается неизменным. В 2022 году квалификационные проезды и парные заезды оценивают руководитель РДС Дмитрий Добровольский и пилоты Антон Новиков (вице-чемпион RDS Запад 2021, призер RDS Запад 2020) и Максим Ахтямов (руководитель школы дрифта MRE, вице-чемпион RDS-Урал, чемпион ULD и призер кольцевой гонки «Классика 1000» в абсолютном зачете).
Расписание 6-го этапа RDS GP-2022 на Moscow Raceway:
10 сентября, суббота
• 8:30-9:30 — тренировки
• 10:00-14:00 — квалификация
• 15:00-16:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия
• 16:30-18:30 — парные заезды Топ-32
11 сентября, воскресенье
• 9:00-10:30 — тренировки
• 11:00-12:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия
• 12:30-14:00 — парные заезды Топ-16
• 15:00-17:00 — парные заезды Топ-8 / Топ-4 / финал
• 17:30-18:00 — церемония награждения
Следить за событиями на Moscow Raceway можно на трибунах с полным обзором трассы, а также в прямом эфире на платформе RDS TV: квалификацию покажут без регистрации, а парные заезды – по подписке.
О трассе Moscow Raceway
Автодром Moscow Raceway – это первая трасса европейского уровня в России. Открытый в 2012 году, трек сертифицирован по категориям «FIA Grade 1» Международной автомобильной федерации и «FIM B» Международной мотоциклетной федерации, что позволяет проводить на автодроме гонки уровня Формулы-1 и World Superbike.
На автодроме проходили этапы ведущих международных серий DTM, WSBK, World Series by Renault, FIA WTCC, FIA GT, Blancpain Series, а также российских – RDS GP, РСКГ, RSBK, Russian Endurance Challenge и TRD Endurance.
Статистика RDS GP на Moscow Raceway
2020 год (RDS Moscow Cup)
• Квалификация: Евгений Лосев (96 баллов)
• Топ-3 парных заездов: Георгий Чивчян (победитель), Дамир Идиятулин, Евгений Лосев
2021 год
• Квалификация: Георгий Чивчян (94 балла)
• Топ-3 парных заездов: Аркадий Цареградцев (победитель), Евгений Лосев, Георгий Чивчян
2022 год (1-й этап)
• Квалификация: Дамир Идиятулин (100 баллов)
• Топ-3 парных заездов: Дамир Идиятулин (победитель), Роман Тиводар, Георгий Чивчян