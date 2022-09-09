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Предфинальный накал и первые титулы

10-11 сентября формульный автодром Игора Драйв под Санкт-Петербургом станет ареной для сражения лучших автоспортсменов страны в рамках 5 этапа G-DRIVE СМП РСКГ.
Предфинальный накал и первые титулы
09 сентября 2022 17:17
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба СМП РСКГ

В ближайшие выходные на кольцевой трассе Игора Драйв пройдет 5 этап серии G-Drive СМП РСКГ – самых статусных соревнований страны. Более 100 пилотов, выступающих в 8 зачетах, приедут на самый современный автодром России, чтобы продолжить борьбу за титулы чемпионов и обладателей Кубков России. А для некоторых из них этап под Санкт-Петербургом станет решающим.

Именно под Санкт-Петербургом определятся победители в ретрокатегории, в зачете специальных гоночных машин и в соревнованиях на рекордное время круга.

Ностальгия, стиль и настоящий спорт объединились в классе SMP Historic Cup. Здесь в стандартный зачет А1 пока возглавляет Андрей Козлов (ВАЗ-2107), в более мощном А5 Владимир Черевань постарается отобрать победу у лидирующего Андрея Артюшина (оба выступают на «копейках»).

Источник фото: Пресс-служба СМП РСКГ

В классе Спортпрототип CN представлены три группы машин, но Кубок РАФ достанется только одному пилоту. И это будет один из тех, кто выступает на автомобилях Shortcut – российской реплике легендарного Lotus 7. Ведь очки в этой категории начисляются в зависимости от числа стартовавших, а пилотов на Шорткатах на всех этапах было больше, чем на моделях Legends и Mitjet. Пока турнир возглавляет Артем Викторов, но за ним – целая группа преследователей, которая охотится не только за титулом, но и Кубком G-Drive Cup, предоставленным титульным партнером серии.

Наконец, в зачете SMP Time Attack Unlim, где представлены радикально доработанные автомобили для покорения лучшего времени круга, перед петербургским этапом лидирует Владимир Горлач – но, если мы увидим на трассе 800-сильный Mitsubishi Lancer Evo Дмитрия Дударева, награда может достаться именно ему.

В других пяти классах это предпоследний этап – итоги подведут только в октябре, когда их пилоты проведут заключительные гонки в Грозном.

Источник фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Самый эффектный зачет суперкаров SMP GT4 Russia возглавляет трио пилотов на Мерседесах – Вадим Мещеряков, действующий чемпион Денис Ременяко и Антон Немкин, каждому из которых три гонки на Игора Драйв дают равные шансы.

В самом профессиональном зачете Туринг, где представлены 350-сильные LADA Vesta, Audi RS3 LMS и Hyundai i30 N (точно такие же, как в чемпионатах TCR во всем мире), тройку лидеров разделяет 23 очка. Возглавляет зачет Егор Оруджев, следом за ним расположились Кирилл Ладыгин и Дмитрий Брагин – но первая же гонка на трассе под Санкт-Петербургом может перетасовать карты.

Не менее интересна интрига в Супер-продакшн – в тройке лидеров пилоты на машинах трех марок. Роман Голиков на Honda Civic впереди, его преследуют Иван Чубаров на LADA Vesta и Ирина Сидоркова на Subaru BRZ. И каждый из них постарается переломить ситуацию на ближайшем этапе.

В Туринг-Лайте любопытно следить за сражением двух эпох: фавориты выступают и на атмосферных Volkswagen Polo прошлого поколения, и на новейших турбо-лифтбеках этой модели. Лидерство Николая Карамышева призрачно, а между Артемом Фридманом и Андреем Масленником и вовсе считанные очки.

И только в классе S1600 от соперников уверенно оторвался Рустам Фатхутдинов. Впрочем, в автоспорте может произойти что угодно – и этот этап может подарить надежду его конкурентам, чтобы реализовать ее уже в финале.

РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ СКОРОСТИ НА ИГОРА ДРАЙВ

Суббота, 10 сентября

10:20-11:00

SMP Time Attack Unlim

Заезд 2

11:30-12:05

Туринг, Супер-продакшн

Гонка 1

12:45-13:20

Туринг-Лайт, S1600

Гонка 1

13:40-14:30

Прогулка зрителей по пит-лейн

14:55-15:30

SMP GT4 Russia

Гонка 1

16:05-16:30

Спортпрототип CN

Гонка 1

17:05-17:25

SMP Historic Cup

Гонка 1

Воскресенье, 11 сентября

11:30-12:05

SMP GT4 Russia

Гонка 2

12:45-13:15

Туринг, Супер-продакшн

Гонка 2

13:55-14:25

Туринг-Лайт, S1600

Гонка 2

14:45-15:15

Прогулка зрителей по пит-лейн

15:50-16:20

SMP GT4 Russia

Гонка 3

16:55-17:20

Спортпрототип CN

Гонка 2

17:55-18:15

SMP Historic Cup

Гонка 2

источник: «Советский спорт»
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