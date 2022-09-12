Предварительные и окончательные итоги 5 этапа G-Drive СМП РСКГ

Петербургский этап главных гонок страны по плану стал завершающим для участников трех классов. Еще в одном зачете победитель определился досрочно, а в остальных турнирная ситуация перед финалом заметно поменялась.

На Фестиваль скорости на автодроме Игора Драйв приехали около 5,5 тысячи зрителей. Они окунулись в мир развлечений и стали обладателями ценных призов, а, главное, стали свидетелями захватывающей борьбы в дюжине гонок.

Оба заезда в классе SMP Time Attack Unlim, участники которого сражаются за рекордное время круга, выиграл Владимир Горлач, выступающий на специально подготовленном Mitsubishi Lancer Evo. Он и стал первым победителем нового зачета.

Источник фото: Пресс-служба СМП РСКГ

В ретрозачете SMP Historic Cup соревновались участники на мощных Жигулях класса А5 и более демократичных автомобилях группы А1. Тройки призеров в обеих гонках петербургского этапа идентичны: Владимир Черевань, Владислав Агнивин и Андрей Артюшин стали лучшими в старшей категории; Андрей Козлов, Игорь Шунайлов и Иван Тараканов – в младшей. Лучшие по итогам года – Черевань и Козлов.

В S1600 Рустам Фатхутдинов досрочно выиграл Кубок России – ему оказалось достаточно финишировать на границе очковой зоны в субботней гонки и одержать победу в воскресной. Победителем первого заезда стал Артем Антонов, после судейских решений призерами стали Станислав Новиков и Василий Владыкин. Во второй компанию Фатхутдинову на подиуме составили Илья Родькин и Артем Волков.

Источник фото: Пресс-служба СМП РСКГ

В зачете Спортпрототип CN обе гонки выдались крайне напряженными. Среди пилотов, выступающих на автомобилях Legends, оба раза лучшим становился Александр Абхазава. В куда более многочисленной группе Шорткатов – Сергей Иевлев и Михаил Лобода (призерами оба раза были Андрей Громов и Максим Скорик). Однако по итогам сезона победа в Кубке РАФ досталась Артему Викторову. Победителей Кубка G-Drive Cup будут чествовать позже, а на этапе награды получили Громов, Иевлев и Скорик.

В классе Туринг Дмитрий Брагин доказал, что всерьез намерен бороться за титул – уже в пятый раз! Первая гонка однозначно осталась за ним, призерами стали Захар Слуцкий и Егор Фокин. Во второй Брагин тоже пересек финиш первым – однако судьи посчитали его борьбу некорректной, и переместили его на четвертое место. Впрочем, Брагин подал апелляцию, и до решения суда результаты гонки считаются предварительными. Пока же победителем считается Кирилл Ладыгин, второе место у Павла Кальмановича, третье – у Артема Слуцкого.

Источник фото: Пресс-служба СМП РСКГ

В Супер-продакшн в субботу на подиум поднялись победитель Самвел Искоянц, Леонид Панфилов и Роман Голиков. В воскресенье выиграл Иван Чубаров, Искоянц стал серебряным призером, Голиков – вновь бронзовым.

Зачет суперкаров SMP GT4 Russia порадовал плотной борьбой и заставил всех переживать в одной из гонок, когда уникальный углепластиковый KTM Андрей Гончарова был буквально уничтожен ударами Porsche Ильи Горбатского и Мерседеса Андрея Кремлева. Две гонки выиграл дебютант класса Александр Вартанян – и это первые победы для Toyota Supra. Призерами становились Вадим Мещеряков, Сергей Столяров и Ринат Салихов – а выиграл заключительный заезд Антон Немкин.

Источник фото: Пресс-служба СМП РСКГ

В Туринг-Лайте победителями становились Петр Плотников и Николай Карамышев, призерами – Дмитрий Дударев, Карамышев, Масленников и Плотников.

Следующий, завершающий этап G-Drive СМП РСКГ соберет участников 5 классов и на автодроме «Крепость Грозная» в столице Чеченской Республики 7 и 8 октября. Вход будет свободным, однако потребуется регистрация на сайте РСКГ.рф.

А 9 октября, после финала, пилоты серии и приглашенные звезды выйдут на старт 4-часового марафона AKHMAT Race, чтобы сразиться за переходящий кубок AKHMAT, украшенный драгоценными металлами и самоцветами.