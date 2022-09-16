Яркий уикенд русских гонок на «Игора Драйв»

В Российской серии кольцевых гонок наступила пора решающих сражений за титулы. Предпоследний этап сезона приняла трасса «Игора Драйв», которую в этом году обновили под требования «Формулы-1». Яркому гоночному уикенду благоволила и небесная канцелярия. На выходных в регионе установилась солнечная погода, что помогло привлечь больше зрителей на трибуны. На Фестиваль скорости на автодром в Ленинградской области приехало около 5,5 тысячи зрителей.

По традиции G-Drive СМП РСКГ многие родители посещают этапы с детьми, прививая любовь к автоспорту с юных лет. Поэтому организаторы серии создают на трассах все условия для хорошего семейного отдыха.

Фото: пресс-служба G-Drive СМП РСКГ

В зрительской зоне на «Игора Драйв» публику развлекали аниматоры и ди-джей. А во время перерывов в насыщенной гоночной программе прямо по стартовой прямой проходили забеги талисманов. Возле главной трибуны работало множество точек с атрибутикой и питанием, среди которых выделялась чилаут зона G-Drive, где гости могли отдохнуть и перекусить. Рядом с ней в фотозоне зрители фотографировались с настоящим гоночным автомобилем Shortcut многократного призера международных гонок на выносливость и пилота команды G-Drive Racing Романа Русинова.

Большой интерес у гостей вызвала прогулка по пит-лейн. Пройти рядом с боксами и посмотреть вблизи на настоящие гоночные автомобили смогли все желающие, которых было очень много.

Отличная атмосфера на трибунах передавалась и гонщикам, порадовавшим зрителей яркими сражениями на треке, которые не обошлись без накала страстей.

ТРАССА С БЭНКИНГОМ

Дополнительный участок на третьем секторе «Игора Драйв» получил восторженные отзывы от пилотов. В новой конфигурации длина трека составляет 5183 метров. В минувший уикенд ее опробовали участники зачетов Туринг, Супер-продакшн, SMP GT4 и SMP Time Attack Unlim.

– Мне очень нравится трасса, интересный третий сектор, – рассказывает гонщица Sofit Racing Team Ирина Сидоркова, выступающая в зачете Супер-продакшн. – Сейчас мне удалось протестировать его в боевом режиме. Хорошо сделано, он очень сложный. Там непросто найти оптимальную траекторию, подобрать скорость. Особенно выделяется левый поворот после дальней прямой с большим бэнкингом. С таким, получается, подскоком он даже идет. Мы до сих пор к нему «пристреливаемся», ищем какие-то варианты. Конечно, одного-двух дней недостаточно, чтобы полностью это все изучить.

Фото: Сергей Новоселов

В Туринге в субботней гонке первую победу в сезоне одержал Дмитрий Брагин. Компанию на подиуме ему составили Захар Слуцкий и обладатель поула Егор Фокин. В воскресенье Брагин вновь финишировал первым. Однако судьи посчитали его борьбу некорректной и назначили штраф. Брагин переместился в протоколе на четвертую позицию, но подал апелляцию на принятое решение. До суда результаты второй гонки остаются предварительными. Победителем считается Кирилл Ладыгин. Второе место у Павла Кальмановича, который пересек черту всего на 0,022 секунды раньше Артема Слуцкого.

СИДОРКОВА ПОДДЕРЖИВАЕТ КОНТАКТЫ С W SERIES

В зачете Супер-продакшн в субботу гонку выиграл Самвел Искоянц, уверенно вышедший в лидеры в начале заезда. Прорыв с седьмого места на старте на вторую позицию на финише совершил Леонид Панфилов. Третьим стал Роман Голиков. В воскресенье победил Иван Чубаров. Следом финишировали Искоянц и Голиков.

Для одной из самых популярных российских гонщиц Ирины Сидорковой уикенд на «Игора Драйв» сложился не лучшим образом из-за аварии в первой гонке и технических проблем во второй. Сейчас она занимает шестое место в личном зачете в Супер-продакшн, но не отчаивается и итоги сезона собирается подводить после заключительного этапа.

Фото: пресс-служба G-Drive СМП РСКГ

– Рада, конечно, снова пробовать себя в российском кольце, потому что в прошлом году я выступала на международной арене, – сказала она. – Рада снова оказаться в теплой домашней атмосфере, можно так сказать. Сезон проходит с переменным успехом. Где-то преследуют трудности, в том числе технические. Сейчас начинается самое интересное в плане борьбы за позиции в чемпионате. Думаю, более глобально я смогу подвести итоги сезона после финальной гонки.

– В РСКГ много опытных участников, а вы еще достаточно юная девушка. Чувствуете ли вы давление в связи с этим?

– В РСКГ у меня уже давно нет давления. В принципе даже если оно и есть, честно скажу, мне просто все равно. Я занимаюсь своим делом. Вот, у меня красивая Subaru, и мне этого достаточно. Здесь сто пилотов, и если каждого слушать, то действительно с ума сойдешь.

Ирина также рассказала, что поддерживает связь с W Series, но ничего не знает о планах на 2023 год:

– Конечно, списываемся с кем-то из участниц серии, из руководства. Потому что все-таки за это время мы достаточно сплотились, сдружились. Поддерживаем контакт. Но если вы хотите спросить про 2023 год, сразу могу честно сказать, у меня никакой информации нет.

Из-за двух длинных прямых трасса «Игора Драйв» предъявляет повышенные требования к двигателям машин. С этого сезона все участники серии заправляются высокотехнологичным бензином G-Drive 100 от сети АЗС «Газпромнефть», который помогает моторам справляться с колоссальными нагрузками.

Фото: Сергей Новоселов

– В этом сезоне все участники РСКГ ездят на G-Drive 100. Соответственно, мы поменяли под него настройки управления двигателем, – рассказывает Дмитрий Лебедев, тренер и инженер по телеметрии команды Sofit Racing Team. – Высокое качество топлива дало возможность сделать более оптимальный угол опережения зажигания, тем самым мы добились более высокой мощности и скорости. Мы тестировали автомобиль Ирины Сидорковой на мощностном стенде перед третьим этапом. Проверка показала увеличение крутящего момента и мощности двигателя.

ДЕБЮТАНТ ВЫИГРЫВАЕТ ДВЕ ГОНКИ

В зачете SMP GT4 за гоночный уикенд РСКГ проходит три гонки: одна в субботу и две в воскресенье. В этой категории на «Игора Драйв» блестяще дебютировал Александр Вартанян, выигравший первые два заезда. А в третьем с реверсивной решеткой он прорвался на вторую позицию, оставшись позади Антона Немкина.

По два раза за уикенд поднимались на подиум Вадим Мещеряков, финишировавший вслед за Вартаняном в первых двух гонках, и Ринат Салихов, ставший третьим в обеих гонках в воскресенье. В субботу топ-3 замкнул Сергей Столяров.

Фото: пресс-служба G-Drive СМП РСКГ

Во второй гонке SMP GT4 произошла массовая авария. В цепочке столкновений в первом повороте поучаствовали Олег Семенов, Андрей Гончаров, Илья Горбатский и Андрей Кремлев. Причем уникальный KTM Гончарова и Porsche Горбатского были так сильно разбиты, что не смогли стартовать в третьей гонке.

ДВЕ КОНФИГУРАЦИИ

В остальных категориях использовалась укороченная версия трассы «Игора Драйв» длиной 4086 метров. Это уникальный момент – впервые в рамках одного уикенда G-Drive СМП РСКГ участники гонялись на двух разных конфигурациях автодрома. Для зачетов «Спортпрототипов СN», SMP Historic Cup и SMP Time Attack Unlim этап в Ленинградской области был финальным в сезоне.

В Туринг-лайте победу в субботу одержал Петр Плотников. Обладатель поула Дмитрий Дударев стал вторым, а третье место занял Николай Карамышев. В воскресенье Карамышев и Плотников поменялись местами, финишировав, соответственно, первым и третьим. Между ними расположился Андрей Масленников.

В категории S1600 в субботу упорную борьбу за победу вели Даниил Харашун, Илья Родькин и Артем Антонов. Между машинами Харашуна и Родькина было несколько контактов. Этим воспользовался Антонов, обогнавший обоих соперников. Харашун стал вторым, а Родькин третьим, но позднее оба были оштрафованы, и в топ-3 попали Станислав Новиков и Василий Владыкин.

В воскресенье гонку выиграл Рустам Фатхутдинов. Эта победа позволила ему досрочно стать обладателем Кубка России в S1600. Следом в протоколе расположились Родькин и Артем Волков.

В SMP Historic Cup участники выступают на старых автомобилях ВАЗ в классах А1 и А5. В обеих группах первая тройка в субботу и воскресенье получилась идентичной. В дисциплине А5 легендарный Владимир Черевань дважды финишировал первым, Владисав Агнивин – вторым, а Андрей Артюшин – третьим. В А1 две победы у Андрея Козлова, вторым в обеих гонках стал Игорь Шунайлов, а третьим Иван Тараканов. Черевань и Козлов также стали лучшими в своих классах по итогам сезона.

В зачете SMP Time Attack Unlim оба заезда выиграл Владимир Горлач из Белоруссии, опередивший Евгения Письмарова. Горлач стал победителем сезона в этой новой категории.

ГРАНД-ФИНАЛ G-DRIVE CUP

В зачете «Спортпрототип CN» выступают автомобили, построенные исключительно для гоночных соревнований, не имеющие аналогов среди серийно выпускаемых дорожных машин. Наибольшей популярностью у участников пользуются Shortcut серийного производства от российской компании DK Racing: на этап в Ленинградской области заявился 21 гонщик на такой технике. Это самый массовый автомобиль в Российской серии кольцевых гонок.

Фото: пресс-служба G-Drive СМП РСКГ

Для пилотов Shortcut в 2022 году организован свой чемпионат в рамках РСКГ под названием G-Drive Cup. Первые два этапа прошли на трассах «Казань Ринг» и Moscow Raceway, а на «Игора Драйв» состоялся гранд-финал. В субботней гонке лучшим стал Сергей Иевлев, который прорвался на первую позицию с 19-го места на решетке в этом классе. Следом финишировали Андрей Громов и Максим Скорик. В воскресенье первым среди гонщиков на Shortcut стал Михаил Лобода. Далее, как и днем ранее, расположились Громов и Скорик. По сумме результатов уикенда победителем этапа G-Drive Cup на «Игора Драйв» стал Андрей Громов. Второе место занял Сергей Иевлев, а третье Максим Скорик.

В общем зачете G-Drive Cup 2022 победил Кирилл Каракозов. За три этапа он набрал 116 очков и стал первым обладателем почетного титула. Второе место у Сергея Иевлева, набравшего 103 очка. У Артема Викторова в активе 100 очков и третья позиция. Победителей по итогам всего сезона будут чествовать позже.

Чем вызван резкий рост популярности гоночных машин Shortcut? Рассказывает один из сильнейших пилотов этой категории Максим Скорик:

– Для кого-то это вопрос цены, а для кого-то вопрос веселья и получения удовольствия. Вообще автомобиль Shortcut сейчас стоит 2,2 миллиона рублей, в то время как в GT4 столько тратят только на резину за один этап! В нашем зачете много тех, для кого спорт – это хобби. В основном – отдохнуть, классно провести время, погоняться между собой. Все очень дружелюбны. Если что-то сломалось, можно пойти в соседнюю команду, взять запчасти. Никто не будет против.

Фото: Сергей Новоселов

– Какие особенности есть у Shortcut в плане пилотажа?

– В плане пилотажа очень непростой автомобиль. Нет ни АБС, ни трекшн-контроля, никаких систем, нет вакуумников. Надо быть очень осторожным с тормозами, с тормозным балансом, постоянно его менять. Если побеждаешь на Shortcut, то сядешь в GT4 и тоже поедешь очень хорошо. Это отличная учебная парта российского автоспорта.

– Устройство автомобиля очень простое, расскажите о нем.

– Пространственная рама изготавливается в Москве, ее делает DK Racing. Мотор «шеснарь» от «Приоры», немного доработанный в рамках регламента. Задний мост от «Нивы». Всё на русских запчастях. Можно найти их по всей России на любом авторынке. Поэтому проблем с запчастями нет.

В абсолютной классификации зачета «Спортпрототип CN» победителем обеих гонок на «Игора Драйв» стал Александр Абхазава. Следом за ним в субботу финишировал его отец Шота Абхазава, а в воскресенье Георгий Кудрявцев. Все они выступают на машинах Legend Evo. Третьи места в абсолюте заняли пилоты на Shortcut: Сергей Иевлев в первой гонке и Михаил Лобода во второй. По итогам сезона обладателем Кубка РАФ стал еще один гонщик на Shortcut Артем Викторов.