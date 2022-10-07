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6 ЭТАП G-DRIVE СМП РСКГ: Финал в Чечне

7-8 октября на автодроме «Крепость Грозная» станут известны имена новых чемпионов и обладателей Кубка России по кольцевым автогонкам
6 ЭТАП G-DRIVE СМП РСКГ: Финал в Чечне
07 октября 2022 14:02
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба РСКГ

Гоночная трасса в столице Чеченской Республики станет местом заключительной встречи участников чемпионата и Кубка России, а также Кубка РАФ, объединенных в серию G-Drive СМП РСКГ. Именно здесь, на автодроме «Крепость Грозная», станут известны имена призеров в классах Туринг, Супер-продакшн, Туринг-Лайт, S1600 и SMP GT4 Russia.

Поклонников скорости и драйва ждут 7 динамичных гонок, на старт которых выйдут лучшие пилоты страны.

В самом профессиональном зачете Туринг – самая плотная борьба! Его возглавляет прославленный Дмитрий Брагин – многократный чемпион России и обладатель Кубка Европы по кольцевым гонкам. Выступающий на такой же Audi RS3 Егор Оруджев и пилот заводской команды LADA Кирилл Ладыгин уступают ему считанные очки. А ведь за этап можно набрать более 60 баллов – так что до имя чемпиона в этом классе мы узнаем только в заключительный день соревнований.

Источник фото: пресс-служба РСКГ

Зачет Супер-продакшн также радует интригой. И, хотя разрывы здесь больше, за Кубок России готовы бороться Роман Голиков, Иван Чубаров и Самвел Искоянц. Что примечательно, пилотируют они автомобили трех разных моделей: Honda Civic пока впереди LADA Vesta и Subaru BRZ.

Чемпионство в классе Туринг-Лайт, напротив, разыграют трое фаворитов на турбированных лифтбеках Volkswagen Polo. Причем если у лидирующего Николая Карамышева неплохой задел, то Петр Плотников и Андрей Масленников идут почти вровень.

А в классе суперкаров SMP GT4 Russia на кону почти сто очков – ведь здесь пилоты выходят на старт не дважды за уик-энд, а трижды! И это дает математические шансы на титул первой шестерке участников. Ближе всего к титулу Вадим Мещеряков, реальную конкуренцию ему составляют Антон Немкин и Денис Ременяко – все выступают на Mercedes-AMG GT4.

Только в зачете S1600 уже известен победитель – Рустам Фатхутдинов завоевал Кубок России еще на предыдущем этапе в Санкт-Петербурге. Но еще пятеро претендуют на оставшиеся призовые места – и больше всего шансов на медали у Даниила Харашуна, Василия Владыкина и Артема Антонова.

Источник фото: пресс-служба РСКГ

Вход на мероприятие в пятницу и субботу бесплатный – однако необходимо заранее пройти регистрацию на сайте РСКГ.рф.

В воскресенье, когда имена лучших гонщиков страны уже будут известны, на автодроме «Крепость Грозная» пройдет традиционная гонка на выносливость AKHMAT Race.

РАСПИСАНИЕ 6 ЭТАПА G-DRIVE СМП РСКГ

Пятница, 7 октября

08:25-10:45

Все классы

Квалификации

11:25-12:05

SMP GT4 Russia

Гонка 1

12:40-13:15

Туринг-Лайт, S1600

Гонка 1

14:50-15:25

SMP GT4 Russia

Гонка 2

16:05-16:40

Туринг, Супер-продакшн

Гонка 1

Суббота, 8 октября

11:05-12:35

Все классы

Разминки

13:15-13:45

Туринг, Супер-продакшн

Гонка 2

15:20-15:50

Туринг-Лайт, S1600

Гонка 2

16:30-17:00

SMP GT4 Russia

Гонка 3

источник: «Советский спорт»
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