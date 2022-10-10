Кубок Владимирской области по трофи-рейдам взяли москвичи без тормозов

В минувшие выходные в Киржачском районе Владимирской области прошел финальный этап регионального Кубка «Планета 4x4» по трофи-рейдам. Победителем в категории «Абсолют» стал московский экипаж машины «ВЖИК» водителя Ильи Морозова и штурмана Федора Колганихина, набравший по сумме двух этапов 36 баллов.

«Эмоции после победы просто переполняют. Это был настоящий краш-тест не только для нашего автомобиля, но и для нас самих. Временами казалось, что мы в буквальном смысле не вывезем и не выплывем. Пришлось максимально собраться и напрячь все силы. Ведь мы состязались одновременно с очень суровой природой, техникой и самыми сильными спортсменами сразу из многих регионов России. Считаю, что соревнования прошли высочайшем уровне. Хотелось бы отдельно поблагодарить за это организаторов», — отметил Илья Морозов.

Всего в заездах приняли участие более 40 экипажей (водитель и штурман) из Москвы, Московской, Ивановской, Владимирской областей и ряда других регионов. Соревнования проходили на трассе, где было целых три скоростных участка. А также ковровое болото, разделенное на несколько частей мелиоративными протоками. Выезд из него был осложнен очень глубоким водоотводным каналом.

Вторая часть соревнований проходила в низине, вдоль реки Большая Дубна, в которой водятся многочисленные бобры. Речные жители оставили под водой много бревен и пеньков, малозаметных на поверхности, зато под водой становящихся довольно серьезным препятствием.

Ключевой особенностью этапов в этом году стала большая сбалансированность сложности трассы и взятия точек по GPS. Поэтому больший упор был сделан организаторами на тщательное планирование маршрута участниками заездов.

Как рассказали представители экипажа, победившего в категории «Абсолют», в самом начале гонки они повредили тормозную систему машины. Поэтому уже на первом скоростном спецучастке ощущались серьезные проблемы с тормозами. При этом основной этап гонки (70-80% маршрута) пришелся на ковровые болота, где работоспособность тормозов не так важна. Зато, когда спортсмены выбрались из болот на второй скоростной перегон, проблема с тормозами ощущалась намного острее. Особенно на фоне необходимость оторваться от соперников, которые буквально дышали в спину. Более того, при выезде на твердую поверхность тормоза у экипажа совсем отказали, и машина ударилась передним колесом о дерево, из-за чего оборвался ремень гидроусилителя руля. В итоге последние три точки до финиша спортсмены неслись буквально без руля и тормозов, с разгону проскочив финишную черту примерно на 150 метров.

Организатором соревнований выступил внедорожный клуб «Планета 4х4» при поддержке Владимирского спортивного внедорожного объединения, а также администраций Владимирской области и Киржачского района.

«Считаю, что нам удалось в этом сезоне провести по-настоящему масштабное и зрелищное мероприятие, которое собрало много сильных трофи-спортсменов со всей Центральной России», — подчеркнул руководитель клуба Виктор Москалев.