Адреналиновый финал

На автодроме «Крепость Грозная» прошла заключительная серия заездов G-Drive СМП РСКГ. Именно их ход определил расстановку пилотов на итоговых подиумах сразу в нескольких классах.

Олег ПЕТРИКОВ, руководитель СМП РСКГ:

«Несмотря на относительно небольшое число участников, заключительный этап в Грозном стал украшением сезона. Здесь собрались претенденты на титулы, и борьба шла до последних метров дистанции.

Не все зависело от пилотов – в технических видах спорта многое зависит от техники и удачи. Однако победили в итоге те, кто допустил минимум ошибок и выжал из ситуации максимум».

ТУРИНГ

Реверсивный старт дал преимущество Дмитрию Брагину – и он сполна им воспользовался. Хладнокровно контролируя отрыв от ближайшего соперника, который всю гонку исчислялся долями секунды, он финишировал первым. Сразу за ним закончили заезд братья Слуцкие: Захар на втором месте, Артем на третьем.

А принципиальные соперники Брагина в борьбе за титул всю гонку провели на ролях статистов и финишировали в конце пелетона. Так что по итогам сезона титул – уже в пятый раз! – достается Дмитрию Брагину. Егор Оруджев – вице-чемпион, Кирилл Ладыгин – бронзовый призер.

Источник фото: пресс-служба СМП РСКГ

СУПЕР-ПРОДАКШН

Драматичная развязка за несколько поворотов до финиша! Ирина Сидоркова прорвалась вперед и выиграла гонку, вторым финишировал Леонид Панфилов, третьим – Николай Виханский. Но судьба титула решилась за пределами первой тройки этого заезда: на последнем круге расслоившаяся шина на Весте Ивана Чубарова заставила его сбросить темп, и он пропустил на четвертое место Самвела Искоянца. Такой порядок финиша вывел в победители сезона именно Искоянца. Чубаров по итогам года второй, Роман Голиков, который не смог выйти сегодня на старт из-за поломки – третий.

ТУРИНГ-ЛАЙТ

«Крепость Грозная» благоволит новичкам – и сегодня гонку мог выиграть Олег Кравцов, который блестяще реализовал поул, но незадолго до финиша сошел по техническим причинам. Впрочем, принцип остался неизменным: лидирующую позицию занял Дмитрий Дударев, одержав первую победу в карьере. Николаю Карамышеву хватило второго места, чтобы оформить титул. Третьим в гонке стал Петр Плотников, по итогам сезона он бронзовый призер – а вице-чемпионом становится Андрей Масленников.

S1600

Рустам Фатхутдинов, который приехал в Чечню в статусе досрочного победителя Кубка России, блестяще завершил сезон, одержав заключительную победу. Вслед за ним финишировал Василий Кораблев, подарив команде AKHMAT Racing Team дубль на домашнем этапе. Третьим стал Кирилл Зиновьев.

Даниил Харашун, который недолго возглавлял заезд, сошел по техническим причинам – и стал только третьим в турнире. «Серебро» же досталось Артему Антонову.

Источник фото: пресс-служба СМП РСКГ

SMP GT4 RUSSIA

Заключительная гонка сезона уже ничего не решала в распределении итоговых мест – однако оказалась весьма зрелищной. Александр Вартанян стартовал с последнего места, однако смог сломить сопротивление конкурентов, из которых стоит отметить Ивана Самарина (ставшего бронзовым призером гонки) и особенно Виталия Ларионова, который долго оборонял первую позицию. Однако в итоге Вартанян пробился к высшей награде, а на втором месте смог финишировать действующий обладатель Кубка РАФ Антон Немкин. Напомним, что борьба за титул решилась накануне, когда Немкин набрал достаточно очков, чтобы обойти в турнире пропустившего чеченский этап Вадима Мещерякова, а победы Вартаняна гарантировали ему третье место по итогам сезона.