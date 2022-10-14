Пять претендентов на чемпионство

⦁ Лидеры личного зачета, Георгий Чивчян и Дамир Идиятулин, подошли к финалу с равным количеством баллов

⦁ Шансы на чемпионство сохраняют Роман Тиводар, Аркадий Цареградцев и Евгений Лосев

⦁ Титул в командном зачете разыграют «Форвард Авто» и SINTEC FRESH AUTO DRIFT

RDS GP) выходит на финишную прямую — до завершения сезона-2022 остался один этап, который по традиции примет «Сочи Автодром» на побережье Черного моря.

Трасса в Олимпийском парке хорошо знакома участникам главного чемпионата страны по дрифту, поскольку на протяжении нескольких лет подряд судьба чемпионства решается именно здесь. Особенность автодрома – бетонные отбойники, обрамляющие гоночное полотно, что не оставляет спортсменам ни единого шанса на ошибку.

Кроме того, конфигурация оцениваемого участка RDS GP на «Сочи Автодроме» включает в себя неповторимый элемент, которого нет ни на одной другой трассе в календаре чемпионата. Разворотная петля в середине дистанции делит ее на две половины, и пилоты проезжают один и тот же отрезок в противоположных направлениях с разными траекториями.

Увидеть уикенд RDS GP в Сочи в полном формате можно как с трибун знаменитого автодрома с обзором оцениваемого участка трассы целиком, так и на платформе RDS TV — в прямых видеотрансляциях будут показаны квалификация и парные заезды от ТОП 32 до финального сражения за победу.

Чивчян и Идиятулин — равенство по очкам

Перед решающей битвой за чемпионство у двух лидеров личного зачета RDS GP-2022 сложилась максимально интересная ситуация — красноярцы Георгий Чивчян («Форвард Авто») и Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) набрали равное количество очков по итогам прошедших шести этапов.

Источник фото: Пресс-служба RDS GP

С 1043-мя зачетными баллами в своем активе оба пилота имеют высокие шансы на чемпионство. Оба спортсмена одержали уже по две победы на этапах RDS GP-2022, и теперь многое будет зависеть от того, кто из этой пары пилотов займет более высокое место в парных заездах.

Потенциально вопрос о чемпионстве может быть снят уже в квалификации, если один из лидеров ее выиграет, а второй — окажется в нижней части протоколов. Такой вариант развития событий маловероятен, хотя на «Сочи Автодроме» может случиться всякое. Свою роль могут сыграть технические проблемы, аварии или феноменальный проезд одного из пилотов. Не стоит забывать, что сезон-2022 Идиятулин начал с невероятной квалификации на максимальные 100 баллов.

Битва двух представителей Сочи

Несмотря на то, что у Георгия Чивчяна и Дамира Идяитулина равенство по очкам, расслабляться им пока рано. В битве за чемпионство им противостоят два сочинца: Роман Тиводар («Форвард Авто») уступает паре лидеров всего 19 очков, а Аркадий Цареградцев («FailCrew Дарксайд») – 23 очка.

Несмотря на разницу в опыте и стаж выступлений в RDS GP, у Романа и Аркадия сейчас есть реальная возможность завоевать свой первый титул в главном чемпионате страны по дрифту. Более того, оба сочинца уже отметились финишами в ТОП 3 на домашнем этапе, а Цареградцев дважды поднимался на подиум за три последних года и выигрывал квалификацию на «Сочи Автодроме» в 2020 году.

Лосев в погоне за победой

Математические шансы на победу есть и у Евгения Лосева (SINTEC FRESH AUTO DRIFT), который пока занимает пятое место в личном зачете. Легендарный сибирский силовик проигрывает Георгию Чивчяну и Дамиру Идиятулину 197 баллов — этот отрыв вполне можно не только сократить, но и полностью отыграть. Правда, для этого Лосеву надо выигрывать и квалификацию, и парные заезды, при том, чтобы остальные соперники очков не набрали.

Источник фото: Пресс-служба RDS GP

Подобный расклад маловероятен, но Евгений Лосев способен и выиграть квалификацию, и пробиться в финал. В послужном списке пилота уже значится победа в Сочи. Сейчас у спортсмена есть шанс взять «золото» и на Кубке ВТБ – 7 этапе RDS GP.

Чарльз НГ — один из фаворитов Сочи

Хотя основное внимание болельщиков будет приковано к пятерке лидеров сезона, сбрасывать со счетом остальных спортсменов не стоит. Одним из фаворитов предстоящего уикенда с полным правом можно назвать Чарльза НГа.

Пилот STAR PЁR STARS AIMOL вновь сядет за руль российского гиперкара Flanker F. С каждым этапом спортсмен из Гонконга выступает на этом уникальном автомобиле все лучше и лучше, и трасса в Сочи может раскрыть весь потенциал связки «пилот + машина».

Не стоит забывать, что Чарльз НГ – один из победителей этапа Гран При РДС на «Сочи Автодроме», и с этим треком у спортсмена связаны лучшие воспоминания. В 2019 году пилот одержал здесь свою первую и пока единственную победу в RDS GP.

На «Сочи Автодроме» возможны сюрпризы

Кубок ВТБ – 7 этап RDS GP вполне способен преподнести сюрпризы. И дело не только в том, что стоящие вплотную к трассе бетонные отбойники могут повлиять на расклад сил уже на стадии тренировок, а в том, что на заключительном этапе сезона пилоты могут позволить себе рисковать побольше.

Одной из интриг предстоящего уикенда станет выступление молодого красноярца Леонида Шнайдера. Новичок «Форвард Авто», который завершает свой первый полный сезон в RDS GP, набрался опыта не только на этапах Гран При РДС, но и в младшей серии RDS Europe. Полученные знания молодой спортсмен может конвертировать в хороший результат.

Призовое место, завоеванное Андреем Астаповым на шестом этапе на Moscow Raceway, открыло пилоту и его напарникам по команде LUKOIL Racing Drift Team — Григорию Гусеву и Магомеду Омарову — второе дыхание. Это может воплотиться в еще один подиум для легендарного коллектива в Сочи.

Можно ждать высоких результатов и от представителей BY Motorsport, которые уже поднимались на подиум в этом сезоне. А выступления Федора Воробьева на знаковом ВАЗ-2015, Никиты Шикова (Carville Racing) на Toyota GR Supra и Степана Азарова на Nissan 370Z точно станут украшением уикенда.

Судейская бригада RDS GP-2022

Решающий этап RDS GP-2022 будет оценивать знакомое по предыдущим уикендам сезона трио. На судейской вышке будут работать: Дмитрий Добровольский (руководитель Российской Дрифт Серии), Максим Ахтямов (руководитель школы дрифта MRE, вице-чемпион RDS-Урал, чемпион ULD и призер кольцевой гонки «Классика 1000» в абсолютном зачете) и Антон Новиков (вице-чемпион RDS Запад 2021, призер RDS Запад 2020).

Расписание Кубка ВТБ – 7 этапа RDS GP на «Сочи Автодроме»:

15 октября, суббота

⦁ 8:30-9:30 — тренировки

⦁ 10:00-14:00 — квалификация

⦁ 15:00-16:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия

⦁ 16:30-18:30 — парные заезды ТОП 32

16 октября, воскресенье

⦁ 9:00-10:30 — тренировки

⦁ 11:00-12:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия

⦁ 12:30-14:00 — парные заезды ТОП 16

⦁ 15:30-17:30 — парные заезды ТОП 8 / ТОП 4 / финал

⦁ 18:00-18:30 — церемония награждения