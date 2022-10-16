Ринс выиграл гонку, Маркес – 100-й подиум, Баньяя – лидерство

КОГДА ИНТРИГА КРУЧЕ, ЧЕМ В «ФОРМУЛЕ-1»

Если в «Формуле-1» имя чемпиона уже известно, то в главной гоночной серии у мотогонщиков все только начинается. Интрига закручивается очень серьезная, и за два этапа до финиша чемпионата сложно сказать, чем все закончится.

Когда в июне в Германии, на десятом этапе чемпионата, Куартараро на «Ямахе» выиграл третью гонку в сезоне, его отрыв от Франческо Баньяи составлял 91 очко. Гонщик «Дукати» в Германии даже не добрался до финиша. В «Формуле-1» сказали бы, что вопрос чемпионства практически решен. Но не в MotoGP.

Но чемпионство считают по осени, и в октябре картина в чемпионате совершенно иная. Баньяя выдал впечатляющую серию из четырех подряд побед, а в пятой гонке он финишировал вторым. И вот уже отставание от лидера составляет всего 18 очков.

На 16-м этапе в Японии Куартараро финишировал восьмым, а Баньяя до финиша не добрался. В Таиланде картина противоположная – только Баньяя третий, а действующий чемпион мира лишь 17-й, вне очковой зоны. И отрыв всего два очка.

Гонка в Австралии обещала жаркую борьбу за лидерство в чемпионате. Трасса на Филипп Айленде своеобразна по своей конфигурации, и считается одной из самых непредсказуемых.

ПОУЛ, КОТОРЫЙ ПОДАРИЛ МАРК

Шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес, пропустивший шесть этапов из-за операции на руке, стремится показать, что он все еще в форме, позволяющий ему побороться за чемпионский титул в следующем сезоне. И ему это успешно удается. В Японии Маркес завоевал поул, а в Австралии финишировал вторым, впервые в этом сезоне, поднявшись на подиум. Марк и здесь мог завоевать поул. Но сначала каким-то чудом отловил мотоцикл, начав терять управление. А под конец сессии, выехав сразу после Баньяи, понадеялся на слип-стрим. Но в конце круга Маркес и Баньяя устроили небольшую борьбу, потеряв время. Причем Маркес проиграл обладателю поула Хорхе Мартину на «Дукати» всего 0,013 секунды. У Баньяи был третий квалификационный результат. Куартараро стартовал лишь пятым.

ПОБЕДУ, КОТОРУЮ ПОДАРИЛ ФРАНЧЕСКО

Мартин, вдохновленный седьмым поулом в карьере, старт выиграл. И всю первую половину гонки возглавлял пелотон, но сберечь шины не смог и вскоре начал терять скорость, пропустив вперед Алекса Ринса («Сузуки»). На 15-м круге гонку возглавил Баньяя, еще пять кругов спустя его вновь атаковал Ринс, но удержать лидерство не смог. Развязка гонки наступила на последнем круге, когда Ринсу удалось опередить итальянца. Франческо попытался защититься, но немного ошибся в траектории, и Ринс воспользовался этим, завоевав победу. А следом борьбой воспользовался и Маркес, проскочивший мимо Баньяи. Для Маркеса подиум в Австралии стал сотым в карьере.

ЛИДЕРСТВО, КОТОРОЕ ПОДАРИЛ ФАБИО

Но 16 очков оказались очень важны. Дело в том, что позади борьбы лидеров, гонка у Фабио Куартараро не задалась вообще. Стартовав с пятой позиции, на четвертом круге он серьезно ошибся на торможении, выехал за пределы трассы и откатился почти в конец пелотона. А на 10-м круге и вовсе выбыл из борьбы, наблюдая, как теряет лидерство в чемпионате. 16 очков, полученные Баньяей за третье место, позволили итальянцу возглавить гонку за титулом. И теперь он опережает действующего чемпиона на 14 очков.

В спор за титул математически могут вмешаться еще Алеш Эспаргаро («Априлиа») и Энеа Бастьянини («Дукати»).

Предпоследний этап чемпионата состоится в Малайзии 23 октября, а 6 ноября финальный этап примет Валенсия.