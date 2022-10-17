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Аркадий Цареградцев — новый чемпион Гран При Российской Дрифт Серии

7 этап RDS GP на трассе «Сочи Автодром» определил нового чемпиона главного чемпионата страны по дрифту — Аркадий Цареградцев победил на домашнем для себя треке и завоевал первый в своей карьере титул в Гран При Российской Дрифт Серии.
Аркадий Цареградцев — новый чемпион Гран При Российской Дрифт Серии
17 октября 2022 13:46
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба RDS GP

⦁ Аркадий Цареградцев выиграл Кубок ВТБ – 7 этап RDS GP

⦁ Чарльз НГ принес первый подиум российскому гиперкару Flanker F

⦁ Евгений Лосев впервые попал в ТОП 3 на новом автомобиле

Перед стартом уикенда в Сочи Аркадий Цареградцев, представляющий команду «FailCrew Дарксайд», занимал только четвертое место в личном зачете. Но именно ему удалось взять верх над всеми соперниками, хотя для «Царя», как и для других претендентов на чемпионство, парные заезды прошли не без проблем.

Стадию ТОП 16 Аркадий прошел через обязательный проезд «bye run» из-за технического схода Бориса Абрамова (STAR PЁR STARS AIMOL), а в ТОП 8 Цареградцеву предстояла дуэль с Сергеем Саком из BY Motorsport. Первый же заезд этой пары завершился в стене — Сак не смог удержать свой автомобиль на постановке и врезался в машину лидера. Cовершив зрелищный прыжок, Nissan FireLady Z Цареградцева улетел в стену. Для обоих пилотов на этом сражение закончилось — судьи сочли виновником пилота BY Motorsport, так что в полуфинал вышел Цареградцев. Но для продолжения борьбы его команде следовало совершить настоящий подвиг — подвеска требовала замены, был необходим ремонт тормозам, да и кузов пострадал. Но команде «FailCrew Дарксайд» не привыкать к экстренному ремонту автомобилей Аркадия — второй год подряд в Сочи механики сотворили чудеса и вернули своего пилота в сражение за победу.

На руку коллективу «FailCrew Дарксайд» сыграло и большое количество дополнительных OMT-заездов – почти в каждой паре соперников судьям не хватало одного «хита», чтобы определить обладателя путевки в следующий раунд парных заездов. И эти ОМТ помогали механикам выиграть драгоценное время, чтобы починить автомобиль Цареградцева.

Источник фото: Пресс-служба RDS GP

В полуфинале сетка заездов свела Аркадия с Евгением Лосевым из SINTEC FRESH AUTO DRIFT. В этой дуэли судьи отдали победу «Царю», отправив того в финал, где его уже ждал старый знакомый Чарльз НГ из STAR PЁR STARS AIMOL. Оба пилота имеют уже давнюю историю дуэлей в RDS GP и на сей раз, воспользовавшись колоссальным опытом совместных парных проездов, финалисты устроили невероятное зрелище. На «Сочи Автодроме», который уже окутали вечерние сумерки, «Царь» и Чарльз НГ только через OMT-заезд выявили сильнейшего. В клубах дыма от сгоревших покрышек, который прорезал свет фар двух автомобилей, решилась судьба первого места Кубка ВТБ – 7 этапа RDS GP.

Победителем стал Аркадий Цареградцев — для опытного пилота это не просто долгожданный триумф на домашней трассе. Эта победа принесла ему первый в его карьере чемпионский титул в Гран При Российской Дрифт Серии. А для Чарльза НГа подиум в Сочи стал первым в сезоне-2022. Кроме того, пилот STAR PЁR STARS AIMOL принес российскому гиперкару Сергея Кабаргина Flanker F первый подиум в RDS GP.

Источник фото: Пресс-служба RDS GP

Дополнил тройку призеров Евгений Лосев (SINTEC FRESH AUTO DRIFT). Его соперником по полуфиналу стал Андрей Астапов из LUKOIL Racing Drift Team, который на пути к битве за подиум провел немало OMT-заездов, но в решающий момент допустил ошибку, что и решило исход сражения. Для Лосева третье место в Сочи стало вторым подряд подиумом в RDS GP-2022 и первым финишем в ТОП 3 за рулем новой для него Toyota Supra.

Не сумели побороться за места на призовом пьедестале представители команды «Форвард Авто». Леонид Шнайдер выбыл из борьбы на стадии ТОП 16, уступив Чарльзу НГу. А для Георгия Чивчяна и Романа Тиводара все закончилось в их дуэли — ошибка Тиводара в первом же заезде привела к тому, что его машина отправилась в бетонный отбойник, а следом в него прилетел Гоча. Пилоты не пострадали, но механикам красноярского коллектива пришлось изрядно потрудиться, чтобы починить легендарный желтый Nissan Silvia S15 к ТОП 8. На этой стадии парных заездов Чивчян провел несколько OMT-заездов с Евгением Лосевым, но в этом сибирском дерби победа досталась пилоту SINTEC FRESH AUTO DRIFT.

Источник фото: Пресс-служба RDS GP

RDS GP-2022. «Сочи Автодром». Личный зачет. ТОП 3:

⦁ Аркадий Цареградцев («FailCrew Дарксайд»)

⦁ Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL)

⦁ Евгений Лосев (SINTEC FRESH AUTO DRIFT)

RDS GP-2022. «Сочи Автодром». Командный зачет. ТОП 3:

⦁ «FailCrew Дарксайд» — 345 баллов

⦁ STAR PЁR STARS AIMOL — 286 баллов

⦁ SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 277 баллов

С учетом того, что Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) выбыл из гонки за чемпионство еще в квалификации, Роман Тиводар потерпел поражение во внутрикомандной дуэли, а Георгий Чивчян прекратил выступления в парных заездах на стадии ТОП 8, Аркадий Цареградцев обеспечил себе титул уже после выхода в полуфинал. И затем, одержав уверенную победу на этапе, «Царь» нарастил свое преимущество над соперниками по итогам сезона до почти сотни баллов.

Зато «Форвард Авто» завоевала свой первый титул в командном зачете. Коллектив, который в 2022 году собрал сильный и стабильный состав пилотов, уверенно обеспечил себе победу по итогам сезона, опередив действующих чемпионов из SINTEC FRESH AUTO DRIFT.

RDS GP-2022. Личный зачет. ТОП 3:

⦁ Аркадий Цареградцев («FailCrew Дарксайд») — 1251 балл

⦁ Георгий Чивчян («Форвард Авто») — 1157 баллов

⦁ Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) — 1148 баллов

RDS GP-2022. Командный зачет. ТОП 3:

⦁ «Форвард Авто» — 2389 баллов

⦁ SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 2166 баллов

⦁ «FailCrew Дарксайд» — 1853 балла

Сезон Гран При Российской Дрифт Серии 2022 года завершен. Впереди — торжественная церемония награждения призеров, на которой официально будут утверждены результаты чемпионата и обладатели титулов. После подведения итогов команда RDS GP, пилоты и коллективы начнут подготовку к чемпионату Гран При Российской Дрифт Серии 2023, который обещает стать не менее интересным и насыщенным на события.

источник: «Советский спорт»
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Аркадий Цареградцев — новый чемпион Гран При Российской Дрифт Серии
7 этап RDS GP на трассе «Сочи Автодром» определил нового чемпиона главного чемпионата страны по дрифту — Аркадий Цареградцев победил на домашнем для себя треке и завоевал первый в своей карьере титул в Гран При Российской Дрифт Серии.
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