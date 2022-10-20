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В FIA определили правила формирования стартовой решетки в «Формуле-1»

Всемирный совет Международной автомобильной федерации (FIA) решили разъяснить какими принципами руководствуются судьи при определении стартовых мест оштрафованных пилотов.
В FIA определили правила формирования стартовой решетки в «Формуле-1»
20 октября 2022 12:42
автор: Александр Евграфов
автор фото: FIA

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ

Когда в «Формуле-1» было введено ограничение на количество использованных моторов и коробок передач за сезон, то сразу говорили о возможных штрафах в виде потери стартовых мест. Хорошая идея, призванная как-то уравнять в возможностях, автогигантов и частные команды. Но на заре новых правил мало кто предполагал, в какой фарс это порой начнет выливаться.

Команды быстро нашли лазейку в правилах и начали порой делать замены впрок. Особенно на трассах, чья конфигурация способствовала обгону, например, в Бельгии, Италии или Мексике. В 2015 году штрафы за нарушение этого правила стали едва ли не мемом. В Спа Дженсон Баттон должен был потерять 50 стартовых мест за установку новых компонентов мотора, а его напарник по «Макларену» Фернандо Алонсо – 55. Ну понять «Хонду» было можно. Японские производители вспоминают тот год как один из самых ярких кошмаров. Их моторы горели как свечки, выходили из строя в самый неподходящий момент.

Шутки про то, что две машины «Макларен» будут стартовать примерно с прямой «Бланшимон» не отпустил разве что ленивый. Но оказалось, что всякий раз, когда думаешь, что ярче фарса быть не может, ошибаешься. В Мексике в 2015 году Баттон должен был потерять на стартовой решетке… 70 (!) мест. При том, что пилотов было всего 22, включая его самого. Было ясно, что требуются изменения.

И СНОВА ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ

Правила начали дополнять и изменять. Теперь все, кто менял полностью компоненты мотора должны были стартовать с последнего ряда стартовой решетки независимо от результатов квалификации. А пилоты, кто менял лишь какие-то отдельные части теряли по пять, десять мест. Причем тот, кто заявлял о замене раньше, был оштрафован раньше, мог даже подняться по стартовой решетке за счет потери мест своих коллег.

Идея тоже вроде выглядела на первый взгляд неплохо. И снова но… Еще до старта гонок в Бельгии и Италии ряд команд заявили, что поменяют компоненты мотора на машинах своих пилотов. Кто-то менял весь мотор, кто-то только его часть. Причем пилотов, которые должны были стартовать «с последнего ряда» оказалось больше чем двое, а мест на последнем ряду всего два. Возникла неразбериха, к которой добавились еще и дисциплинарные штрафы. На формирование стартовой решетки после квалификации в Монце потребовалось много времени и выяснилось, что в правилах есть неточности, допускающие серые зоны. И их вновь решили уточнить

КАК ПОЛУЧИЛОСЬ?

Теперь судьи определили четкий алгоритм формирования решетки. Сначала выбирают тех, кто был оштрафован потерей менее 15 мест. Их ставят на решетку на позицию, суммируя квалификационный результат и штраф. Если два пилота получают одну позицию, то выше будет стоять тот, кто оказался быстрее в квалификации.

Второй шаг. Все квалифицированные и не оштрафованные пилоты занимают свои места в порядке их результатов.

Третий шаг. Происходит заполнение возможных пустых мест на стартовой решетке. Если таковые есть, то те, кто оштрафован в первом шаге, сдвинутся вперед.

Четвертый шаг. Все, кто оштрафован на 15 и более мест автоматически отправляются на последний ряд стартовой решетки. Они будут выставлены позади всех, но в порядке, в каком показали свои результаты в квалификации.

Но и они еще могут выиграть стартовые позиции. Это произойдет в случае, если найдутся те, кто не участвовал в квалификации, но был допущен к гонке (например, сильно разбил машину в третьей сессии свободных заездов). Таких пилотов поставят позади тех, о ком говорили в четвертом шаге. И их расставят в соответствии с результатами в третьей сессии свободных заездов. А уже позади будут расставлены гонщики, которые квалифицировались, были дисквалифицированы (например, за отсутствие минимального количества топлива в машине), но были допущены к гонке.

Как сработают на практике новые правила, покажет сезон 2023 года. Пока лишь надеемся, что принцип «хотели как лучше, а получилось как всегда», в этот раз не сработает.

источник: «Советский спорт»
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