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Баньяя выиграл Гран-при Малайзии, но не смог досрочно завоевать титул

Итальянцу не хватило двух очков, чтобы отобрать чемпионство у Фабио Куартараро.
Баньяя выиграл Гран-при Малайзии, но не смог досрочно завоевать титул
23 октября 2022 13:32
автор: Александр Евграфов
автор фото: Ducati.com

Перед гонкой в Малайзии мотогонщик заводской команды «Дукати» совершил, казалось, невозможное. Он отыграл огромное отставание от действующего чемпиона мира Фабио Куартараро, а после австралийского этапа и вовсе вышел в лидеры чемпионата. Две заключительные гонки сезона обещали неплохую интригу.

Квалификация Гран-при Малайзии для лидеров сезона выдалась неудачной. Баньяя стартовал с 9-го места, а Куартараро с 12-го. Итальянец в финальной попытке шел с улучшением своего результата, но упал. После даже пожаловался на боль в руке, чем обеспокоил свою команду. Но все обошлось. А второй поул подряд выиграл еще один мотогонщик на «Дукати» Хорхе Мартин.

В этом сезоне мотоциклы команды из Борго-Панигале на голову выше конкурентов, что и отражает результат в командном первенстве. «Дукати» более чем на сотню очков опережает ближайших конкурентов из «Априлии».

На первой линии также были Энеа Бастианини и Марк Маркес. Титулованный испанец все увереннее чувствует себя на трассе после перенесенной операции и курса реабилитации.

После старта оба претендента на чемпионский титул смогли совершить серьезный прорыв. К концу первого круга оба отыграли по семь позиций. А к концу пятого круга Маркес не смог удержать позади себя Куартараро. Действующий чемпион мира стал четвертым. А вскоре после этого и третьим, поскольку лидировавший в гонке Мартин ошибся и упал. Баньяя вышел в лидеры.

Командная тактика? Не, не слышали

В «Дукати» уже добились успеха в командном чемпионате и зачете производителей, а потому многие говорили, что в борьбе за победу и в третьем зачете, итальянская команда может прибегнуть к командной тактике. Ранее Жоан Зарко уже рассказывал, что итальянские производители просили гонщиков «помогать» Баньяе в его борьбе.

А Бастианини в следующем сезоне станет напарником Баньяи в заводской команде. Так что борьбы явно не ожидалось. Но MotoGP и отличается своей атмосферой. Бастианини дал настоящий бой Баньяе, несмотря на чемпионскую борьбу последнего. Он обогнал его. При таком раскладе уж точно досрочной победы в чемпионате у Пеко не было бы. Да и риск падения в такой борьбе возрастал. Двойной сход принес бы победу Куартараро, который ехал третьим.

Баньяя бросился отыгрываться, стремясь удержаться в слип-стриме своего будущего напарника. Бастианини продержался лидером три круга: с 11 по 13. А на 14-м Баньяя смог обойти неуступчивого соотечественника. Следующие шесть кругов прошли в не менее напряженной борьбе. Итальянцев на финише разделило 0,270 секунды. Но Баньяя выиграл седьмую гонку в сезоне. Куартараро – третий.

Большой финал в Валенсии

Судьба чемпионского титула в самом престижном классе мотогонок MotoGP решится в заключительной гонке сезона в Валенсии 6 ноября. Шансы на то, что Куартараро защитит чемпионский титул – минимальны. Для победы в чемпионате Баньяе надо приехать хотя бы 14-м, и тогда даже первое место в гонке не поможет Куартараро. При равенстве очков титул будет присуждаться по количеству побед: у Баньяи их семь, у Куартараро (если победит в Валенсии) будет четыре.

Другие претенденты в борьбе за титул уже не участвуют.

источник: «Советский спорт»
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