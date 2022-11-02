LADA Sport ROSNEFT: Vesta меняет Granta и уже побеждает на трассах России

Сезон 2022 года уже позади, и болельщики вспоминают жаркие схватки на трассах в Смоленске и Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге, Казани и Грозном. Победа в чемпионате в классе «Суперпродакшн» стала украшением сезона в кольцевых гонках. Борьба до последнего круга и триумф – ведь за это любят гонки болельщики. Действующий чемпион РСКГ в классе «Туринг Лайт» Чубаров стал серебряным призером чемпионата новой для себя категории — в дебютном сезоне и на абсолютно новой машине.

Источник фото: сообщество LADA Sport ROSNEFT в ВКонтакте

А борьба в классе «Туринг», когда Кирилл Ладыгин уверенно шел на обгон соперников вместе со своими напарниками Владимиром Шешениным и Михаилом Митяевым?

Нынешний сезон стал последним, в котором команда LADA Sport ROSNEFT использовала в качестве платформы для гоночного автомобиля модель LADA Granta. На первом этапе в Смоленске пилоты команды даже стартовали за рулем этой модели в заездах класса «Туринг-Лайт», но далее решено было усилить присутствие в «Туринге» третьей машиной. И сегодня ярко-желтый автомобиль, на счету которого чемпионские титулы, занял свое заслуженное место в заводском музее АО «АвтоВАЗ». А на смену уже пришла новая техника – LADA Vesta.

Источник фото: сообщество LADA Sport ROSNEFT в ВКонтакте

Быстро перейти и сразу же вкатиться в новую машину – это признак профессионализма пилота. Сделать это непросто, но Леониду Панфилову и Максу Туриеву (вообще впервые занявшему место в машине LADA Vesta класса «Суперпродакшн») удалось сделать это. 148 кругов по трассе в Грозном за 4 часа – и победа в классе. А в абсолюте триумф Кирилла Ладыгина и Ивана Чубарова.

После 27 лет отсутствия машина LADA Niva гоночной команды LADA Sport ROSNEFT вернулась в ралли-рейды. Первым испытанием стал марафон «Шелковый путь», длиной в 4500 километров. Машина с честью выдержала его, пройдя всю десятидневную дистанцию.

Источник фото: сообщество LADA Sport ROSNEFT в ВКонтакте

И, конечно же, весь успех, в который внесли свою часть и пилоты, и механики, и болельщики, поддерживающие команду своей энергией, был бы невозможным без человека, который руководит всем процессом подготовки. Будучи сам автогонщиком, чемпионом России, он не понаслышке знает, что значит ощущать пульс команды. Генеральный директор LADA Sport ROSNEFT Владислав Незванкин сегодня отмечает свой день рождения. И в этот праздник одним из желаний, которое будет озвучено и наверняка загадано – это новых побед, быстрых машин, ярких триумфов в бизнесе и на трассах России.