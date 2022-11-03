Большой финал в Валенсии

Четвертый раз за последние десять лет судьба чемпионского титула определится в заключительной гонке сезона. И пусть по интриге он уступает Большому финалу 2015 года, его ждут с не меньшим интересом. Особенно в Италии. Ведь впервые с 2009 года чемпионом может стать итальянец. И это не Валентино Росси.

Вернуть итальянского чемпиона

Эра доминирования Марка Маркеса приучила болельщиков к тому, что испанец бессменно царит на троне чемпиона самой престижной мотосерии. Исключением можно было считать 2015 год, когда Хорхе Лоренсо забрал титул. Но та победа овеяна скандалом и вообще заслуживает отдельной истории. Росси до сих пор уверен, что у него украли победу в чемпионате. И опять же – Лоренсо испанец.

В 2017 году Андреа Довициозо к последнему этапу имел теоретические шансы обогнать Маркеса. Но сугубо теоретические. К гонке в Валенсии Маркес опережал Довициозо на 21 очко. И благополучно довел дело до своего четвертого титула.

В пандемийный 2020 год число этапов было сокращено (хорошо, что чемпионат вообще состоялся), а два фаворита Росси и Маркес по разным причинам выбыли из борьбы. Первый сначала заразился коронавирусом, потом долго восстанавливался после него. Второй получил травму руки, последствия которой и по сей день сказываются на карьере испанца. Но и в 2020 году чемпионом стал испанец – Жоан Мир, обойдя, к слову, итальянца Франко Морбиделли. А на следующий год Фабио Куартараро не оставил шансов итальянцу Франческо Баньяе. Вечно вторые роли с 2009 года откровенно достали итальянских тиффози. Они ждали возвращения итальянского чемпиона.

Титул почти не виден

В 2022 году борьба между Баньяей и Куартараро обещала интересное продолжение. Но для итальянца начало сезона выдалось неудачным. Сход в Катаре, 15-е место в Индонезии, затем два пятых места в Аргентине и США. Затем восьмое место в Португалии. И это на фоне победы Куартараро. Правда в Испании Баньяя победил, завоевав еще и поул, и показав быстрейший круг в гонке. Радость была недолгой – во Франции сход, а на домашней трассе, к радости болельщиков, победа. Чтобы затем дважды подряд в Каталонии и Германии сойти. При двух победах Куартараро. Фактически +50 очков основному сопернику. После первой половины чемпионата Куартараро лидировал с 172 очками, вторым шел Алеш Эспаргаро (138 очков), а Баньяя был шестым с 81 очком. Проигрыш в 91 очко. Где же надежда итальянских болельщиков?

Возвращение надежды

Словно по мановению волшебной палочки, вторая половина сезона рухнула у Куартараро. В следующих девяти гонках ни одной победы, только два подиума и четыре схода. Зато у Баньяи пять побед, четыре из которых подряд, одно второе место, два третьих и лишь один сход.

К этапу в Валенсии Баньяя опережает Куартараро на 23 очка. Это больше, чем в паре Маркес –Довициозо в 2017. Для того, чтобы выиграть титул итальянцу нужно финишировать не ниже 14-го места. При условии, что француз должен обязательно выигрывать. Кажется, что мечты итальянцев сбудутся, и титул в MotoGP вернется в Италию. Но прописную истину, что в гонках может быть всякое, никто не отменял. И как тут не вспомнить 2015 год, когда казалось, что Росси выиграет свой восьмой титул. Но все перевернулось именно в Валенсии.

«Доктор Вале» уже объявил о том, что приедет на финальный этап, чтобы поддержать своего молодого соотечественника. И закрыть свой гештальт, передав звание «итальянского чемпиона» новому обладателю.

Для «Дукати», обеспечившей себе победы в командном первенстве и Кубке конструкторов, победа Баньяи в личном зачете станет триумфальным завершением сезона тройной победой.