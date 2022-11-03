Ирина Сидоркова: Автогонки – это вся моя жизнь

О СЕЗОНЕ, ОПЫТЕ, ФИЛЕ И АНДРЮШЕ

- Сезон проходил с переменным успехом. Я довольна тем, насколько быстро вкатилась в новую для себя машину, в новый для себя класс, потому что решение об участии в соревновании в классе «Суперпродакшн» было принято в последний момент. В лучшем случае, за месяц до начала сезона. Не было возможности провести какие-то дополнительные тесты, сильно привыкнуть к машине, все приходилось делать бегом. И я довольна насколько быстро у меня получилось адаптироваться к автомобилю. Это круто, это здорово. Я рада, что такие успехи у меня все-таки получились в этом сезоне.

Но были отрицательные моменты. Было очень много какого-то невезения, особенно технического по ходу этого сезона. Вот, например, в Санкт-Петербурге. Можно сказать, что это был решающий этап. Все находились близко друг от друга по очкам. Мы понимали, что кто сильно проиграет, тот, скорее всего, уже ни за что бороться не будет. И у меня два раза сход по технической причине из-за двигателя. Я не набираю очков, в то время как мои соперники набирают 50. Понятно, что такое на предпоследнем этапе чемпионата сразу выкидывает из борьбы. Поэтому финальным результатом чемпионата я огорчена. С моим темпом и временем, я могла рассчитывать на большее. А если говорить в целом, то какие-то такие моменты в плане отдельных этапов, борьбы, я осталась очень довольной.

- Итак, самый неудачный этап мы установили – Санкт-Петербург. А какой можно назвать самым удачным?

- Наверное, в этом году нет такого этапа, который бы получился удачным. Назову самую яркую гонку в этом году – это Нижний Новгород. Вторая гонка, где с реверсивного старта, с последней позиции мне удалось выиграть. Но первая гонка была абсолютно провальной, был сход из-за контакта с соперником. Или Грозный. Вторая гонка - тоже победа, а первая гонка полный провал. Были некоторые технические трудности, то есть все время качели. Поэтому я бы сказала, что самый приятный и спокойный этап был в Смоленске, первый этап в календаре. Там я финишировала второй и третьей в двух заездах. Не было победы, но как-то все ровно было, плавненько. Без происшествий.

- Вернусь к этапу в Грозном. У вас теперь есть опыт туринга, есть опыт в чемпионатах машин с открытыми колесами, и гонки на выносливость. В чем разница серий? Где сложнее?

- Это совсем разные серии, разные категории, сравнить их сложно. Формула – это формула, один формат, туринг – это туринг. Это новое. Сравнивать сложно, наверное и неправильно. Мы же не можем сравнить кольцевые гонки и дрифт. Все абсолютно по-другому. Мне очень понравилась туринговая машина. Это был мой первый опыт, знакомства с турингом. Мне раньше не доводилось ездить на столь мощных, переднеприводных авто, мне безумно понравилась машина. Единственное, что у нас перед этапом в Грозном не было особых тестовых дней. Удалось сделать лишь несколько выездов в Нижнем Новгороде, чтобы подготовить сидение. И еще несколько заездов в Грозном. То есть по факту, когда ты борешься с другими топовыми командами, проведя всего пять выездов на новой машине, плюс сначала этап на заднеприводной машине, затем снова пересадка на «Ауди» – это конечно сложно. Мы ехали без подготовки, но я осталась довольна, тем как прошел этап, довольна своим темпом. Меня напрягало больше всего – это то, что я не сохраню резину, что минут через десять уйдут колеса, потому что я не умею ездить в таких гонках. Там моя смена длилась 80 минут, если не ошибаюсь, и за все это время, не знаю как, но резина была отличная от начала до конца.

- Чем запомнились еще гонки на выносливость?

- Говорю, наверное, основное для меня это почувствовать поведение резины. Потому что на тестах, на наших небольших выездах у меня были проблемы, колеса быстро изнашиваются. Команда не делала ставку на меня, чтобы я ехала длинную сессию. У меня объективно были проблемы работы с колесами. Но когда я выехала, у меня получилось как-то равно, не знаю, разбросать темп на всю дистанцию, так что у меня время на последних кругах, было неплохим. Когда ты там садишься в новую машину без тестов, ты в любом случае от круга к кругу улучшаешься. Другое дело, что за эти 80 минут я сильно вкатилась, удивительным было то, что на последних кругах у меня был такой же результат, как и на первых. Мы ехали в одном темпе с заводскими командами.

- У меня всегда была привычка давать какие-то прикольные имена машинам. Мне кажется, что это забавно, интересно и люди интересуются. Ну, Фил вообще изначально был, потому что он фиолетовый. А почему Андрюша? На самом деле история очень простая, мы думали, как можно назвать машину и по приколу, без шуток прозвучало имя Андрюша и я такая: «Почему и нет?»

- Кто из них ближе?

- С Филом («Субару») мы провели весь сезон вместе, понятное дело, что вкат намного больше. Когда ты проводишь одну гонку за рулем или весь сезон – это разные вещи. На «Ауди» (Андрюша) еще работать и работать. Но это нормально, в любом случае, если бы я проехала весь сезон на «Ауди», то я бы сказала иначе. «Субару» мне понятнее, но это всего лишь вопрос тренировок.

- А в повседневной жизни какую марку машин предпочитаете?

- Моя любимая машина. Их две – это Dodge Challenger SRT и Jeep Grand Cherokee SRT.

- В «Формуле-1» Феттель также давал имена своим машинам. Знаю, что вы болели за Феттеля. Но теперь он заканчивает карьеру, за кого будете болеть в следующем сезоне? Удается вообще смотреть другие гонки?

- На самом деле не знаю. Другие серии смотреть удается, стараюсь смотреть NASCAR, но не могу сказать, что настолько погружена, чтобы знать всех пилотов в лицо. Смотрю «Формулу-1». Стараюсь смотреть GT, Туринг, но «Формула-1» всегда была доступнее. На самом деле, не знаю за кого буду болеть. Наверное, просто получать какое-то удовольствие от просмотра «Формулы-1». Может чуть больше болеть за Алонсо. Но какого-то определенного пилота скорее всего уже не будет.

Возможностей для девушек прийти в автоспорт сейчас гораздо больше

- В этом году меня не было внутри кухни этой серии. Что именно происходило, я не знаю, то есть насколько то, что пишут в Интернете, соответствует действительности, я не знаю. Не было возможности поговорить, обсудить этот вопрос лично. Поэтому сложно что-то сказать. Но я думаю, что все-таки если есть какие-то трудности, то в любом случае WSeries все возможное, чтобы решить это к 2023 году.

- Поддерживаете контакты с кем-нибудь из гонщиц?

- Стараюсь, да. В любом случае, мы с девушками подписаны друг на друга в Инстаграме, тут сложно не поддерживать.

- Давний спор. Отношение к женской серии. Как вы считаете, что лучше: создать отдельную серию для девушек или как-то постепенно интегрировать в гонки с мужчинами?

- Все хорошо понемногу. WSeries давала возможность вкатываться, получать опыт, изучать мировые трассы, получать какие-то контракты, начинать зарабатывать, садиться в серии с мужчинами гоняться, и так далее. То есть для меня хорошо все, что работает, что дает какое-то преимущество: будь это полностью женская серия, детская серия, совместная серия – это не важно, главное чтобы эта серия давало какой-то рост каждому из пилотов. WSeries – это круто, это реально огромная поддержка женского автоспорта в целом, то есть это популяризация, многие смотрят, многие замечают, кого-то приглашают в «Астон», в «Уильямс (как например Чедвик). Поэтому это хорошо. Когда гоняются среди парней, это по-своему хорошо. Если говорить откровенно не было особо кого-то из девушек, кто составлял равную конкуренцию в «Формуле-2», в «Формуле-3», и уж тем более в «Формуле-1». Но я думаю, что вопрос времени скорее всего. Должно пройти время, так как женский автоспорт только начинает набирать какие-то обороты, я думаю, что все это еще впереди.

- Каковы перспектив женского автоспорта в том числе и в России?

- Женский автоспорт сейчас начинает набирать популярность по сравнению с тем, что было пять лет назад и то, что сейчас – это небо и земля. Много программ, в «Феррари», например, недавно объявили. Но не только. Другие команды, другие партнеры начинают создавать женские академии, женский автоспорт – это все сейчас только начинает зарождаться. Мы сейчас не находимся на пике его развития. Думаю, что в ближайшее время, наверное лет десять может быть, это будет все больше и больше набирать популярность. Здесь сложно сказать, что прям надо так и так. Но если хочется заниматься автоспортом, и ты девочка, то сейчас куда благоприятнее условия, чем семь лет назад, потому что больше возможностей. Даже FIA проводит специальные конкурс. Благодаря чему одна автогонщица попала в «Академию Феррари», другая была в GT, они выиграли недавно европейский «Ferrari Challenge». Возможностей много.

Чтобы добиться успеха, надо будет много пахать

- Молодым пилотам, как мальчикам, так и девочкам нужно смириться с тем, что если они хотят куда-то пробиться – это будет тяжелый путь, который действительно будет приносить много отрицательных эмоций, не будет все время получаться идеально. Будут моменты, когда будет все не клеиться, не получаться ничего, и здесь нужно для себя понимать, что придется много пахать. А если ты готов пахать, ты готов полностью себя, своему делу, то я не вижу причин для беспокойства.

- Считают, что автоспорт – это такая витрина, когда много красивых фотографий, подиумы, много подписчиков в соцсетях, слава и все такое, которое оттеняет труд. Но немного о соцсетях. Часто наряду с теплыми словами встречаются откровенные хейтеры? Каков ваш рецепт реакции на это явление?

- Да, сейчас наверное никакой. С какой-то стороны я обожаю своих хейтеров, они забавные. У меня раньше бывало такое, что-то обижало, а сейчас я могу заскринить и послать своим друзьям: «О, вот что-то новенькое, такого я еще не слышала, ваши ставки, когда он напишет, что-то более интересное». Я более спокойно к этому отношусь, это здорово, когда есть хейт. Если у тебя есть хейт, значит за тобой смотрят. Но при этом есть хейт, какой-то просто бестолковый. А есть объективная критика, которая действительно в каких-то вещах полезна. Например, во время интервью как-то написали, что Ира, тебе не идет цвет помады. Я посмотрела со стороны, и действительно мне показалось, что не идет. И я заменила. Поэтому критика бывает адекватной, я к таким вопросам отношусь очень хорошо. В этом нет ничего плохого

- Спорт занимает большую часть жизни. Какова жизнь вне автодрома?

- Сейчас это зал, симуляторы, учеба. Обычные осенние будни. Я учусь в международной московской академии, тренерское педагогическое образование, на втором курсе.

- В вузе все знают, что я спортсменка, также как было и в школе, стараются меня поддерживать. То есть в принципе вуз у меня такой понимающий, относящийся к спортсменам. Поэтому нет, не мешает, тем более, сессия у меня в январе, а в январе как правило ничего не происходит

- Январь близко. Новый год, каковы планы на 2023 год?

- Сейчас сложно что-то сказать о планах на 2023 год. Думаю, что очень мало кто знает свои планы, потому что никто не знает, что нас ждет. Поэтому пока что я даже не то, что не хочу сказать, я просто не знаю. Да, у меня есть какие-то обсуждения, какие-то идеи, но это все наброски. Поэтому как только у меня появится более конкретная информация, мы с SMP Racing примем решение, где я буду выступать в 2023 году, я обязательно поделюсь.

- Вы остаетесь в программе SMP Racing?

- Да, остаюсь. Как и оставалась всегда, программа SMP Racing позволила мне находиться там, где я нахожусь сейчас.

- А если помечтать. Где можем увидеть вас в следующем году? РСКГ? А может быть ралли-рейд?

- Ну ралли-рейд, также как и дрифт – это совсем другая специфика, на которую нужно переучиваться. Я не знаю, конечно, если говорить глобально, то мне было бы интересно машины класса GT, TCR. Где? На самом деле, я так подумала для себя в последнее время – уже не важно где, интересно просто ездить, а где, посмотрим. Автогонки – это в целом вся моя жизнь, в каждой какой-то мелочи моей жизни меня окружают гонки, это друзья, знакомства, времяпровождение, тренировки. Автоспорт встречается в моей жизни каждый день, каждый день я ощущаю, что я спортсмен, что занимаюсь тем, что мне нравится. И, конечно, это эмоции, которые дорогого стоят.