Баньяя стал чемпионом мира MotoGP, Ринс выиграл последний этап сезона

«Дукати» показывает класс

Начало решающего этапа сезона-2022 в MotoGP выдалось не в пользу для лидера чемпионата. В первой сессии свободных заездов лучшее время оказалось у действующего чемпиона мира Фабио Куартараро на «Ямахе». У Франченско Баньяи был лишь 17-й результат. Случись такое в гонке, чемпионат получил бы невероятную развязку, а француз защитил бы свой титул. Но это была всего лишь сессия свободных заездов.

Во второй сессии скорости возросли. Гонщики на «Дукати», установившие три лучших времени сессии, показали, что мотоциклы команды из Борго Панигале в этом сезоне куда быстрее и мощнее своих конкурентов. Но и здесь Куартараро был быстрее своего оппонента (8-е и 9-е место соответственно).

В третьей сессии Джек Миллер («Дукати») стал единственным гонщиком в пятницу, кто проехал круг на трассе Рикардо Тормо быстрее, чем за полторы минуты. И в третьей сессии Куаратаро оказался выше Баньяи (4-е и 7-е место). Если один раз – это случайность, два раза – совпадение, три закономерность. Итальянскому гонщику очень не хотелось, чтобы все повторилось снова. Потому к субботним сессиям в настройки мотоцикла был внесен ряд изменений.

Четвертая сессия осталась за гонщиком на «KTM» Мигелем Оливьерой. Но всего 0,234 секунды проиграл ему тот же Куартараро, а у Баньяи было 11-е время.

По суммарным итогам оба претендента на чемпионский титул попали во вторую часть квалификации напрямую. Последний поул сезона завоевал Хорхе Мартин на «Дукати», рядом расположился Марк Маркес на «Хонде», первую стартовую линию замкнул Джек Миллер на «Дукати».

Преемник Росси и Агостини

Для победы в чемпионате Баньяя должен был приехать не ниже 14-го места (задача вполне решаемая, если не упасть), а Куартараро обязательно надо было побеждать.

Примечательный факт. «Хонда» в этом году осталась единственным производителем, чьи мотоциклы не выигрывали гонок. Были подиумы, особенно после возвращения Маркеса после травмы, не было побед. Поэтому борьба в гонке обещала быть жаркой. Куартараро расположился на четвертом стартовом месте, Баньяя – на восьмом. Каждый из первой четверке рвался в лидеры, но толчеей в первых поворотах воспользовался Алекс Ринс, стартовавший пятым и захвативший лидерство. Гонщик на «Сузуки» не отдал его до самого финиша, сделав своей команде прощальный подарок. «Сузуки», уходящая из MotoGP, уходит победителем своего последнего этапа.

Но не Ринс (не в обиду победителю) был главным героем гонки. На первом круге рядом оказались Куартараро и Баньяя (на 5-м и 6-м месте), причем борьба дошла до контакта. Сразу вспомнился эпизод в Малайзии в 2015 году между Росси и Маркесом, который, несомненно, стоил Валентино титула чемпиона мира. Итальянец прошел пока еще действующего чемпиона, но на четвертом круге Куартараро вернул себе позицию и кинулся в погоню за лидером. Баньяя начал отставать.

На 10-м круге Куартараро отыграл еще одну позицию. Упал Марк Маркес. До лидера французу было 2,5 секунды. Но из-за падения еще одну позицию выиграл и Баньяя, став шестым.

Дальше итальянцу надо было просто довести гонку и не опуститься ниже 14-го места. Что он и сделал. Даже сведя риски к минимуму, не упорствуя в борьбе, итальянец отдал соперникам еще три позиции, закончив гонку 9-м. А Куартараро так и не смог догнать лидера, финишировав на четвертом месте в 1,9 секундах позади победившего Ринса.

Итог 265:248 в пользу Баньяи, первого чемпиона из Италии на итальянском мотоцикле со времен Джакомо Агостини, завоевавшего титул в 1966 году на MV Agusta. Франческо также стал первым итальянцем после Валентино Росси, завоевавший престижный трофей, а в MotoGP четвертый чемпион за последние четыре года. Производитель «Дукати» завершил сезон победой во всех трех зачетах.

Сезон только завершен, а болельщики уже начали отсчет дней до нового. Чемпионат 2023 года, в котором будут рекордные 21 этап, и в котором впервые MotoGP приедет на постсоветское пространство, в Казахстан (гонка 9 июля), стартует 26 марта. Не традиционно в Катаре (в Лосаиле идет ремонт автодрома), а в португальском Портимао.