В погоне за «Белым тигром» из Казани в Москву

В условиях, когда организаторы ралли-рейда «Дакар» решили запретить российским командам и пилотам участвовать в соревновании, выдвинув заведомо невыполнимые требования, внимание к международному ралли «Шелковый путь» стало еще больше.

За 12 лет своей истории ралли полюбилось многим болельщикам и снискало свою немалую аудиторию. И вот открыта ее 13-я страница.

С востока на запад через арчединско-донские пески

Ралли стартует 5 июля в спортивной столице России – городе Казани и сразу возьмет курс на предгорья Урала. «Это главная изюминка маршрута. Здесь еще никогда не проходили ралли-рейды такого уровня. Затем отправится западнее, в Оренбург и Самару, где после сложных ландшафтов откроются скоростные трассы, требующие максимальной сосредоточенности. На заключительном этапе участники пройдут знаменитые Арчединско-Донские пески и отправятся курсом на Москву», - рассказал руководитель проекта «Международное ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин:

Финиш ралли запланирован в Москве 15 июля.

«В общей сложности за десять дней ралли участникам предстоит преодолеть 5230 километров. 2350 из них составят скоростные спецучастки, большинство из них пройдёт на смешанном покрытии. Протяжённость маршрута «ассистанс» составит 3800 километров», - рассказал первый заместитель руководителя Проекта Международное ралли «Шелковый путь» Виктор Соколов.

Ралли открыто для любителей

В 2022 году в зачете ралли «Шелковый путь» появился зачет «Гранд тур». По замыслу устроителей он был предназначен для тех, кто хочет получить первый опыт, чтобы начать подготовку к будущим стартам, ну и ли просто окунуться в атмосферу ралли-рейдов.

«Приятно видеть, что с каждым годом ралли-рейды привлекают все больше энтузиастов и поклонников автоспорта из числа любительских экипажей — в 2023 году в рамках Международного ралли “Шелковый путь” вновь пройдут соревнования в зачете Гранд тур. Мы получили множество восторженных отзывов от участников этого зачёта и поэтому продолжим развивать это направление», - отметил Владимир Чагин.

Языком цифр

6 июля. 1-й этап. Казань-Уфа

7 июля. 2-й этап. Уфа-Магнитогорск

8 июля. 3-й этап. Магнитогорск-Магнитогорск

9 июля. 4-й этап. Магнитогорск-Оренбург

10 июля. 5-й этап. Оренбург - Самара

11 июля. 6-й этап. Самара-Саратов

12 июля. 7-й этап. Саратов - Волгоград

13 июля. 8-й этап. Волгоград - Липецк

14 июля. 9-й этап. Липецк-Москва

15 июля. финиш в Москве.

Заявки на участие в «Шелковом пути» начнут приниматься 15 февраля, 15 апреля будет открыт прием заявок на аккредитацию СМИ на весь маршрут ралли, который продлится до 1 июня.