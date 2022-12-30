Анастасия Нифонтова: Мотоциклы – это любовь на всю жизнь, но в машинах иная мотивация

- Год практически завершен. Каким он был для вас? Как вы оцените его? Какими основными событиями он запомнится?

- Год завершился неплохо - это здорово. На этот сезон мы ставили задачу – выиграть чемпионат России и с ней справились. Второй важной задачей было успешное выступление на ралли «Шелковый путь». Успехом мы считали попадание в тройку, объективно понимая, что бороться за победу еще сложно и рано. Хотя в глубине души надеялись, что удастся выступить максимально результативно. Но в первый день у нас сломалась машина, и мы выбыли из борьбы за победу. Весь ралли-рейд пошел насмарку. Мы перенесем эту задачу на следующий год. А то если получается все сразу и быстро, становится не интересно.

В чемпионате России мы выиграли четыре из шести этапов, но так получилось, что к последнему этапу в Ульяновской области в турнирной таблице сложилось очень плотное соперничество. По регламенту общая сумма очков экипажа складывалась из пяти лучших этапов, а результат самого худшего не учитывался. Ноль очков было на этапе «Шелкового пути» и сход в Ростове. Таким образом, чтобы завоевать титул, на последнем этапе мы должны были только побеждать. В любом другом раскладе, даже если бы мы приехали вторыми, а наш основной соперник Армен Пузян приехал третьим, он бы выигрывал общий зачет.

Задача осложнилась тем, что в борьбу в чемпионате включился Дмитрий Мордкович. Он стабильно показывал хорошие результаты. Мы понимали, что если на последнем этапе Дмитрий финиширует первым, а мы вторыми, то титул мы упустил. Поэтому финал сезона выдался очень напряженным, нервным. Даже не вспомню, когда за гоночную историю, мы бы так переживали за результат. Когда едешь на мотоцикле, то это больше вызов самой себе – смогу ли я, доеду ли. Мотоцикл – это проверка себя, результат больше на втором плане. А тут все было сосредоточено на результате. И фортуна нам улыбнулась. Мы выиграли чемпионат в зачете Т3, а в абсолюте стали вторыми. Впервые в женский экипаж вошел в первую тройку.

Сдаться всегда успеешь, а если рискнешь – станешь чемпионом

- Как прошел финальный этап? Что за эпопея была с ремнем?

- В первый день обошлось без приключений, если не считать проблем технического характера. Часто говорю, что победа в нашем спорте добывается всей командой: пилотами, штурманами, механиками. И в Ульяновске на последнем этапе как раз это можно было наглядно увидеть. Мы приехали после спецучастка, у нас на техосмотр было 15-20 минут времени. Наши механики осмотрели машину и увидели, что от мороза выдавило сальник. Чтобы не терять времени, они начали голыми руками, на том же морозе вправлять его. Сергей, наш механик, просто геройский поступок совершил.

Пролог последнего этапа мы проиграли. Дело было в том, что мы стартовали вторыми, нам пришлось разгребать снег, наша машина, Крош, не могла разогнаться, и мы отстали. Во второй мы промчали три круга по 83 км уверенно и на каждом приезжали первые.

Перед последним днем, мы опережали ближайшего преследователя на почти две минуты. Это комфортный задел, но если не совершать ошибок. Однако гонки – это всегда непредсказуемо.

В лучших традициях драмы - мы ошиблись. В середине финального спецучастка на трассе некорректно была выставлена машина безопасности, так что нам пришлось повернуть на несколько метров раньше, чем написано в книге. Мы повернули, а потом наш юник показал направление в обратную сторону. Начали разворачиваться, сбились с пути, потеряли время, разнервничались еще больше. Мы увидели, что машина Дмитрия, который стартовал за нами, уже обогнала нас. Это примерно проигрыш в полторы минуты, а до финиша всего 50 км. Отыграть такое отставание на таком коротком отрезке – это из области фантастики.

Я разозлилась и поняла, что терять уже нечего, а потому можно рисковать полностью. Или пан, или пропал. Проехав один брод, я поняла, что ко всем другим проблемам добавилась поломка в обогреве лобового стекла, потому что вода застыла на нем ледяной коркой. Только небольшая полоска внизу осталась. Ехала несколько километров как в танке. Нам трасса казалась бесконечной.

Я атаковала на пределе, и в машине стало пахнуть ремнем, который работал изо всех сил. В тот момент разочарованию не было предела: атаковать изо всех сил нельзя, можно сорвать ремень, но и ехать вполсилы означает сдаться, а сдаваться я не хотела.

Выезжаем из-за поворота, видим, что машина Мордковича стоит на обочине, а ребята заканчивают менять ремень. У них поломка, а для нас шанс на победу. Понимаю, что нужно атаковать изо всех сил, хоть минуту отыграть за десять километров до финиша будет сложно. Ускоряюсь, понимая, что и на нашей машине ремень работает на пределе. Нам повезло, ремень выдержал. Проехали финишный створ, развернулись, а затем буквально вся команда выбежала смотреть. Минуты текли медленно, бесконечно. Это со стороны полторы минуты проходит быстро, а тогда каждая секунда казалась очень долгой. Но мы победили. Оказалось, что на машине соперников сорвало и второй ремень. Возможно, когда они торопились, то не был полностью вычищен вариатор, там остались какие-нибудь фрагменты старого ремня, что и стало причиной поломки. Так что, фортуна оказалась на нашей стороне. А судьба чемпионата решилась на последних километрах. В нашу пользу.

Принципиальная задача – догнать «белого тигра»

- Уже который год вы выступаете на багги. Чем был обусловлен такой выбор? Скучаете по мотовыступлениям?

- По самим гонкам не скучаю, потому что часто в этих же гонках и участвую, хоть и на машине. А по мотоциклу – да. Мотоцикл – это любовь на всю жизнь. Недавно была в Эмиратах, у меня там стоит мой раллийный мотоцикл. Мы туда отправили его в феврале для участия в Abu Dhabi Desert Challenge Rally, а потом решили не возвращать. Раз в год езжу и получаю удовольствие для души.

- Вы проехали основные ралли-рейды мира. Это и Дакар (совершенно адовый, когда у вас не было технической поддержки), и Africa Eco Race. Что является для вас новым вызовом? В чем вы черпаете силы и мотив выходить на старт? Что подпитывает этот внутренний огонь?

- Гонка на мотоцикле, «Дакар», «Africa Eco Race» – это была борьба в первую очередь с собой, потому что мотоцикл требует сильной физической подготовки. Мировой спорт показывает, что женщины могут соревноваться с мужчинами до определенного момента. У той же Лайи Санс, которая по физическим кондициям с мужчиной поспорит, которая всю жизнь занимается мотоспортом, лучший результат – это пребывание в десятке лучших на «Дакаре». Говорить о том, что она могла бы бороться за тройку призеров в мотозачете, сложно объективно. Все же физиологическую разницу не отменить.

Когда я выступала на мотоцикле для меня была мотивация победить себя, преодолеть, доказать, что смогу. Когда пересела на машину, у меня появился интерес другого порядка — это результат, минуты, секунды. Мне было интересно обогнать на трассе, использовать тактику. А тут мотивация бесконечна. Если есть сильные соперники, то всегда хочется быть лучше, быстрее,

У меня есть особая цель – это ралли «Шелковый путь». Честно, не знаю, как это назвать, но ни разу не получалось его нормально проехать. В 2019 году я упала на мотоцикле и получила сильную травму. Потом выступала на машине, лидировала, но за три дня до финиша машина сломалась. На третий раз финишировали, но все равно не в числе лучших. А четвертый «Шелковый путь» оказался испорчен поломкой кардана. Поэтому цель победить остается, завоевать трофей «белого тигра».

- Маршрут следующего «Шелкового пути» уже представлен. Что вы о нем думаете? Вы примете участие в следующем ралли?

- В следующем году участие в ралли «Шелковый путь» обязательно. Надеюсь, что повезет. Я смотрела наш гоночный темп – он нормален. Сказать, что машина не готова не можем. Но в пути находим какие-нибудь приключения.

В следующем году будем стараться преодолеть все. А что касается маршрута – он интересный. Только жалко, что практически нет песчаных участков. Но это сугубо личное. Не все же быть тому, что мне нравится.

Так что задача максимум – выиграть, задача минимум – быть в тройке. Если ниже, то буду считать это провалом. А из ближайших гонок – 14 января выступлю в Тольятти, на гонке чемпионов.

- А чемпионат? Увидим ваш экипаж?

- Все упирается в финансы. Дело не в моих желаниях, выступать хочется. Но вопрос финансов актуален. Если утрясем все вопросы, то очень надеюсь, что поедем. Какие-то дополнительные проекты зависят от интереса партнеров. Если будем выступать в чемпионате, то наша цель – это защитить титул. Уже сейчас понимаем, что будет нелегко, потому что Т3 - самый многочисленный зачет.

Мне никто не писал: «Ах вы, русские, такие-сякие», мы продолжаем общаться

- Поддерживаете контакты с кем-нибудь из гонщиков, с кем проходили «Дакар», «Африка Эко Рейс»? Как они относятся к отстранению российских пилотов от международных соревнований?

- Да конечно, с ребятами поддерживаю отношения. Буквально недавно переписывалась с Рики Брабеком из «Хонды». Он в 2020 году был победителем «Дакара». Рики спросил меня: «А ты на Дакар не едешь?» Иногда такое ощущение, что они вообще не в курсе, что происходит. Хотелось написать: «Ты что? Нас же везде отстранили». Он пишет: «Да ладно, не может быть».

Естественно, реакция на наше отстранение у них отрицательная. Мне пилоты говорили, что эти политические игры негативно влияют на спорт. У меня не было случая, чтобы мои спортивные друзья что-то негативное написали из-за национального вопроса. Никто не писал: «Ах вы, русские, такие-сякие». Даже в конце февраля-начале марта, когда все только начиналось. В это время мы были как раз в Эмиратах на гонках и, честно говоря, думали, что вот начнется. Но все были адекватны, и никто не делил по паспорту, напротив, говорили, что делить так и отстранять неправильно. Тогда стало еще больше понятно, что спортсмены выступают одной семьей. По крайней мере, у нас.

Нельзя сказать, что обошлось совсем без акций. Были несколько человек, кажется из Прибалтики, которые надели майки с антироссийскими лозунгами, но их было мало. В целом, неприятно, конечно, ведь есть же регламент, в котором написано, что на гонках запрещено демонстрировать политические взгляды. Но тут уже по принципу «все равны, но есть равнее». Кому-то можно, но попробуй высказаться в поддержку России, то сразу же отстранили бы. А другую позицию можно, никто не отреагирует.

И согласование с FIA таит в себе интересный момент. Если что-то нужно вывести в публичное поле, то всегда можно договориться с руководством. Но нужную позицию. Вообще уже весной было понятно, что эта история надолго. Когда в середине лета шли разговоры, что ведутся переговоры об участии в «Дакаре», я скептически смотрела на это. Осенью начали звонить: «Настя, почему вы не едете на «Дакар»?». А потом начали выходить статьи, что Нифонтова отказалась от участия в «Дакаре». Я была очень удивлена, мягко говоря. Бумагу FIA мы отказались подписывать еще в феврале. От «Дакара» я не отказывалась, я туда вообще не собиралась. Не было в планах участвовать. Но читать все это было тоже неприятно.

Мне Леб сказал, что лучше машины нет ничего

- Как вы относитесь к киберспорту и кибергонкам?

- Также как и к другому виду спорта. Этим занимаются увлеченные люди, профессионалы. Но мне это не подошло. Мой вестибулярный аппарат не может к этому привыкнуть, когда на экране все шевелится, а сидение неподвижно.

Я когда начинала пробовать выступать в гонках на машине, то друзья дали такой симулятор, они предложили, мол, попробуй, привыкнешь, посмотришь. Я начала работать на нем, проезжать раллийные симуляции. Мои знакомые разделились на два лагеря: одни говорили, что это все ерунда, другие, напротив, считали, что очень помогает. Я слушала обе стороны. Ощущение было как у ребенка, который смотрит как ругаются двое взрослых. А потом вспомнила, что у меня есть знакомый, который точно знает. Он девятикратный чемпион мира по ралли, Себастьен Леб. И я ему написала: «Себастьен, как ты к этому относишься?». Он мне написал: «Это так себе. Симулятор хорош, чтобы выучить, где руль, а где педали. Но лучше настоящей машины ничего нет». Так что все на практике.

- О мечтах и планах на 2023 год мы поговорили, пора сказать о пожеланиях.

- Хотела бы пожелать, чтобы все постепенно вошло в норму, тишину, спокойствие. Осознание, когда ничего сделать не можешь, это морально угнетает. Хочется пожелать спокойствия, чтобы все уже договорились. Так что мира и благополучия.