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Кирилл Смаль и Виктория Блохина выступили на этапе Формулы-4 ОАЭ

В Дубае стартовал новый сезон Формулы-4 Объединенных Арабских Эмиратов, на котором в общей сложности выступили 39 пилотов и сразу нескольких россиян, включая уже хорошо знакомого с этой категорией Кирилла Смаля и восходящую звезду Викторию Блохину, а также грузинского дебютанта Александра Абхазаву.
Кирилл Смаль и Виктория Блохина выступили на этапе Формулы-4 ОАЭ
14 января 2023 21:21
автор: Роман Алексеев

Заезды проходили на «Автодроме Дубай», причем организаторам пришлось модифицировать главную прямую и добавить ещё несколько рядов стартовой решетки.

Главным открытием этапа стал протеже команды Формулы-1 Mercedes Уго Угочукву — американский гонщик выиграл две гонки, а в третьей уступил Арвиду Линдбладу из программы Red Bull Junior. Кирилл Смаль тоже сражался среди лидеров, однако в первом заезде на рестарте откатился на шестое место, во втором пропустил на третью позицию Линдблада и стал четвертым, а в последней гонке допустил контакт с Валерио Риничеллой и финишировал девятым.

Александр Абхазава, в отличие от Смаля, не смог набрать очков, однако молодой гонщик блестяще справился с незнакомой для себя техникой и в первом же заезде финишировал 17-м, опередив более половины пелотона. Во втором заезде Абхазава занял 27-ю позицию, зато в третьей стал 15-м и показал свой лучший результат уик-энда.

Виктория Блохина тоже продемонстрировала высокую скорость, однако по-настоящему реализовать свой потенциал помешали технические проблемы. Так, в первой гонке автомобиль российской гонщицы заглох перед прогревочным кругом, из-за чего стартовать пришлось с пит-лейна, но Блохина прорвалась на 30-е место, опередив целый ряд соперников.

Во втором заезде Виктория вырвалась на 27-е место, однако позже один из соперников повредил ей переднее антикрыло. Впрочем, даже после вынужденного пит-стопа Блохина опередила свою сокомандницу Лену Бюлер и Фернандо Баррикелло — сына легендарного экс-пилота Ф-1 Рубенса Баррикелло — и стала 30-й. Лучшим же для россиянки стал финальный заезд этапа: по ходу гонки Блохина отыграла восемь позиций и заняла 25-е место.

Александру Болдуеву и Георгию Журавскому, еще двум россиянам, набрать очки не удалось. Болдуев в первой гонке был 24-м, во второй — 25-м, а в третьей не финишировал, в то время как Журавский не поднимался выше 31-й позиции.

В общем зачете по итогам первого этапа уверенно лидирует Уго Угочукву, который на 21 очко опережает Арвида Линдблада. Топ-3 замыкает Туукка Тапонен, а Кирилл Смаль расположился на седьмой строчке.

Общий зачет после первого этапа (топ-10):

1. Уго Угочукву (Prema) — 65 очков.

2. Арвид Линдблад (Hitech) — 44.

3. Туукка Тапонен (Mumbai Falcons) — 38.

4. Брандо Бадоер (Pinnacle VAR) — 28.

5. Джеймс Уортон (Mumbai Falcons) — 27.

6. Валерио Риничелла (MP) — 26.

7. Кирилл Смаль (MP) — 22.

8. Валентин Клусс (PHM) — 14.

9. Теофил Наэль (Sainteloc) — 12.

10. Джесси Карраскедо (R-ace) — 11.

Следующий этап Формулы-4 ОАЭ пройдет 27–28 января в Кувейте.

источник: «Советский спорт»
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