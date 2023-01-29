Аварии есть, очков нет. Как россияне прошли в Эмиратах второй этап Ф-4

КРАСНЫЕ ФЛАГИ НАД ТРАССОЙ

В отсутствие Кирилла Смаля, выступающего в серии на неполном расписании, набрать очков Абхазаве и россиянам не получилось.

В первой гонке уик-энда, к сожалению, не обошлось без инцидентов с участием представителей постсоветского пространства. Абхазава столкнулся с Георгием Журавским. После их аварии, а также ряда других инцидентов гоночной дирекции даже пришлось вывесить красные флаги для эвакуации болидов и уборки трассы. Позже сошел и Александр Болдуев. А вот Виктория Блохина добралась до финиша, заняв 28-е место. Победителем гонки стал Джеймс Уортон, вместе с которым в топ-3 вошли Валерио Риничелла и Уго Угочукву.

КОЛЕСО В КОЛЕСО

Вторая гонка Ф-4 также не обошлась без красных флагов после старта - такова уж особенность кувейтской трассы, где после первого поворота идет длинная прямая, провоцирующая борьбу колесо в колесо и риск на торможении перед узким левым поворотом.

После рестарта победу в гонке одержал Уго Угочукву, стартовавший с поула. С ним на подиум попал победитель первой гонки Уортон, а третьим на сей раз стал Туукка Тапонен. Александр Абхазава финишировал 19-м, Виктория Блохина - 27-й. Александр Болдуев и Георгий Журавский тоже добрались до финиша - 29-м и 31-м.

НЕУДАЧИ ФАВОРИТОВ

В финальной гонке уик-энда Уортон и Угочукву лишили друг друга шансов на новую победу: после контакта оба вылетели с трассы. Еще одно столкновение произошло между Тапоненом и Риничеллой, но если финн сошел, то итальянец продолжил борьбу. Неудачи фаворитов позволили победить Закари Давиду, который опередил Риничеллу и Ноа Лайла. Абхазава второй раз подряд стал 19-м, Блохина поднялась на позицию выше - 26-е место. Журавский и Болдуев - 29-й и 33-й соответственно.

ПРОТОКОЛЫ И СТАТИСТИКА

В общем зачете после успешного выступления свое лидерство укрепил Угочукву, на счету которого 105 очков. Позади Уго на некотором отдалении целая группа преследователей в лице Риничеллы (31 очко отставания), Уортона (35), Тапонена (44) и Линдблада.

Пропустивший этап Кирилл Смаль занимает 10-е место. Абхазава идет 24-м, Болдуев - 37-м, Блохина - 38-й, Журавский - 41-м и последним. Очки пока набрали 19 пилотов, так что даже один финиш в топ-10 позволит Абхазаве и компании заметно подняться в таблице.

Третий этап «Формулы-4» Объединенных Арабских Эмиратов пройдет так же в Кувейте уже совсем скоро - с 31 января по 1 февраля.