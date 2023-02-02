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Ф-4 в Эмиратах: есть первые очки у Александра Абхазавы!

Автодром «Кувейт Мотор Таун» в течение нескольких дней принял два подряд этапа Формулы-4 ОАЭ. И для грузинского дебютанта серии Александра Абхазавы, а также для российских пилотов заезды на уже изученной трассе позволили добиться заметного прогресса.
Ф-4 в Эмиратах: есть первые очки у Александра Абхазавы!
02 февраля 2023 21:46
автор: Елена Коновальцева
автор фото: Пресс-служба команды R2race

ГЛОХНЕМ И ВЫЛЕТАЕМ

Этапы Ф-4 — это, по сути, одно из ведущих зимних молодежных первенств в гонках машин с открытыми колесами. Прогресс у наших, повторимся, налицо. Впрочем, начиналось все не так уж радостно. Первый заезд Абхазава начал откровенно неудачно автомобиль Александра заглох на стартовой прямой, из-за чего уже на первом круге гонщик откатился в конец пелотона и вынужден был отыгрывать проигранные позиции.

Во главе пелотона тем временем лидер чемпионата Уго Угочукву сдержал Джеймса Уортона и записал на свой счет четвертую в сезоне победу. Третьим финишировал Туукка Тапонен, а Абхазава, опередив более дюжины соперников, финишировал 21-м.

Лучшим из россиян стал расположившийся 28-м Георгий Журавский. Виктория Блохина, отыграв четыре позиции, финишировала на 30-й строчке, а Александр Болдуев из-за вынужденного пит-стопа во время выезда автомобиля безопасности смог получить в итоговом протоколе только 34-ю строчку.

Вторая гонка завершилась победой Тапонена: финн стартовал третьим, но в напряжённой борьбе опередил Уортона и Угочукву. Абхазава вновь показал очень высокий темп, однако ближе к концу заезда неаккуратная атака одного из соперников привела к столкновению трех пилотов, выбив Александра с трассы.

Александр Болдуев, еще один дебютант сезона-2023, тоже проводил яркую гонку и боролся в топ-10, но под финиш откатился на 17-е место. Виктория Блохина финишировала 28-й, а Георгий Журавский — 34-м.

ЕСТЬ ОЧКИ!

В третьем заезде первенствовал Джеймс Уортон, причем завершилась гонка столкновением Тапонена и Угочукву за два круга до финиша. Второе и третье места в итоге заняли Валерио Риничелла и Закари Давид.

На 9-й позиции в этой гонке финишировал Абхазава — и для Александра это первые очки в сезоне-2023, с чем «Советский спорт» его искренне поздравляет. Болдуев финишировал 22-м, Блохина заняла 27-ю позицию, завоевав лучший результат этапа и опередив Журавского, который классифицирован 28-м.

ИТОГИ И ПРОТОКОЛЫ

В общем зачете по итогам трех этапов по-прежнему лидирует Уго Угочукву, но его отрыв от Джеймса Уортона сократился теперь до 11 очков. Третью строчку занимает Валерио Риничелла, а вслед за ним расположились Туукка Тапонен и Арвид Линдблад.

Россиянин Кирилл Смаль, который на первом этапе сезона набрал 22 очка, держится в турнирной таблице 12-м, а Александр Абхазава за счет двух набранных очков вышел на 22-ю строчку. Болдуев, Блохина и Журавский зачётных баллов пока не набрали.

Общий зачет Ф-4 ОАЭ после трех этапов (топ-10):

1. Уго Угочукву (Prema) — 142 очка.

2. Джеймс Уортон (Mumbai Falcons) — 131.

3. Валерио Риничелла (MP) — 119.

4. Туукка Тапонен (Mumbai Falcons) — 101.

5. Арвид Линдблад (Hitech GP) — 70.

6. Закари Давид (R-ace GP) — 55.

7. Валентин Клусс (PHM) — 50.

8. Теофиль Наэль (Sainteloc) — 31.

9. Брандо Бадоер (Pinnacle VAR) — 28.

10. Ноа Стремстед (PHM) — 28.

…12. Кирилл Смаль (MP) — 22.

…22. Александр Абхазава (R-ace GP) — 2.

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ

Следующий этап Формулы-4 ОАЭ пройдет на «Автодроме Дубай» 11–12 февраля — после него участникам останется лишь заключительный уикенд в Абу-Даби, который состоится 18–19 февраля.

источник: «Советский спорт»
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