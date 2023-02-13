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Гонки на выносливость: успешный дебют россиянина Владислава Ломко

На «Автодроме Дубай» состоялась первая гонка нового сезона Азиатской серии Ле-Ман — заезд «4 часа Дубая». На старт вышли в общей сложности 46 экипажей, включая российского гонщика Владислава Ломко — в прошлом году он выиграл престижный Гран-при По и стал вице-чемпионом Евроформулы Open, а теперь дебютировал в гонках на выносливость. Итог впечатляющий: сразу двое гонщиков из России поднялись на подиум в Дубае.
Гонки на выносливость: успешный дебют россиянина Владислава Ломко
13 февраля 2023 16:50
автор: Елена Коновальцева
автор фото: Пресс-служба гоночной команды CD Sport

ПРОБЛЕМЫ НА СТАРТЕ

Ломко выступал в составе команды CD Sport на прототипе Ligier JS P320 № 2 класса LMP3, однако начало заезда для экипажа сложилось не лучшим образом. Сначала команда получила штраф за фальстарт — ошибку в начале гонки допустил Фабьен Мишаль, а на середине дистанции развернуло Джеймса Суитнама. Тем не менее, сев за руль в заключительной фазе гонки — ночной, самой сложной из-за ограниченного освещения, Владислав не только вернул экипаж в топ-10, но и прорвался на седьмую строчку в классе LMP3.

ПОДИУМ

В абсолютном зачете победу в «4 часах Дубая» одержал экипаж Algarve Pro Racing в составе Джона Фальба, Джеймса Аллена и Киффина Симпсона. Второе место в категории LMP2 осталось за гонщиками DKR Engineering: Салихом Йолучем, Чарли Иствудом и Айханчаном Гювеном. Замкнули тройку призеров представители 99 Racing: Гонсало Гомеш, Нил Джани и россиянин Никита Мазепин — экс-пилот Формулы-1, для которого прошедший заезд тоже стал дебютом в гонках на выносливость.

Другой россиянин — Вячеслав Гутак — в составе экипажа MV2S Racing вместе с Жеромом де Саделером и Фабьеном Лавернем завоевал первое место в классе LMP3, опередив на последнем отрезке трио Graff Racing. На подиум также поднялись Микаэль Йенсен, Ник Эдкок и Вальдемар Эриксен — они принесли CD Sport третье место. Кроме того, Александр Буханцов из команды Inter Europol Competition стал пятым, а Амир Фейзулин, выступавший за RLR Msport, занял десятую позицию.

Среди автомобилей GT не было равных экипажу Walkenhorst Motorsport на BMW M4 GT3 № 34 — победу завоевали Чендлер Халл, Ники Кэтсбург и Томас Меррилл. Второе и третье места остались за GetSpeed и Haupt Racing Team, выступающих на Mercedes AMG GT3, а на четвертой позиции расположилась Porsche 911 GT3 R Алексея Малыхина, который выступает за команду Herberth Motorsport.

ПРОТОКОЛ

«4 часа Дубая», первая гонка (топ-10):

1. Д. Фальб, Д. Аллен, К. Симпсон (Algarve Pro Racing / Oreca LMP2) — 118 кругов.

2. С. Йолуч, Ч. Иствуд, А. Гювен (DKR Engineering / Oreca LMP2) +9,054 сек.

3. Н. Мазепин, Н. Джани, Г. Гомеш (99 Racing / Oreca LMP2) +9,391.

4. Р. Сейлс, Б. Хенли, М. Беш (Nielsen Racing / Oreca LMP2) +33,999.

5. Ф. Хэнсон, П. ди Реста, Д. Макгуайр (United Autosports / Oreca LMP2) +1 круг.

6. Я. Шахин, Г. Паттерсон, О. Джарвис (United Autosports / Oreca LMP2) +1 круг.

7. М. Конопка, Н. Пино, Л. Тот (ARC Bratislava / Oreca LMP2) +1 круг.

8. А. Коиньи, М. Якобсен, Н. Ляпьер (Cool Racing / Oreca LMP2) +3 круга.

9. В. Гутак, Ж. де Саделер, Ф. Лавернь (MV2S Racing / Ligier LMP3) +4 круга.

10. Ф. Росселло, Х. Лловерас, Ф. Арьо (Graff Racing / Ligier LMP3) +4 круга.

В воскресенье, 12 февраля, пилотов ждет еще одна четырехчасовая гонка в Дубае — она станет вторым этапом сезона-2023, который завершится 18–19 февраля четырехчасовыми гонками в Абу-Даби.

источник: «Советский спорт»
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