4 часа в Дубае: наши – в топе статусной гонки!

ШЕСТЕРО ВЫНОСЛИВЫХ

На «Автодроме Дубай» состоялся второй этап Азиатской серии Ле-Ман (ALMS) 2023 года — на старт четырехчасового заезда вышли 46 экипажей, в составе которых выступали шестеро россиян. Одним из них был дебютант Владислав Ломко, который в прошлом сезоне запомнился победой в престижном Гран-При По и вторым местом по итогам сезона Евроформулы Open, а теперь перешел в гонки на выносливость.

МАЗЕПИН – ШЕСТОЙ!

В абсолютном зачете победу во вторых «4 часах Дубая» одержал экипаж Inter Europol Competition, который усилиями Нолана Сигела перед финальными пилотами опередил трио DKR Engineering, занявшее в итоге второе место. Третью позицию завоевала команда Nielsen Racing, а экипаж экс-пилота Формулы-1 Никиты Мазепина расположился на шестой строчке классификации LMP2.

ГУТАК СНОВА НА ПОДИУМЕ!

В категории LMP3 победа осталась за экипажем DKR Engineering № 5, в котором выступали лишь двое пилотов, вместо привычных трех: Том ван Ромпей и Валентино Каталано. Вторую позицию заняли представители Graff Racing, а третьим стал экипаж MV2S Racing, в составе которого россиянин Вячеслав Гутак во второй раз подряд поднялся на подиум — накануне именно его трио стало лучшим в классе.

НАШИ В ДЕСЯТКЕ!

В LMP3 в гонке участвовал и Владислав Ломко. Как и в первом заезде, россиянин сел за руль прототипа команды CD Sport № 2 последним и в сложных условиях искусственного освещения смог из конца топ-10 пробиться на пятое место. Решающим эпизодом стал обгон Владислава на финальном отрезке, после которого позади остался экипаж Nielsen Racing. Кроме того, седьмую позицию занял Александр Буханцов из экипажа Inter Europol Competition, а на десятой строчке финишировал Амир Фейзулин и его партнеры по команде RLR Msport.

Наконец, среди автомобилей GT сильнейшей стала BMW M4 GT3 № 34 команды Walkenhorst Motorsport, а на втором и третьем местах расположились Mercedes AMG GT3 команды GetSpeed и Ferrari 488 GT3, подготовленная AF Corse. Экипаж Алексея Малыхина на Porsche 911 GT3 R команды Herberth Motorsport занял десятое место.

ПРОТОКОЛЫ И СТАТИСТИКА

«4 часа Дубая», вторая гонка (топ-10):

1. Н. Сигел, К. Богл, Ч. Крюс (Inter Europol Competition № 43 / Oreca LMP2) — 115 кругов.

2. С. Йолуч, Ч. Иствуд, А. Гювен (DKR Engineering № 3 / Oreca LMP2) +17,945 сек.

3. Р. Салес, Б. Хенли, М. Беш (Nielsen Racing № 24 / Oreca LMP2) +19,900.

4. Д. Фальб, Д. Аллен, К. Симпсон (Algarve Pro Racing № 25 / Oreca LMP2) +25,975.

5. А. Коиньи, М. Якобсен, Н. Ляпьер (Cool Racing № 37 / Oreca LMP2) +26,353.

6. Н. Мазепин, Н. Джани, Г. Гомеш (99 Racing № 98 / Oreca LMP2) +38,887.

7. Ф. Хэнсон, П. ди Реста, Д. Макгуайр (United Autosports № 22 / Oreca LMP2) +1 круг.

8. Я. Шахин, Г. Паттерсон, О. Джарвис (United Autosports № 23 / Oreca LMP2) +1 круг.

9. М. Конопка, Н. Пино, Л. Тот (ARC Bratislava № 44 / Oreca LMP2) +2 круга.

10. Т. ван Ромпей, В. Каталано (DKR Engineering № 5 / Duqueine LMP3) +3 круга.

Общий зачет экипажей LMP2 (топ-6):

1. Д. Фальб, Д. Аллен, К. Симпсон (Algarve Pro Racing № 25) — 37 очков.

2. С. Йолуч, Ч. Иствуд, А. Гювен (DKR Engineering № 3) — 36.

3. Н. Сигел, К. Богл, Ч. Крюс (Inter Europol Competition № 43) — 27.

4. Р. Салес, Б. Хенли, М. Беш (Nielsen Racing № 24) — 27.

5. Н. Мазепин, Н. Джани, Г. Гомеш (99 Racing № 98) — 23.

Общий зачет экипажей LMP3 (топ-6):

1. В. Гутак, Ж. де Саделер, Ф. Лавернь (MV2S Racing № 29) — 40 очков.

2. Ф. Росселло, Х. Лловерас, Ф. Арьо (Graff Racing № 8) — 36.

3. Т. ван Ромпей, В. Каталано (DKR Engineering № 5) — 33.

4. М. Йенсен, Н. Эдкок, В. Эриксен (CD Sport № 1) — 17.

5. А. Буханцов, Д. Корбетт, Д. Уинслоу (Inter Europol Competition № 73) — 16.

6. В. Ломко, Д. Суитнам, Ф. Мишаль (CD Sport № 2) — 16.

Сезон ALMS 2023 года завершится двумя четырехчасовыми гонками на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби 18 и 19 февраля.