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Азиатская серия Ле-Ман: российский пилот — среди претендентов на чемпионство

В Абу-Даби завершается первенство Азиатской серии Ле-Ман (ALMS) — остался решающий этап.
Азиатская серия Ле-Ман: российский пилот — среди претендентов на чемпионство
19 февраля 2023 17:34
автор: Елена Коновальцева

ЛЕГЕНДАРНАЯ ЯС-МАРИНА

В Абу-Даби в субботу начался решающий уикенд Азиатской серии Ле-Ман, в которой принимают участие сразу несколько российских пилотов. Неделей ранее зимнее первенство стартовало двумя четырёхчасовыми гонками на «Автодроме Дубай», а для пары заключительных заездов организаторы выбрали «Яс Марину» — трассу, традиционно принимающую Гран-при Абу-Даби Формулы-1. И первые «4 часа Абу-Даби» прошли в субботу, 18 февраля.

БЕЗ ЛЯПЬЕРА, НО С ПОБЕДОЙ

В абсолютном зачёте победу одержали пилоты команды Cool Racing: Александр Куаньи и Мальте Якобсен, которые в этот раз выступали без Николя Ляпьера. Второе и третье места остались за экипажами United Autosports: Пол ди Реста, Фил Хэнсон и Джеймс Макгуайр забрали серебряные награды, а Яссер Шахин, Гарнет Паттерсон и Оливер Джарвис — бронзовые.

НЕВЕЗЕНИЕ МАЗЕПИНА

Никите Мазепину, который выступал на Oreca № 98 команды 99 Racing вместе с Нилом Джани и Ахмадом Аль Харти, не повезло — судья дважды штрафовали его экипаж. Сначала при обгоне Кристиана Богла Мазепин задел линию въезда на пит-лейн, а ближе к финишу, когда за руль сел Джани, экипажу пришлось во второй раз проехать вдоль боксов за нарушение границ трассы. Тем не менее на финише гонщики эктпажа № 98 заняли седьмую позицию.

ГУТАК - ВСЕГДА В ЛИДЕРАХ

В категории LMP3 победа тоже досталась экипажу из двух пилотов: Мэтт Белл и Тони Уэллс из Nielsen Racing на пятнадцать секунд опередили лидеров общего зачёта — Жерома де Саделера, Фабьена Лаверня и россиянина Вячеслава Гутака из MV2S Racing. Гутак и его товарищи по команде захватили лидерство в турнирной таблице после победы в первой гонке в Дубае и с тех пор неизменно финишируют в топ-3.

Ещё один россиянин — Александр Буханцов, выступающий вместе с Джоном Корбеттом и Джеймсом Уинслоу за Inter Europol Competition, — занял десятую позицию, опередив занявшего одиннадцатое место Амира Фейзулина из RLR MSport, а вот Владислав Ломко классифицирован 13-м с отставанием в 30 кругов.

ИЗ БОКСА - БЕЗ ШАНСОВ НА ОЧКИ

Экипаж Ломко — Ligier № 2 команды CD Sport — уже на 21-й минуте гонки вернулся в боксы: после столкновения Жака Вольфа с Себастьяном Альваресом из 360 Racing, механикам пришлось долго чинить автомобиль, и к тому моменту, когда за руль сел Владислав, шансов набрать очки уже не было.

НАШИ НЕ БЕЗ ШАНСОВ

В зачёте автомобилей GT сильнейшими стали Аль Файзал Аль Зубаир, Лука Штольц и Мартин Конрад на Mercedes AMG GT3 команды Haupt Racing Team, а второе место завоевали Алексей Малыхин, Йоэль Штурм и Гарри Кинг, пилотировавшие Porsche 911 GT3 R от Herberth Motorsport.

Накануне финального этапа в общем зачёте категории LMP2 лидируют Чарли Иствуд, Айханчан Гювен и Салих Йолуч из DKR Engineering — в этот раз они финишировали четвёртыми, но за счёт двух подиумов в Дубае на девять баллов опережают экипажи Algarve Pro Racing и Cool Racing. В борьбу за титул в этой категории могут вмешаться и другие команды, включая 99 Racing Никиты Мазепина.

ПРОТОКОЛЫ И ПРОГНОЗЫ

В генеральной классификации LMP3 экипаж Гутака на десять очков опережает соперников из Graff Racing и на 15 — пилотов DKR Engineering. Только эти два экипажа могут помешать MV2S Racing завоевать чемпионство. Экипаж Владислава Ломко — CD Sport № 2 — с 16-ю баллами занимает восьмую строчку.

Лишь три претендента на чемпионство осталось и в зачёте GT: опередить Walkenhorst Motorsport № 34 теперь могут лишь Haupt Racing Team № 7 и Getspeed № 10.

ЗАЧЕТЫ

ALMS «4 часа Абу-Даби», первая гонка (топ-10):

1. А. Куаньи, М. Якобсен (Cool Racing № 37 / Oreca LMP2) — 100 кругов.

2. Ф. Хэнсон, П. ди Реста, Д. Макгуайр (United Autosports № 22 / Oreca LMP2) +33,128 сек.

3. Я. Шахин, Г. Паттерсон, О. Джарвис (United Autosports № 23 / Oreca LMP2) +34,394.

4. С. Йолуч, Ч. Иствуд, А. Гювен (DKR Engineering № 3 / Oreca LMP2) +40,730.

5. Н. Сигел, К. Богл, Ч. Крюс (Inter Europol Competition № 43 / Oreca LMP2) +1:02,636.

6. Р. Салес, Б. Хенли, М. Беш (Nielsen Racing № 24 / Oreca LMP2) +1:27,377.

7. Н. Мазепин, Н. Джани, А. Аль Харти (99 Racing № 98 / Oreca LMP2) +1:29,559.

8. М. Конопка, Н. Пино, Л. Тот (ARC Bratislava № 44 / Oreca LMP2) +2 круга.

9. Д. Фальб, Д. Аллен, К. Симпсон (Algarve Pro Racing № 25 / Oreca LMP2) +3 круга.

10. М. Белл, Т. Уэллс (Nielsen Racing №45 / Ligier LMP3) +3 круга.

Общий зачёт экипажей LMP2:

1. DKR Engineering № 3 — 48 очков.

2. Algarve Pro Racing № 25 — 39.

3. Cool Racing № 37 — 39.

4. Inter Europol Competition № 43 — 37.

5. Nielsen Racing № 24 — 35.

6. United Autosports № 22 — 34.

7. 99 Racing № 98 — 30.

8. United Autosports № 23 — 27.

9. ARC Bratislava № 44 — 12.

Общий зачёт экипажей LMP3 (топ-10):

1. MV2S Racing № 29 — 58 очков.

2. Graff Racing № 8 — 48.

3. DKR Engineering № 5 — 43.

4. Nielsen Racing № 4 — 33.

5. WTM by Rinaldi Racing № 11 — 30.

6. CD Sport № 1 — 21.

7. Inter Europol Competition № 73 — 17.

8. CD Sport № 2 — 16.

9. Graff Racing № 9 — 14.

10. Rinaldi Racing № 55 — 12.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Финальная гонка сезона ALMS 2023 года стартует в воскресенье, 19 февраля, в 15:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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