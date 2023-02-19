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Ф-4 в Эмиратах: есть личный рекорд Виктории Блохиной!

В Абу-Даби завершилось зимнее молодежное первенство с участием нескольких россиян.
Ф-4 в Эмиратах: есть личный рекорд Виктории Блохиной!
19 февраля 2023 21:01
автор: Елена Коновальцева
автор фото: Пресс-служба команды R2race

МОЛОДЫЕ РОССИЯНЕ - СРЕДИ ЛУЧШИХ!

На автодроме «Яс Марина» состоялся заключительный этап Формулы-4 Объединенных Арабских Эмиратов — зимнего первенства, в котором молодые пилоты готовятся к основному сезону и поддерживают форму. Арабская серия традиционно привлекает наиболее перспективных юниоров, и в 2023 году среди них выступали сразу несколько россиян.

УОРТОН: СТОЛКНОВЕНИЕ - ПУТЬ НА ПОДИУМ

Чемпионское звание в финальном заезде завоевал австралиец Джеймс Уортон. Он выиграл первую и вторую гонки и перед заключительным стартом опережал финна Туукку Тапонена на 20 очков. На старте они вдвоем традиционно умчались вперед, однако в связке 12-13 поворотов претенденты на титул столкнулись между собой и лишились шансов на очки, что автоматически делало чемпионом Уортона.

НАШИ: НЕ В ПРИЗАХ, НО РЯДОМ

Российские пилоты до призовых мест не дотянулись, однако практически каждый из них по ходу уик-энда смог блеснуть. Так, в первой гонке лучшими результатами за сезон отметились Георгий Журавский и Виктория Блохина — они финишировали на 19-м и 22-м местах.

При этом Блохиной из-за проблем с машиной на прогревочном круге пришлось стартовать с пит-лейн, и в итоге Виктория в ходе заезда опередила половину пелотона. Александр Болдуев расположился на 26-й строчке, а Александр Абхазава, отыгравший на первых кругах пять позиций, к финишу откатился на 32-е.

Абхазава продолжил бороться во втором заезде и был на подступах к первой десятке, однако из-за столкновения с Каем Дарианани сошел с дистанции. Зато на десятом месте финишировал Болдуев, завоевавший первый в сезоне зачетный балл. Яркую гонку провела и Блохина: с 34-го места на старте Виктория прорвалась на 22-е, повторив свой лучший результат сезона. Журавский по итогам второго заезда расположился на 25-й строчке.

Наконец, в последней гонке сезона Абхазава прорвался с 29-го места на старте на 21-е, Блохина при старте с 35-й позиции прорвалась на 28-ю, Журавский занял 30-ю строчку, а Болдуев после штрафа классифицирован 32-м.

СМАЛЬ ВЫШЕ ДРУГИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Отметим, что по итогам сезона лучшим из россиян стал Кирилл Смаль — на первом этапе он набрал 22 очка и в окончательной классификации занимает 16-ю строчку. Абхазава с двумя баллами расположился 28-м, Болдуев за счет набранного в Абу-Даби балла поднялся на 29-ю позицию.

ИТОГИ И ПРОТОКОЛЫ

Итоговое положение Ф-4 ОАЭ сезона-2023 (топ-10):

1. Джеймс Уортон (Mumbai Falcons) — 232 очка.
2. Туукка Тапонен (Mumbai Falcons) — 212.
3. Уго Угочукву (Prema) — 185.
4. Валерио Риничелла (MP) — 171.
5. Арвид Линдблад (Hitech GP) — 107.
6. Брандо Бадоер (Pinnacle VAR) — 69.
7. Киану Аль-Азхари (Yas Heat) — 63.
8. Закари Давид (R-ace GP) — 59.
9. Ноа Стрёмстед (PHM) — 55.
10. Валентин Клусс (PHM) — 50.

…16. Кирилл Смаль (MP) — 22.

…28. Александр Абхазава (R-ace GP) — 2.

…29. Александр Болдуев (Xcel) — 1.

источник: «Советский спорт»
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