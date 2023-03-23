MotoGP: вдвое больше гонок, вдвое больше интриги

На этой неделе стартует самый длинный чемпионат в истории MotoGP. В юбилейном, 75-м по счету (если относить к нему и предшествующие первенства, называемые по-другому, например GP500), запланирован 21 этап. Для российских болельщиков этот сезон особенный вдвойне - впервые в своей истории главная мотосерия мира приедет на постсоветское пространство. Увы, пока не в Россию, но очень-очень близко – в Казахстан.

Этап в Казахстане как стимул для развития

9 июля на трассе, спроектированной Германом Тильке, состоится первый в истории Гран-при Казахстана. Трасса, расположенная в 70 км от Алма-Аты, длиной 4495 м и шириной в 15 м состоит из 13 поворотов: пять правых, восемь левых. Особенностью трассы на автодроме «Сокол» является практически километровая обратная прямая – там гонщики смогут разогнаться свыше 300 км/ч. Проект, задуманный в 2013 году, находится в финальной стадии реализации. Вместимость нового комплекса, по словам организаторов, составляет до 40 тысяч человек.

«Это событие, конечно, для всего постсоветского пространства, потому что MotoGP мы не видели, у нас был этап Мирового супербайка в 2011, 2012 году в Москве. И он дал большой импульс для развития. Люди видели, как работает весь этот механизм, какие возможности у мотоциклов, они смогли воочию увидеть, что такое настоящий мотоспорт. Мы видели это на примере Мирового супербайка. А тут MotoGP. Поэтому – это событие, которое должно дать новый виток развития. Потому что, когда ты смотришь это по телевизору и кажется, что это далеко, в другом мире это происходит, а когда это происходит на твоих глазах – совершенно другой интерес», - отметил Иван Купченко, руководитель команды Delrus QTM Motorsport.

Арагон ушел в ротацию, Индия встречает чемпионат, гонки в Финляндии не будет

Самый длинный чемпионат в истории MotoGP возьмет на автодроме Алгарве (Портимао), что само по себе необычно. Португалия никогда не принимала первый этап чемпионата. В последнее время право первого этапа было у Катара. Но, как и в «Формуле-1», в этом году гонка на трассе Лосаил перенесена на другие даты по причине реконструкции автодрома.

Из Европы практически сразу чемпионат отправится через океан – традиционная пара гонок в Аргентине и в Остине (2 и 16 апреля). А затем снова в Европу. Сначала на трассу в Херес (30 апреля), затем во Францию, на Ле-Ман (14 мая), а потом в Муджелло (11 июня). В прошлом году никто не предполагал, что итальянская гонка окажется едва ли не самой провальной по посещаемости. Уход Валентино Росси расстроил итальянских болельщиков. Однако у них есть повод порадоваться – Франческо Баньяя вернул чемпионский титул в Италию. А значит, поприветствовать чемпиона на своей домашней трассе может прийти больше людей.

В новом сезоне зрители увидят сразу два строенных этапа. Первая тройка за три недели – европейская – Италия, Германия (Заксенринг, 18 июня) и Нидерланды (Ассен, 25 июня). А этап в Казахстане станет последним перед летним перерывом (9 июля).

Вторая часть чемпионата начнется в Великобритании, на Сильверстоуне (6 августа). Затем будет череда европейских гонок: Австрия (20 августа), Каталунья (Барселона, 3 сентября) и Сан-Марино (10 сентября), которая и завершит основную европейскую часть чемпионата. Гонки в Финляндии, которую долго ждали, не будет. Организаторы объявили о своем банкротстве.

В этой череде испанских трасс не хватает гонки в Арагоне. Она выпала из календаря по принципу ротации, уступив место еще одному новичку сезона – Гран-при Индии (24 сентября), которая пройдет на Международном автодроме Будды, знакомом многим болельщикам по «Формуле-1». Индийская гонка является компромиссным решением в логистике чемпионата. Потому что далее он отправится в Юго-Восточную Азию с перерывом на Австралию: Япония (1 октября), Индонезия (15 октября), Австралия (22 октября), Таиланд (29 октября).

Этап на трассе «Сепанг» в Малайзии (12 ноября) начнет вторую тройку этапов, которые пройдут за три недели. Затем MotoGP посетит Катар (19 ноября), а после отправится на финальный этап – по уже давней традиции – в Валенсию (26 ноября).

MotoGP – это совершенно непредсказуемо

Чемпионат минувшего года еще раз доказал, что мотогонки – это совершенно непредсказуемо. Победа Франческо Баньяи, в середине чемпионата проигрывавшего лидеру 91 очко, кажется чем-то фантастическим. Такого в «Формуле-1» точно не увидеть. Чемпионат MotoGP можно охарактеризовать словом «непредсказуемость». Претенденты на титул не ограничиваются одной командой, как например в «Ред Булл» в «Формуле-1». И первым из таких фаворитов (что тоже все относительно) является действующий чемпион Франческа Баньяя. «Дукати» подготовил для него очень сильный и мощный мотоцикл. По словам итальянца, у «Дукати» сейчас стала ниже максимальная скорость, однако поворачиваемость идеальна. Насколько такое сочетание принесет свои плоды – покажет начинающийся сезон.

Впрочем, им круг претендентов не ограничивается. Напарник Баньяи – Энеа Бастианини тоже не против вступить в борьбу за титул. В прошлом году серьезно прибавили и в «Априлиа», а потому пара Виньялес – Алеш Эспаргаро будут серьезными соперниками. Француз Фабио Куартараро горит желанием вернуть себе чемпионский титул упущенный в прошлом году.

И наконец еще одним претендентом на титул является Марк Маркес, который вернулся после курса лечения и намерен выиграть свой девятый титул в мотогонках. Если это произойдет, то он сравняется по количеству титулов со своим главным и непримиримым соперником в MotoGP – Валентино Росси. У обоих будет по 7 титулов в MotoGP, и по одному в GP125 и GP250/Moto2. Кроме того, для Маркеса это будет юбилейный, десятый сезон в MotoGP. В 2013 году он сразу же выиграл чемпионский титул. Чем не повод отпраздновать десятилетие первого?

Новый формат уик-энда

Смена формата уик-энда MotoGP самая радикальная перемена, которую увидят зрители. В MotoGP приходят спринтерские гонки. На всех этапах! Они будут замыкать программу субботы. Но здесь есть принципиальное отличие от «Формулы-1». Формат заезда никак не связан с квалификацией и не влияет на расстановку гонщиков на стартовой решетке. Это просто еще 21 гонка с возможностью заработать очки. Очки получат девять лучших пилотов по итогам спринта – 12 очков за победу, 9 – за второе место, 7- за третье и так далее по убывающей. Мнения пилотов «за» и «против» разделились примерно пополам, но решение принято и спринтам быть. Что увеличит зрелищность, закрутит интригу, усилит стресс для пилотов и техников, ведь теперь в чемпионате не 21 гонка, а 42. На кону в чемпионате будет 777 очков – 525 за основные гонки и 255 за спринтерские.