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Маркес выиграл первый поул сезона, Баньяя – первый спринт MotoGP

Для испанца поул стал 65-м в карьере, а итальянец победил впервые в спринтерской гонке.
Маркес выиграл первый поул сезона, Баньяя – первый спринт MotoGP
25 марта 2023 19:05
автор: Александр Евграфов
автор фото: motogp.com

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес на Honda начал сезон с победы в квалификации Гран-при Португалии, первого этапа чемпионата мира. Вопреки прогнозам и раскладам он на Honda оказался быстрее действующего чемпиона мира Франческо Баньяи.

По ходу пятничных тренировок Honda никак не показывала высокий темп – в первой сессии Маркес был 10-м, а во второй 14-м. Да и во время зимних тестов особо скорости Honda не показывала. Но в квалификации все изменилось. Сначала Маркес выиграл первый сегмент квалификации, а затем и основной.

Свой лучший круг он проехал за 1 минуту 37,226 секунды, что стало новым рекордом трассы в Портимане. Маркес завоевал 65-й поул в карьере и второй после 2019 года. Примечательно, что Маркес стал единственным пилотом Honda, кто смог пройти в первую десятку. Следующий гонщик японского производителя Хоан Мир только 14-й.

Действующий чемпион мира Франческо Баньяя на Ducati, упавший во время субботней утренней тренировки, в квалификации уступил Маркесу 0,068 секунды. Отставание ничтожно, и в основной гонке все может измениться.

Вместе с ними с первого ряда будет стартовать Хорхе Мартин из Pramac Ducati.

На втором ряду стартового поля расположились представители Aprilia и KTM – Мигель Оливейра и Джек Миллер. Оба гонщика только этой зимой сменили команды.

Лучший из гонщиков Yamaha - чемпион мира 2021 года Фабио Куартараро только 11-й.

Пелотон MotoGP в сезоне 2023 года сократился с 24 до 22 пилотов. Это было вызвано решением Suzuki закрыть заводскую программу. Таким образом в чемпионате будет только один дебютант - чемпион Moto2 Аугусто Фернандес, который поедет за команду GasGas на технике KTM.

Этап в Португалии пропустит Пол Эспаргаро. После серьезного падения в пятницу медики запретили ему участвовать в гонке.

Первый спринт в истории выиграл действующий чемпион мира

Если подойти к нынешнему чемпионату с точки зрения цифр, то гонок в нем будет не 21 по количеству этапов, а 42, потому что на каждом из этапов предусмотрены спринтерские гонки. На всех этапах! Они будут замыкать программу субботы. Но здесь есть принципиальное отличие от «Формулы-1». Формат заезда никак не связан с квалификацией и не влияет на расстановку гонщиков на стартовой решетке. Это просто еще 21 гонка с возможностью заработать очки. Очки получат девять лучших пилотов по итогам спринта – 12 очков за победу, 9 – за второе место, 7- за третье и так далее по убывающей.

Действующий чемпион мира, стартовав с первого ряда, быстрее всех проехал 12 кругов и выиграл первую в истории спринтерскую гонку. На втором месте оказался еще один пилот Ducati Хорхе Мартин, обладатель поула – Марк Маркес финишировал третьим. Победу Баньяе принес обгон на последнем круге гонки.

Итальянец на Ducati вышел в лидеры уже на первом круге, но по ходу спринтерской гонки откатился на второе и даже на третье место, однако смог отыграться. Маркес выиграл старт и остался лидером в первом повороте, во многом из-за того, что новобранец Ducati Энеа Бастианини смог вырваться с шестого на второе место. Но постепенно все вернулось на круги своя. Через несколько поворотов Баньяя опередил дерзкого новичка, а следом это сделал и Мартин, устремившись в погоню за Маркесом. Тот еще сопротивлялся, но Honda ничего не могла противопоставить мощи Ducati. Впрочем, и Баньяя был «не без греха». Оторваться от соперников он не смог, а на пятом кругу и вовсе отдал лидерство Мартину. Здесь свое слово сказал обладатель лучшего круга в гонке – пилот KTM Джек Миллер, который поставив более мягкие шины, смог вырваться в лидеры. Правда выбор состава сыграл злую шутку – то, что давало преимущество в начале гонки, начало отбирать его чуть дальше. Износ шин вынуждал Миллера притормаживать, и вскоре он вернул лидерство Мартину. Впрочем, лучший круг остался за Миллером. Второй по этому показателю стал чемпион мира 2021 года – Фабио Куартараро, который финишировал десятым.

Баньяя же спокойно проехав еще несколько кругов, под занавес гонки, начал прессинговать лидера, и на последнем круге обогнал Мартина, добившись победы в первом в истории MotoGP спринте.

Основная гонка этапа в Португалии состоится в воскресенье.

источник: «Советский спорт»
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