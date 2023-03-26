Баньяя начал чемпионат с побед, Маркес попал в аварию

Действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя принес победу «Дукати» и в основной гонке первого этапа чемпионата мира MotoGP. Проиграв старт, он уже на втором круге стал лидером, доведя дело до победы. Впрочем, ему помогли и ошибки соперников.

Маркес избежал переломов, Бастианини - нет

Еще до начала воскресной гонки своего напарника лишился Баньяя. Травма, которую Энеа Бастинини получил в субботу, оказалась куда серьезнее, чем показалась на первый взгляд. На втором круге спринтерской гонки Бастианини атаковал Лука Марини. Гонщик VR46 не удержался на внутреннем радиусе и врезался в Бастианини. По началу казалось, что дело обошлось лишь ушибами. Но после обследования выяснилось, что у 25-летнего мотогонщика перелом правой ключицы. Теперь он пропустит и второй этап чемпионата –Гран-при Аргентины. Скорее всего, его заменит резервный пилот «Дукати» команды Микеле Пирро.

Если говорить о травмированных, то их число пополнил и Пол Эспаргаро, который после падения в пятницу повредил спину и сломал челюсть. Пол также выбыл из строя на неопределенное время.

Но вернемся к событиям гонки. Первая линия (Маркес-Баньяя-Мартин) старт проиграла. Гонку возглавил португалец Мигель Оливейра на «Априлиа». Следом первый круг завершили Хорхе Мартин и Франческо Баньяя на «Дукати», обладатель поула Марк Маркес откатился на четвертое место.

К концу второго круга Баньяя возглавил гонку, а Маркес устроил позади него завал, в который попали основные соперники действующего чемпиона. Сначала у Маркес произошел небольшой контакт с Мартином, а затем и с Оливейрой. И если Мартин удержался в мотоцикле, хоть и откатился далеко назад, то Оливейра и Маркес сошли. Более того, испанцу потребовалось медицинское обследование, которое показало, что, к счастью, он отделался лишь ушибом, а не переломом, подозрение на который было у врачей.

«Дукати» - фаворит в борьбе за чемпионство

Основным преследователем Баньяи стал Маверик Виньялеса «Априлиа». Следующие 23 круга прошли в попытках Вильялеса навязать борьбу действующему чемпиону. Отметим сразу, безуспешно. «Априлиа» проигрывала в скорости «Дукати» и попыток атак практически не было. В итоге Баньяя довел дело до второй победы, а Виньялес до первого подиума в сезоне, отстав на 0,687 секунды.

Куда интереснее получилась схватка позади лидеров. На третье место поднялся Марко Бедзекки из VR46 на том же «Дукати», стартовав с седьмой позиции. Джек Миллер, который держался на третьем месте, постепенно сдавал позиции гонщикам, которые пилотировали на мотоциклах из Борго-Панигале. «Дукати» выглядят явно сильнее на фоне соперников.

Схватка между Жоаном Зарко и Алексом Маркесом за 4-е место завершилась победой более опытного Зарко. О плотности борьбы можно судить по факту, что между Зарко, финишировавшим четвертым и Фабио Куартараро («Ямаха»), занявшим восьмое место – всего полсекунды. В этот промежуток уместились Алекс Маркес («Дукати»), Брэд Биндер и Джек Миллер (оба на КТМ).

Впрочем, сезон только начался, впереди еще 40 гонок (с учетом спринтерских). И как показывает история, MotoGP всегда был одним из самых непредсказуемых чемпионатов. Второй этап сезона состоится через неделю в Аргентине.

Положение пилотов (десятка лучших)

1. Баньяя – 37 очков; 2. Виньялес – 25; 3. Бедзекки – 16; 4. Зарко – 15; 5. Миллер – 15; 6. Алекс Маркес – 12; 7. Алеш Эспаргаро – 11; 8. Биндер – 10; 9. Мартин – 9; 10. Куартараро – 8.