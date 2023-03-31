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СМП РСКГ Эндуранс – гонки на выносливость открывают сезон

В первый апрельский день в Сочи стартует новый и самый значимый проект СМП Российской серии кольцевых гонок – гонки на выносливость.
СМП РСКГ Эндуранс – гонки на выносливость открывают сезон
31 марта 2023 10:18
автор: Александр Евграфов
автор фото: Предоставлено SMP Racing

В минувшем году Российская серия кольцевых гонок первой опубликовала календарь 2023 года, причем сделала это достаточно рано. Новый сезон РСКГ - юбилейный. Уже в десятый раз чемпионат и Кубок России пройдут под патронажем программы SMP Racing, которая с 2014 года по соглашению с Российской автомобильной федерацией (РАФ) выступает промоутером серии.

А начиналось все с четырех классов в кузовных гонках. За десять лет число классов увеличилось вдвое, как и почти число участников: с 80 до 150. Постепенно запускались новые проекты. Сезон 2023 года – не исключение. Российская серия кольцевых гонок благодаря программе SMP Racing и в тесном взаимодействии с РАФ развивается и с 2023 года официально объединила гоночные и развлекательные проекты. Единый календарь РСКГ включает 14 этапов - с 1 апреля по 4 ноября (один, в Чечне, совмещенный для Туринга и Эндуранса).

О настоящем и будущем главных автомобильных кольцевых гонок России рассказывает руководитель РСКГ Олег ПЕТРИКОВ.

- СМП РСКГ Эндуранс – это, пожалуй, самый значимый проект. Это серия гонок на выносливость, в которых у программы SMP Racing накоплен титанический опыт. Напомню, ее пилоты были победителями и призерами и в Еврокубке ELMS, и в чемпионате мира WEC. Конструкторы BR Engineering создали спортпрототипы нескольких категорий, наиболее свежая разработка – автомобиль BR03, который поедет у нас. Первую машину у нас будет пилотировать гонщики, выступавшие в «Формуле-1» Виталий Петров и Сергей Сироткин, пилоты второго спортпрототипа – Виктор Шайтар и Александр Смоляр.

Помимо зарубежного опыта, мы опирались на успех марафона AKHMAT Race, который вместе с коллегами из Федерации автомобильного спорта Чеченской Республики проводим с 2017 года. Он и стал основой для новой серии длинных гонок.

Деление на классы в СМП РСКГ Эндуранс следующее. Есть абсолютный зачет – так называемая группа F в статусе Кубка России, в которую попадают прототипы BR03, Ligier, Radical и серьезные кузовные машины класса GT3.

В этом году в классе GT3 дебютирует Ирина Сидоркова, которая будет выступать на Ferrari. Ее напарником будет Александр Скрябин.

В категории Туринг мы увидим практически все классы, знакомые по серии спринтерских заездов СМП РСКГ Туринг. За исключением машин класса GT4 и Спортпрототип CN – для них будут свои зачеты.

Все они претендуют на Кубок России в абсолютном зачете, вдобавок будут сражаться за Кубок России в каждой из категорий – GT4, Туринг и Спортпрототип CN.

Внутри этих групп также есть деление на классы, где разыгрываются Кубки РАФ.

Например, если по итогам лучшим по итогам сезона станет экипаж на машине класса Супер-продакшн, то он получит Кубок РАФ в своем классе, Кубок России в категории Туринг и Кубок России в абсолютном зачете.

В экипаже может быть до трех пилотов, но только двое приносят очки в командный зачет. А вот в личном набирать очки можно как угодно, в том числе, меняя по ходу сезона машины и коллективы.

Четыре этапа чемпионата

В календаре серии СМП РСКГ Эндуранс в этом году четыре этапа: открытие и закрытие сезона пройдет на Сочи Автодроме (1 апреля и 4 ноября), летом будет два раунда на Игора Драйв и Moscow Raceway (27 мая и 8 октября). Начнем с трехчасовых марафонов, чтобы пилоты и команды могли адаптироваться. Предпоследний этап продлится 4 часа, а финальный – 6 часов. В статусе Кубка России таких марафонов у нас еще не было.

источник: «Советский спорт»
СМП РСКГ Эндуранс – гонки на выносливость открывают сезон
СМП РСКГ Эндуранс – гонки на выносливость открывают сезон
В первый апрельский день в Сочи стартует новый и самый значимый проект СМП Российской серии кольцевых гонок – гонки на выносливость.
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