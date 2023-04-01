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Огненная квалификация Маркеса, фантастический прорыв Биндера

Квалификация аргентинского этапа выдалась в буквальном смысле с огоньком, а спринт показал невероятный прорыв. Стартовав с 15-го места, южноафриканский пилот KTM записал на свой счет победу в спринте.
Огненная квалификация Маркеса, фантастический прорыв Биндера
01 апреля 2023 22:52
автор: Александр Евграфов
автор фото: motogp.com

Минус четыре до начала Гран-при

Еще до начала аргентинского этапа было ясно, что на трассу Термас-де-Рио-Ондо выйдут далеко не все пилоты. Пол Эспаргаро получил тяжелые травмы во время пятничной тренировки в Португалии. У гонщика повреждена челюсть, сломано ребро и диагностирован ушиб легкого. В субботу, в спринте в аварии сломал ключицу Энеа Бастьянини, а в понедельник виновник аварии в основной гонке Марк Маркес узнал, что ему необходимо провести операцию на руке. Хорхе Мартин, который также пострадал в инциденте на третьем круге Гран-при Португалии, получил трещину в большом пальце ноги, но в Аргентину все же приехал. А вот Мигель Оливейра второй этап сезона пропустил. О характере травм португальского гонщика команда решила умолчать, но Оливейра стал четвертым пилотом, кто выбыл из борьбы на втором этапе до его начала. Руководство команд решило не заменять травмированных пилотов, а потому пелотон сократился с 22 до 18 человек.

Брат за брата или квалификация с огоньком

Утренний дождь принес с собой значительные изменения в расстановку сил на Гран-при Аргентины. Трасса была мокрой и постепенно сохла, но переход на слики, мог дорого обойтись гонщику. Под занавес первого сегмента квалификации лучшее время показал Алекс Маркес, который в отсутствии старшего брата Марка, решил поддержать семейное дело по завоеванию поулов. Но затем, после быстрого круга, испанец вдруг потерял управление мотоциклом и едва не снес напарника старшего брата – Жоана Мира. Алексу помогли подняться, он поехал дальше. Только далеко не уехал. Его мотоцикл «Дукати» загорелся и испанцу пришлось срочно искать место, где припарковаться, поближе к маршалам с огнетушителями.

Тем не менее и Маркес, и чемпион мира 2021 года Фабио Куартараро во второй сегмент вышли.

Время шло, трасса подсыхала, но медленнее, чем пилотам хотелось бы. Начало второго сегмента было дождевым. Лишь к середине квалификации Франческо Баньяя и Марко Бедзекки решились выехать на сликах, но особо в темпе не прибавили на первых кругах.

Дождевые шины работали лучше. И когда до конца сессии оставалось около трех минут Маркес решился на попытку на сликах. И сразу стал вторым. В это время Бедзекки показал лучшее время сессии, а Маркес в финальной попытке превзошел его. Баньяя показал только третье время, но завтра будет стартовать с первой линии. Три пилота на «Дукати» впереди всех. Следом Франко Морбиделли на «Ямаха» и Маверик Виньялес на «Априлиа». Лучшим пилотом на «Хонда» стал Такааки Накагами (11-е место), на КТМ – Брэд Биндер (15-е). И мало кто мог предположить, что именно южноафриканец станет героем спринтерской гонки.

Сквозь пелотон за три круга

Старт с 15-го места значительно осложняет борьбу за победу, особенно на не совсем обгонной трассе как в Аргентине. Впрочем, это условно, потому что MotoGP в обгонах дефицита не испытывало.

Биндер блестяще стартовал. Немного сместившись в первом повороте, он разом обошел восемь гонщиков. К этому времени и впереди произошли изменения, гонку возглавил Морбиделли. Ко второму кругу Биндер был уже вторым, а на третьем сам стал лидером.

И более того – создал небольшой отрыв от Морбиделли. Правда итальянцу пришлось отбиваться от атак Маркеса и сводного брата Валентино Росси – Луки Марини. А позади начал прорываться Бедзекки, откатившийся после старта к пределам первой десятки.

В спринтерской гонке всего 12 кругов, а значит атаковать приходиться на пределе. Бедзекки свой темп поймал и к девятому кругу стал четвертым. Марко штамповал быстрые круги один за одним. Он вышел на второе место и догнал Биндера. Догнал, но не обогнал. На финише гонщиков разделило всего 0,072 секунды.

Гонщик на KTM победил впервые с лета 2021 года. Бедзекки второй, тройку лучших замкнул Марини. Морбиделли – четвертый, обладатель поула Маркес – пятый, Баньяя шестой. Десятку лучших дополнили Виньялес, Мартин, Куартараро и Джек Миллер.

Основная гонка этапа состоится в воскресенье.

источник: «Советский спорт»
Огненная квалификация Маркеса, фантастический прорыв Биндера
Огненная квалификация Маркеса, фантастический прорыв Биндера
Квалификация аргентинского этапа выдалась в буквальном смысле с огоньком, а спринт показал невероятный прорыв. Стартовав с 15-го места, южноафриканский пилот KTM записал на свой счет победу в спринте.
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