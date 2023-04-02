Бедзекки принес историческую победу команде Валентино Росси и стал новым лидером чемпионата

Воскресная гонка второго этапа чемпионата мира MotoGP прошла в дождевых условиях. В отличие от субботы, трасса все же намокла, и вероятность ошибки возросла многократно. Именно скользкая трасса и привела к драме с действующим чемпионом мира Франческо Баньяей и исторической победе команды Валентино Росси. О победе Росси в 2015 году не преминули вспомнить болел

ьщики, быстро оформив соответствующее фото.



Дождь сменил лидера в чемпионате

Старт основной гонки этапа выдался более спокойным, нежели спринтерской. Фантастических прорывов никто не совершил, происходил лишь обмен позициями. Гонщик «Mooney VR46» Марко Бедзекки захватил лидерство с первого круга и до самого финиша его не отдал. На старте он обогнал Алекса Маркеса и далее просто контролировал ход гонки, создав комфортный отрыв. В какой-то момент он достигал почти десяти секунд, что по меркам MotoGP пропасть.

А позади лидера кипела борьба. Маркес, второй раз за два дня проиграв преимущество поула, не хотел больше отдавать позиций. Действующий чемпион Баньяя долго запрягал как и в предыдущие разы, но с каждым следующим кругом ехал все быстрее, прессингуя младшего брата Марка Маркеса, пропускавшего Гран-при из-за травмы.

За 10 кругов до финиша итальянец добился своего, выйдя на второе место. Зрители приготовились смотреть за борьбой двух итальянцев на «Дукати». Но дождь сказал свое слово.

За 8 кругов до финиша Баньяя ошибся в 13-м повороте, а скользкая трасса довершила дело. Мотогонщик упал, правда, смог поднять свой мотоцикл и продолжить борьбу. Но соперники уехали далеко. Баньяя вернулся в гонку 16-м, так он и финишировал за пределами очковой зоны.

Это падение и «баранка» позволила Бедзекки, который спокойно довел дело до первой победы в карьере, выйти в лидеры первенства. Особую радость испытал владелец команды – легенда MotoGP Валентино Росси, который выиграл в качестве руководителя команды спустя 22 гонки в MotoGP.

Зарко вновь на подиуме, но вновь без победы

После того как дождевая трасса вернула Маркесу второе место, испанец попытался повторить лучший результат в карьере. Но с этим был в корне не согласен Жоан Зарко. Француз 15 раз поднимался на подиум и ни разу(!) не побеждал. По ходу гонки он смог лучше сберечь шины и под занавес гонки развил фантастический темп. Зарко сначала обогнал Франко Морбиделли на «Ямаха», а затем смог догнать и Маркеса, обойдя того на финальном круге. Причем темп его был явно выше, но как часто водится, до первой в карьере победы не хватило пары-тройки кругов.

Маркес финишировал третьим, Морбиделли четвертым, Хорхе Мартин пятым. Лучшим из пилотов на КТМ в этот раз оказался Джек Миллер. Герой спринтерской гонки Брэд Биндер в воскресенье упал на первом круге, и финишировал только 17-м.

Десятку лучших дополнили чемпион мира 2021 года Фабио Куартараро, Лука Марини, Алекс Ринс, ставший лучшим гонщиком на «Хонда» и Фабио ди Джаннантонио тоже на «Дукати». Маверик Виньялес на «Априлиа» только 12-й.

Второй этап показал, что мотоциклы «Дукати» являются главными фаворитами в борьбе за победу в зачете производителей. А вот первенство среди пилотов весьма непредсказуемо. И личный зачет это в очередной раз доказал.

Третий этап чемпионата состоится 14-16 апреля в американском Остине.

Положение в чемпионате (десятка лучших):

Личный зачет: Бедзекки – 50 очков, Баньяя – 41, Зарко – 35, Алекс Маркес – 33, Виньялес – 32, Миллер – 25, Мартин – 22, Биндер – 22, Морбиделли – 21, Куартараро – 18.

Зачет производителей: «Дукати» - 71, КТМ – 38, «Априлиа» - 32, «Ямаха» - 27, «Хонда» - 20.