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Этот дивный четырехколесный и двухколесный гоночный мир

В Москве завершилась выставка Motorsport Expo
Этот дивный четырехколесный и двухколесный гоночный мир
06 апреля 2023 14:55
автор: Александр Евграфов
автор фото: А. Евграфов

Более 60 тысяч человек стали посетителями выставки Motorsport Expo, которая завершилась в Москве.

От велосипеда до КАМАЗа

В этом году Экспоцентр принял под эгидой выставок гоночной индустрии сразу пять экспозиций. В зале были представлены десятки моделей мотоциклов, квадроциклов, различной двух- и четырехколесной техники. Не обошли стороной и велосипеды. Здесь же проходила выставка велоиндустрии «Велокульт-2023», где были представлены самые разнообразные модели, в том числе и исторические. Самому старому из них – больше ста лет.

Но главное внимание, безусловно, привлекали гоночные модели. Здесь и машина КАМАЗа, прошедшая дорогами «Дакара» и «Шелкового пути», и машины «ГАЗ Рейд Спорт», и техника, участвовавшая в «Байкальской миле», и машины LADA, и многие другие. Также были представлены гоночные серии RDS GP и RDS Europe.

Вековой юбилей московского спорта отметили на стенде Центра технических видов спорта «Москва», где посетители смогли узнать, с чего начинается пусть в профессиональный автоспорт, увидеть возможности юных картингистов.

А на площадке «ЕДрайв» можно было увидеть прототипы уникальных электромобилей от инженеров Московского политехнического университета, и узнать подробности разработки новой гибридной гоночной машины.

На стенде «Мототранспорт» можно было увидеть работу сотрудников экстренных служб, медиков, научиться приемам первой медицинской помощи.

Помимо техники, на выставке были представлены различные производители масел, мотоэкипировки.

С пилотами на сцене и в кулуарах

Одним из преимуществ, которые получили гости выставки, стала возможность побеседовать с пилотами гоночных команд как в неформальной обстановке, так и послушать их ответы на вопросы со сцены.

На вопросы болельщиков отвечали пилоты «КАМАЗ-Мастер» Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников, руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский рассказал о своем опыте гонщика, выступающего в серии, а судьи RDS GP Владимир Сафонов и Антон Новиков рассказали о сложностях и критериях судейства в дрифте.

«Изначально мы создавали младшую серию RDS EUROPE как раз для того, чтобы готовить смену и помогать в становлении новых пилотов и команд. В младшей серии очень много молодых амбициозных ребят, готовых дать бой любому, самому знаменитому чемпиону», - рассказал Дмитрий Добровольский.

Порадовала своих поклонников Анастасия Нифонтова, которая рассказала об участии в чемпионате и о предстоящем ралли-рейде «Шелковый путь». Несмотря на многократное участие, покорить этот ралли-рейд Нифонтовой пока не удалось.

«В следующем году участие в ралли «Шелковый путь» обязательно. Надеюсь, что повезет. Задача максимум – выиграть, задача минимум – быть в тройке. Если ниже, то буду считать это провалом. В следующем году будем стараться преодолеть все. А что касается маршрута – он интересный. Только жалко, что практически нет песчаных участков. Но это сугубо личное. Не все же быть тому, что мне нравится», - отметила Нифонтова, отвечая на вопрос о самом престижном ралли-рейде в России.

Вячеслав Субботин и Михаил Шкляев познакомили зрителей с гоночными машинами «Газель» и «Садко», представили новый «Соболь» NN и спортивный «Валдай», созданный специально для «Байкальской мили».

Спортивный комментатор Владимир Башмаков поделился с секретами закулисья спортивной журналистики, последними новостями из мира Формулы 1, NASCAR и IndyCar.

В ходе выставки была задействована и уличная площадка «Экспоцентра», где оборудовали экстрим-зону. Здесь гости смогли увидеть экстремальный мотофристайл в исполнении «Шоу безумцев» и двукратного чемпиона России по стантрайдингу Никиты Присяжнюка.

источник: «Советский спорт»
Этот дивный четырехколесный и двухколесный гоночный мир
Этот дивный четырехколесный и двухколесный гоночный мир
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