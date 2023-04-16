Баньяя выиграл поул и спринт в Остине, Бедзекки сохранил лидерство в чемпионате

Прошлогодний победитель в Остине вне игры

Последствия богатого на травмы первого этапа чемпионата мира в Португалии ощущаются даже спустя три недели. О пропуске этапа заявили Пол Эспаргаро, который выбыл надолго из-за многочисленных травм грудной клетки, спины и перелома челюсти, полученных в Португалии, Марк Маркес, сломавший пястную кость, и прошлогодний победитель Гран-при Америк Энеа Бастьянини, который сломал в Портимане ключицу. Эспаргаро госпитализировали в Фару, пробыл там три недели. В середине апреля он был выписан из больницы и вернулся домой.

В командах решили, что пропускать более одного этапа не стоит, и объявили о заменах в составе. Йонас Фольгер заменил Эспаргаро, Стефан Брэдл – Маркеса, а Микеле Пирро – Бастьянини.

К радости португальских болельщиков в пелотон вернулся Мигель Оливейра, пострадавший от опрометчивого обгона Маркеса в Портимане. Прошел медицинскую комиссию и Хоан Мир, который упал в спринте аргентинского этапа.

Рекордный поул остался за Баньяя

Отсутствие главного пилота «Хонда» Марка Маркеса открывает возможности для других гонщиков заявить о себе. И Алекс Ринс не преминул воспользоваться ею. В квалификации он смог показал результат 2 минуты 2,052 секунды, отодвинув назад Франческо Баньяю, Луку Марини и Алекса Маркеса на «Дукати». Но действующий чемпион мира оправдал статус фаворита Гран-при Америк и под занавес квалификации установил новый рекорд трассы, проехав круг за 2 минуты 1,892 секунды.

Баньяя забрал поул и в воскресной гонке намерен реабилитироваться за падение на предыдущем этапе и потерю лидерства в чемпионате. Ринс второй, Марини третий. Вторую стартовую линию составили Алекс Маркес, лидер чемпионата Марко Бедзекки и Алеш Эспаргаро на «Априлиа».

Предыдущие гонки чемпионата показали, что, даже стартуя с второго ряда можно легко бороться за победу. А уж если вспомнить прорыв Биндера в аргентинском спринте, то и 15-е место не помеха. Но это скорее исключение, чем правило.

Ринс сопротивлялся два круга

Борьба в спринтерской гонке по сути завершилась к концу второго круга из десяти отведенных на спринт. Ринс к первому повороту опередил Баньяю, позади них отыграл сразу семь позиций Хорхе Мартин, который во время квалификации дважды падал на своем «Дукати» и в итоге квалифицировался лишь 12-м.

Лидеры несколько раз обменялись позициями, но на втором круге Ринс ошибся на торможении в 12-м повороте после длинной прямой, выехал в зону безопасности, его опередил Алеш Эспаргаро и борьба была окончена. Баньяя начал отрываться и довел дело до победы, а максимум, что сделал Ринс – это вернул себе вторую позицию и завоевал первый поул после перехода из ушедшего из MotoGP «Сузуки». Дополнил тройку лучших Хорхе Мартин, вырвавший подиум у Эспаргаро на последнем круге. «Дукати» вновь продемонстрировало высокую скорость. Впрочем, если Ринс сделает выводы из спринтерской гонки, то в основной может серьезно навязать борьбу обладателю поула.

Лидер чемпионата Бедзекки старт провалил. К концу первого круга он был 11-м, но постепенно начал отыгрывать позиции. В этом ему помогли Фабио Куартараро и Алекс Маркес, которые сошли в гонке из-за падений. В итоге Бедзекки финишировал шестым, и эти очки позволили итальянцу сохранить лидерство в личном зачете. У Бедзекки – 54 очка, у Баньяи – 53. И в воскресенье в Остине ждет очень серьезная борьба за лидерство в чемпионате.