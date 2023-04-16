ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Баньяя выиграл поул и спринт в Остине, Бедзекки сохранил лидерство в чемпионате

Действующий чемпион мира сократил отставание от своего соотечественника до одного очка.
Баньяя выиграл поул и спринт в Остине, Бедзекки сохранил лидерство в чемпионате
16 апреля 2023 03:00
автор: Александр Евграфов
автор фото: motogp.com

Прошлогодний победитель в Остине вне игры

Последствия богатого на травмы первого этапа чемпионата мира в Португалии ощущаются даже спустя три недели. О пропуске этапа заявили Пол Эспаргаро, который выбыл надолго из-за многочисленных травм грудной клетки, спины и перелома челюсти, полученных в Португалии, Марк Маркес, сломавший пястную кость, и прошлогодний победитель Гран-при Америк Энеа Бастьянини, который сломал в Портимане ключицу. Эспаргаро госпитализировали в Фару, пробыл там три недели. В середине апреля он был выписан из больницы и вернулся домой.

В командах решили, что пропускать более одного этапа не стоит, и объявили о заменах в составе. Йонас Фольгер заменил Эспаргаро, Стефан Брэдл – Маркеса, а Микеле Пирро – Бастьянини.

К радости португальских болельщиков в пелотон вернулся Мигель Оливейра, пострадавший от опрометчивого обгона Маркеса в Портимане. Прошел медицинскую комиссию и Хоан Мир, который упал в спринте аргентинского этапа.

Рекордный поул остался за Баньяя

Отсутствие главного пилота «Хонда» Марка Маркеса открывает возможности для других гонщиков заявить о себе. И Алекс Ринс не преминул воспользоваться ею. В квалификации он смог показал результат 2 минуты 2,052 секунды, отодвинув назад Франческо Баньяю, Луку Марини и Алекса Маркеса на «Дукати». Но действующий чемпион мира оправдал статус фаворита Гран-при Америк и под занавес квалификации установил новый рекорд трассы, проехав круг за 2 минуты 1,892 секунды.

Баньяя забрал поул и в воскресной гонке намерен реабилитироваться за падение на предыдущем этапе и потерю лидерства в чемпионате. Ринс второй, Марини третий. Вторую стартовую линию составили Алекс Маркес, лидер чемпионата Марко Бедзекки и Алеш Эспаргаро на «Априлиа».

Предыдущие гонки чемпионата показали, что, даже стартуя с второго ряда можно легко бороться за победу. А уж если вспомнить прорыв Биндера в аргентинском спринте, то и 15-е место не помеха. Но это скорее исключение, чем правило.

Ринс сопротивлялся два круга

Борьба в спринтерской гонке по сути завершилась к концу второго круга из десяти отведенных на спринт. Ринс к первому повороту опередил Баньяю, позади них отыграл сразу семь позиций Хорхе Мартин, который во время квалификации дважды падал на своем «Дукати» и в итоге квалифицировался лишь 12-м.

Лидеры несколько раз обменялись позициями, но на втором круге Ринс ошибся на торможении в 12-м повороте после длинной прямой, выехал в зону безопасности, его опередил Алеш Эспаргаро и борьба была окончена. Баньяя начал отрываться и довел дело до победы, а максимум, что сделал Ринс – это вернул себе вторую позицию и завоевал первый поул после перехода из ушедшего из MotoGP «Сузуки». Дополнил тройку лучших Хорхе Мартин, вырвавший подиум у Эспаргаро на последнем круге. «Дукати» вновь продемонстрировало высокую скорость. Впрочем, если Ринс сделает выводы из спринтерской гонки, то в основной может серьезно навязать борьбу обладателю поула.

Лидер чемпионата Бедзекки старт провалил. К концу первого круга он был 11-м, но постепенно начал отыгрывать позиции. В этом ему помогли Фабио Куартараро и Алекс Маркес, которые сошли в гонке из-за падений. В итоге Бедзекки финишировал шестым, и эти очки позволили итальянцу сохранить лидерство в личном зачете. У Бедзекки – 54 очка, у Баньяи – 53. И в воскресенье в Остине ждет очень серьезная борьба за лидерство в чемпионате.

источник: «Советский спорт»
Баньяя выиграл поул и спринт в Остине, Бедзекки сохранил лидерство в чемпионате
Баньяя выиграл поул и спринт в Остине, Бедзекки сохранил лидерство в чемпионате
Действующий чемпион мира сократил отставание от своего соотечественника до одного очка.
16.04.2023 03:00
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Этот дивный четырехколесный и двухколесный гоночный мир
Этот дивный четырехколесный и двухколесный гоночный мир
В Москве завершилась выставка Motorsport Expo
06.04.2023 14:55
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Фавориты тоже сходят, авария развитию не помеха
Фавориты тоже сходят, авария развитию не помеха
В Сочи состоялся дебют нового чемпионата – гонки на выносливость СМП Эндуранс.
04.04.2023 11:00
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Бедзекки принес историческую победу команде Валентино Росси и стал новым лидером чемпионата
Бедзекки принес историческую победу команде Валентино Росси и стал новым лидером чемпионата
Баньяя упал и уступил лидерство в первенстве MotoGP.
02.04.2023 23:07
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Огненная квалификация Маркеса, фантастический прорыв Биндера
Огненная квалификация Маркеса, фантастический прорыв Биндера
Квалификация аргентинского этапа выдалась в буквальном смысле с огоньком, а спринт показал невероятный прорыв. Стартовав с 15-го места, южноафриканский пилот KTM записал на свой счет победу в спринте.
01.04.2023 22:52
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
СМП РСКГ Эндуранс – гонки на выносливость открывают сезон
СМП РСКГ Эндуранс – гонки на выносливость открывают сезон
В первый апрельский день в Сочи стартует новый и самый значимый проект СМП Российской серии кольцевых гонок – гонки на выносливость.
31.03.2023 10:18
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Выставка гоночной индустрии Motorsport Expo состоится в Москве
Выставка гоночной индустрии Motorsport Expo состоится в Москве
«Экспоцентр» примет посетителей сразу пяти выставок, посвященных авто- и мотоспорту
29.03.2023 00:00
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Баньяя начал чемпионат с побед, Маркес попал в аварию
Баньяя начал чемпионат с побед, Маркес попал в аварию
Действующий чемпион мира выиграл и основную гонку первого этапа
26.03.2023 19:08
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Маркес выиграл первый поул сезона, Баньяя – первый спринт MotoGP
Маркес выиграл первый поул сезона, Баньяя – первый спринт MotoGP
Для испанца поул стал 65-м в карьере, а итальянец победил впервые в спринтерской гонке.
25.03.2023 19:05
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
MotoGP: вдвое больше гонок, вдвое больше интриги
MotoGP: вдвое больше гонок, вдвое больше интриги
На этой неделе стартует самый длинный чемпионат в истории MotoGP.
23.03.2023 10:00
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика