ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Падение Баньяи принесло победу Ринсу в Остине

Гонка была богата на падения, ее закончили только 13 из 22 мотогонщиков.
Падение Баньяи принесло победу Ринсу в Остине
17 апреля 2023 01:38
автор: Александр Евграфов
автор фото: marca

В отличие от дождливой Аргентины неделю назад, Техас встретил участников чемпионата MotoGP достаточно сильной жарой. Асфальт прогрелся до 45 градусов, что усложняло работу с шинами. А если добавить к этому кочковатый характер трассы в Остине, то гонка обещала быть очень богатой на события. Что собственно и произошло.

Повтор техасского спринта?

Франческо Баньяя выиграл старт и сохранил лидерство после первого поворота. Ринс на «Хонда» попытался прессинговать, но безуспешно. А тем временем количество участников гонки стало уменьшаться уже с первого круга. В скоростной секции первого сектора (любители «Формулы-1» наверняка скажут, что она похоже на связку поворотов «Мэггетс-Беггетс» в Сильверстоуне) потерял управление Хорхе Мартин, который упав, вынес Алекса Маркеса, для которого это было вторым падением за две гонки в Техасе. В субботу испанцу стало плохо, его стошнило прямо во время прохождения 12-го поворота, поэтому он и упал. После аварии Маркеса отправили в медцентр для проверки.

В 12-м повороте не справился с коварством скользкого асфальта и положил мотоцикл Алеш Эспаргаро. Минус три участника за первые полкруга.

На третье место поднялся Джек Миллер на KTM, отыграв сразу семь позиций.

Аргентинское дежавю Баньяи

Следующие пять кругов прошли относительно спокойно. Ринс все еще висел прямо за лидером, показывая, что не только Марк Маркес может ездить на мотоциклах «Хонда». Но с каждым пройденным кругом темп Ринса падал, отрыв Баньяи рос. Казалось, что действующий чемпион мира без труда доведет дело до победы и вернет себе лидерство в чемпионате, тем более, что дела у лидера Бедзекки шли не очень. Итальянец отыграть позиции не смог и ехал шестым. При таком раскладе Баньяя забирал лидерство.

Следующей жертвой падения стал Миллер, который выбыл из борьбы на шестом круге. На третье место поднялся чемпион мира 2021 года Фабио Куартараро, для которого начало сезона не задалось.

А на седьмом круге в гравии оказался лидер гонки – Франческо Баньяя. Зрителям сразу пришла на память гонка недельной давно в Аргентине, где итальянец также выбыл из борьбы. Правда, в отличие от Аргентины, в Техасе Баньяя не смог продолжить гонку. Координатор заводской команды «Дукати» Давиде Тордоцци просто в отчаянии рухнул на колени перед монитором.

Мечты Баньяи о возвращении лидерства в чемпионате остались в гравии третьего поворота на седьмом круге. Более того – открытым стал вопрос: насколько оторвется Бедзекки в общем зачете. Итальянец после падений Миллера и Баньяи разом отыграл две позиции.

Ринс добился внимания «Хонды»?

Еще до гонки в Техасе, Ринс в сердцах сказал, что в «Хонде» не обращают внимания на него. Казалось бы, что его как пилота заводской команды «Сузуки» могут привлекать к более широким задачам, но внимание «Хонды» в основном сосредоточено на Марке Маркесе. Теперь Ринс по праву может сказать, что тоже достоин внимания.

Лидирующая пара достаточно далеко оторвалась от остального пелотона, и после того, как Баньяя самоустранился в гравий, Ринса уже никто не мог ни сдержать, ни догнать.

Позади Ринса развернулась борьба между Куартараро, которого активно начал прессинговать Лука Марини из команды Валентино Росси. На помощь сводному брату великого чемпиона пришел мотор «Дукати». И на 13-м круге Куартараро уступил второе место. Впрочем, первый подиум, пусть и с третьим местом, но порадовал «Ямаху».

Маверик Виньялес стал лучшим из гонщиков «Априлиа», финишировав на четвертом месте, а вернувшийся после травмы Мигель Оливейра лишь подтвердил – итальянская марка «Априлиа» еще может заявить о себе. Пара пилотов «Априлиа» смогла обогнать Марко Бедзекки, который финишировал шестым и увеличил свой отрыв от Баньяи в личном зачете до 11 очков.

В гонке в Техасе финишировали 13 из 22 пилотов, что позволило увезти очки Йонасу Фольгеру, который по ходу уик-энда проигрывал всем по паре секунд на круге, и Брэду Биндеру, герою аргентинского спринта, упавшему по ходу гонки, но вернувшемуся в нее. Так что, если бы Баньяя смог вернуться в гонку, ему бы удалось завоевать пару очков.

А тем временем, Ринс стал единственным пилотом на «Хонда», кто увидел клетчатый флаг. Более того, он увидел его первым, одержав победу за новую команду уже в третьей гонке. Для команды LCR Honda это первая победа с 2018 года. И в зачете производителей «Хонда» сразу взлетает на второе место. «Дукати» вне конкуренции.

Чемпионат MotoGP возвращается в Европу. Четвертый этап состоится в испанском Хересе 30 апреля. В прошлом году Баньяя здесь сделал хет-трик, записав на свой счет победу, поул и самый быстрый круг в гонке.

Положение в чемпионате (десятка лучших):

Личный зачет: Бедзекки – 64 очка, Баньяя – 53, Ринс – 47, Виньялес – 45, Зарко – 44, Марини – 38, Куартараро – 34, Алекс Маркес – 33, Биндер – 30, Морбиделли – 29.

Зачет производителей: «Дукати» - 103, «Хонда» - 54, «Априлиа» - 51, КТМ – 49, «Ямаха» - 43.

источник: «Советский спорт»
Падение Баньяи принесло победу Ринсу в Остине
Падение Баньяи принесло победу Ринсу в Остине
Гонка была богата на падения, ее закончили только 13 из 22 мотогонщиков.
17.04.2023 01:38
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Баньяя выиграл поул и спринт в Остине, Бедзекки сохранил лидерство в чемпионате
Баньяя выиграл поул и спринт в Остине, Бедзекки сохранил лидерство в чемпионате
Действующий чемпион мира сократил отставание от своего соотечественника до одного очка.
16.04.2023 03:00
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Этот дивный четырехколесный и двухколесный гоночный мир
Этот дивный четырехколесный и двухколесный гоночный мир
В Москве завершилась выставка Motorsport Expo
06.04.2023 14:55
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Фавориты тоже сходят, авария развитию не помеха
Фавориты тоже сходят, авария развитию не помеха
В Сочи состоялся дебют нового чемпионата – гонки на выносливость СМП Эндуранс.
04.04.2023 11:00
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Бедзекки принес историческую победу команде Валентино Росси и стал новым лидером чемпионата
Бедзекки принес историческую победу команде Валентино Росси и стал новым лидером чемпионата
Баньяя упал и уступил лидерство в первенстве MotoGP.
02.04.2023 23:07
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Огненная квалификация Маркеса, фантастический прорыв Биндера
Огненная квалификация Маркеса, фантастический прорыв Биндера
Квалификация аргентинского этапа выдалась в буквальном смысле с огоньком, а спринт показал невероятный прорыв. Стартовав с 15-го места, южноафриканский пилот KTM записал на свой счет победу в спринте.
01.04.2023 22:52
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
СМП РСКГ Эндуранс – гонки на выносливость открывают сезон
СМП РСКГ Эндуранс – гонки на выносливость открывают сезон
В первый апрельский день в Сочи стартует новый и самый значимый проект СМП Российской серии кольцевых гонок – гонки на выносливость.
31.03.2023 10:18
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Выставка гоночной индустрии Motorsport Expo состоится в Москве
Выставка гоночной индустрии Motorsport Expo состоится в Москве
«Экспоцентр» примет посетителей сразу пяти выставок, посвященных авто- и мотоспорту
29.03.2023 00:00
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Баньяя начал чемпионат с побед, Маркес попал в аварию
Баньяя начал чемпионат с побед, Маркес попал в аварию
Действующий чемпион мира выиграл и основную гонку первого этапа
26.03.2023 19:08
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Маркес выиграл первый поул сезона, Баньяя – первый спринт MotoGP
Маркес выиграл первый поул сезона, Баньяя – первый спринт MotoGP
Для испанца поул стал 65-м в карьере, а итальянец победил впервые в спринтерской гонке.
25.03.2023 19:05
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика