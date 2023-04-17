Падение Баньяи принесло победу Ринсу в Остине

В отличие от дождливой Аргентины неделю назад, Техас встретил участников чемпионата MotoGP достаточно сильной жарой. Асфальт прогрелся до 45 градусов, что усложняло работу с шинами. А если добавить к этому кочковатый характер трассы в Остине, то гонка обещала быть очень богатой на события. Что собственно и произошло.

Повтор техасского спринта?

Франческо Баньяя выиграл старт и сохранил лидерство после первого поворота. Ринс на «Хонда» попытался прессинговать, но безуспешно. А тем временем количество участников гонки стало уменьшаться уже с первого круга. В скоростной секции первого сектора (любители «Формулы-1» наверняка скажут, что она похоже на связку поворотов «Мэггетс-Беггетс» в Сильверстоуне) потерял управление Хорхе Мартин, который упав, вынес Алекса Маркеса, для которого это было вторым падением за две гонки в Техасе. В субботу испанцу стало плохо, его стошнило прямо во время прохождения 12-го поворота, поэтому он и упал. После аварии Маркеса отправили в медцентр для проверки.

В 12-м повороте не справился с коварством скользкого асфальта и положил мотоцикл Алеш Эспаргаро. Минус три участника за первые полкруга.

На третье место поднялся Джек Миллер на KTM, отыграв сразу семь позиций.

Аргентинское дежавю Баньяи

Следующие пять кругов прошли относительно спокойно. Ринс все еще висел прямо за лидером, показывая, что не только Марк Маркес может ездить на мотоциклах «Хонда». Но с каждым пройденным кругом темп Ринса падал, отрыв Баньяи рос. Казалось, что действующий чемпион мира без труда доведет дело до победы и вернет себе лидерство в чемпионате, тем более, что дела у лидера Бедзекки шли не очень. Итальянец отыграть позиции не смог и ехал шестым. При таком раскладе Баньяя забирал лидерство.

Следующей жертвой падения стал Миллер, который выбыл из борьбы на шестом круге. На третье место поднялся чемпион мира 2021 года Фабио Куартараро, для которого начало сезона не задалось.

А на седьмом круге в гравии оказался лидер гонки – Франческо Баньяя. Зрителям сразу пришла на память гонка недельной давно в Аргентине, где итальянец также выбыл из борьбы. Правда, в отличие от Аргентины, в Техасе Баньяя не смог продолжить гонку. Координатор заводской команды «Дукати» Давиде Тордоцци просто в отчаянии рухнул на колени перед монитором.

Мечты Баньяи о возвращении лидерства в чемпионате остались в гравии третьего поворота на седьмом круге. Более того – открытым стал вопрос: насколько оторвется Бедзекки в общем зачете. Итальянец после падений Миллера и Баньяи разом отыграл две позиции.

Ринс добился внимания «Хонды» ?

Еще до гонки в Техасе, Ринс в сердцах сказал, что в «Хонде» не обращают внимания на него. Казалось бы, что его как пилота заводской команды «Сузуки» могут привлекать к более широким задачам, но внимание «Хонды» в основном сосредоточено на Марке Маркесе. Теперь Ринс по праву может сказать, что тоже достоин внимания.

Лидирующая пара достаточно далеко оторвалась от остального пелотона, и после того, как Баньяя самоустранился в гравий, Ринса уже никто не мог ни сдержать, ни догнать.

Позади Ринса развернулась борьба между Куартараро, которого активно начал прессинговать Лука Марини из команды Валентино Росси. На помощь сводному брату великого чемпиона пришел мотор «Дукати». И на 13-м круге Куартараро уступил второе место. Впрочем, первый подиум, пусть и с третьим местом, но порадовал «Ямаху».

Маверик Виньялес стал лучшим из гонщиков «Априлиа», финишировав на четвертом месте, а вернувшийся после травмы Мигель Оливейра лишь подтвердил – итальянская марка «Априлиа» еще может заявить о себе. Пара пилотов «Априлиа» смогла обогнать Марко Бедзекки, который финишировал шестым и увеличил свой отрыв от Баньяи в личном зачете до 11 очков.

В гонке в Техасе финишировали 13 из 22 пилотов, что позволило увезти очки Йонасу Фольгеру, который по ходу уик-энда проигрывал всем по паре секунд на круге, и Брэду Биндеру, герою аргентинского спринта, упавшему по ходу гонки, но вернувшемуся в нее. Так что, если бы Баньяя смог вернуться в гонку, ему бы удалось завоевать пару очков.

А тем временем, Ринс стал единственным пилотом на «Хонда», кто увидел клетчатый флаг. Более того, он увидел его первым, одержав победу за новую команду уже в третьей гонке. Для команды LCR Honda это первая победа с 2018 года. И в зачете производителей «Хонда» сразу взлетает на второе место. «Дукати» вне конкуренции.

Чемпионат MotoGP возвращается в Европу. Четвертый этап состоится в испанском Хересе 30 апреля. В прошлом году Баньяя здесь сделал хет-трик, записав на свой счет победу, поул и самый быстрый круг в гонке.

Положение в чемпионате (десятка лучших):

Личный зачет: Бедзекки – 64 очка, Баньяя – 53, Ринс – 47, Виньялес – 45, Зарко – 44, Марини – 38, Куартараро – 34, Алекс Маркес – 33, Биндер – 30, Морбиделли – 29.

Зачет производителей: «Дукати» - 103, «Хонда» - 54, «Априлиа» - 51, КТМ – 49, «Ямаха» - 43.