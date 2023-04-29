В дрифте по трассе

Дрифт – это совершенно особенное действо. Здесь нет обгонов на круг или борьбы в поворотах, но филигранного гоночного мастерства требуется не меньше.

100 баллов – залог победы в квалификации

Этап чемпионата Гран-при Российской дрифт серии проходит, как правило, в три дня. В пятницу проводятся официальные тренировки: без оценок, но это необходимо, чтобы подобрать настройки, определить оптимальные траектории и сформировать судейское задание. В субботу зрителей ждет квалификация, где определяются 32 лучших пилота. В квалификации пилоты должны выполнить судейское задание – максимально результативно проехать по заданной траектории, с определенным углом заноса, собирая все «клиппинг поинты», отмеченные на трассе разметкой. Четкое выполнение судейского задания влияет на количество баллов. У каждого из гонщиков есть две попытки, в зачет идет лучшая. Отрезок трассы выбирается с учетом определенных критериев: должен быть прямой участок для разгона, есть быстрые и медленные повороты. Баланс очень важен. Если радиус поворота слишком большой, то машина не сможет долго двигаться в заносе с правильным углом. Сочетание же быстрых и медленных поворотов раскрывает истинное мастерство пилотов.

Критерии для оценок предельно ясны. Они определены Международной автомобильной федерацией. Их три: угол заноса, траектория движения автомобиля и стиль. Как правило, их вес по ходу чемпионата RDS GP не меняется вне зависимости от сложности трассы. В 2022 году использовался расклад «35-35-30», где по 35 баллов можно было набрать за угол и траекторию и 30 баллов за стиль.

Максимальное количество очков в квалификации – круглая сотня. Явление в мире управляемого заноса достаточно редкое, потому что добиться этого чрезвычайно сложно. Хотя 2022 год подарил зрителям RDS GP сразу два 100-балльных проезда в квалификации.

По итогам одиночных квалификационных заездов определяются 32 лучших пилота, которые делятся на пары в сетке соревнований по принципу: 1-й пилот с 32-м, 31-й с 2-м и так далее. А далее приходит время дуэлей, парных заездов, в которых победитель отправляется в топ-16, а проигравший выбывает.

Жаркие «хиты» лидеров и преследователей

«Хит» в дрифте – это парные заезды. Вернее их сочетание, два заезда одной пары спортсменов. Каждый из участников топ-32 проедет трассу в роли лидера – того, кто движется по трассе первым, задавая темп и траекторию. А затем в роли преследователя – того, кто едет вторым, стараясь удержаться за машиной впереди. Суть парных заездов проста: лидеру нужно как можно чище проехать по судейскому заданию, а преследователь должен синхронно повторять движения лидера и находиться к нему максимально близко. Влиять на траекторию соперника, устраивать брейк-тесты – недопустимо.

Часто не обходится и без аварий. Но универсальное правило дорожного движения, кто ехал сзади, тот и виноват, здесь не работает. Напротив, часто в аварии на трассе виноват тот, кто был впереди. По правилам, если в результате аварии невиновный пилот не может продолжить соревнование, то он автоматически становится победителем всего «хита». А если же контакт был, но оба пилота продолжили движение по заданной траектории, то судьи снимут баллы с виновника за грубую ошибку, а не поставят ноль.

Понять, по какой причине произошло столкновение, и принять верное решение судьям бывает сложно. Здесь на помощь приходит техника – в RDS GP используется система телеметрии Drift Dynamics, которая через несколько секунд после окончания заезда дает судьям информацию о скорости обеих машин и об угле прохождения поворота в любой точке оцениваемого участка трассы. Благодаря телеметрии становится понятно, кто из пилотов в парном заезде ошибся: сильнее замедлился первый или слишком сильно разогнался второй.

Система телеметрии – ноу-хау RDS. Она позволяет сравнить результаты заездов и поведение пилотов во время прохождения участка, и когда выявляется серьезная разница при прочих равных, то это повод задуматься. Судьи объясняют свое решение, но, впрочем, судейство всегда остается под определенным огнем критики.

А давайте еще раз

Как правило, судей на этапе трое. Бывает так, что весь сезон один судья отвечает за стиль, другой за траекторию, третий за угол. В парных заездах голоса у судей равнозначны. Но как быть, если они не смогли сразу определить победителя парного заезда? В этом случае назначается «OMT». За этой аббревиатурой скрывается английское выражение «one more time» – то есть, а давайте еще раз. Регламент RDS GP допускает до двух перезаездов в одной паре участников.

Далее этап идет по убыванию. Из топ-16 определяется восьмерка лучших, затем четверка полуфиналистов. Победители полуфинала выходят в финал, а проигравшие разыгрывают третье-четвертое место и зачетные очки, которые идут в личный и командный зачеты чемпионата.