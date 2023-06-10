Очередная трагедия. Трасса на острове Мэн унесла уже 267-ю жизнь

Моторные виды спорта всегда были и остаются опасными, несмотря на все меры, предпринимаемые организаторами соревнований, а мотоциклетный спорт в современных реалиях остается самым опасным из всех. В то время, как любая машина, будь то кузовной автомобиль или даже машина с открытыми колесами, защищает гонщика, мотоциклисты находятся наедине со скоростью и смертельной опасностью на протяжении всей гонки. Даже в самых престижных мотоклассах из года в год происходят аварии со смертельным исходом.

Так что говорить о трассе на острове Мэн, которая постоянно собирает свою кровавую жатву, а гонки там, фактически, являются самыми опасными в мире.

Не стал исключением и 2023 год – в этот раз погиб испанский мотогонщик Рауль Торрас Мартинес. Авария случилась на третьем и последнем круге гонки класса Supertwin на участке между 16-й и 17-й милями. Как это обычно и бывает в заездах по этому британскому острову, Рауль не справился с управлением своим мотоциклом и попал в аварию. Эта смерть стала первой на острове Мэн в этом году, однако, как показывает практика прошлых лет, возможно, далеко не последней.

Мартинес участвовал в соревнованиях на острове Мэн с 2017 года и за это время смог собрать в различных категориях целых 18 трофеев. Добраться до 19-го ему было не суждено…

Источник фото: соцсети Рауля Торраса Мартинеса

Это не гонки, а испытания

Всего трасса на острове Мэн унесла жизни 280 человек за свою историю, из которых 267 были гонщиками. В прошлом году, когда гонки вернулись на этот трек после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, здесь погибли шесть человек, включая отца и сына – 56-летнего Роджера Стоктона и 21-летнего Брэдли. Тот инцидент вызвал серьезный резонанс в прессе, а к вопросам безопасности легендарной гонки вновь возникло множество вопросов.

«Мы стараемся снижать риски как можно больше, работать над безопасностью лучше, чем это делалось в прошлом. Гонщики знают о рисках, приезжая сюда. Для них эти гонки становятся испытанием. Мы же делаем все, чтобы снизить риски, при этом не лишая их этого вызова», – говорил буквально в прошлом месяце Гэри Томпсон, руководитель гонок TT.

Однако снижение рисков не гарантирует их полного отсутствия. Самым жутким с точки зрения количества смертей в истории соревнований стал 2005 год, когда трасса забрала жизни сразу девяти участников. Однако и в этом году до завершения соревнований осталось еще несколько дней – они продлятся до конца недели, а впереди в том числе и заезды самых опасных классов – мотоциклов с колясками.

Источник фото: ACU

Почему эта гонка все еще существует?

На этот вопрос, как раз, и ответил Гэри Томпсон. Гонки ТТ на острове Мэн – самое настоящее смертельное испытание, и все, что могут сделать организаторы соревнований на этой горной трассе – максимально снизить риски для участников. Однако именно в смертельной опасности этих гонок и кроется их привлекательность. Для гонщиков это сравнимо с покорением какой-нибудь вершины по самому опасному маршруту, и они осознанно идут на этот риск.

Пожалуй, единственным способом решить проблему со смертельной опасностью этих заездов является их полная отмена. Однако это практически невозможно – гонки здесь привлекают сотни участников, которые осознают в полной мере опасность местных гонок, что делает их отмену практически невозможной. Это часть гоночной культуры, часть мотоциклетной культуры. И, несмотря на всю смертельную опасность, раз за разом мотогонщики будут приезжать сюда и пытаться покорить опасные виражи, каждый из которых может стать для них последним. А нам, как зрителям, остается лишь восхищаться тем, как пилоты справляются с виражами на острове Мэн и надеяться, что некрологов оттуда мы больше не увидим.