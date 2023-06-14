Гонщик победил с переломом. Подлый соперник сразу после старта переехал ему ногу

Не зря «24 часа Ле-Мана» называют гонкой на выносливость, она проверяет всех и вся – технику, людей и команды на прочность. Каждая победа, да даже финиш в этом легендарном марафоне – это уже большое достижение. А победа, как в «абсолюте», так и в своем классе – мечта для каждого гонщика и команды. В конце концов, не случайно «24 часа Ле-Мана» входит в «Тройную корону» автоспорта, три самых престижных гонки в мире.

Юбилейный, сотый марафон на трассе в Сарте, состоявшийся в минувшие выходные, принес болельщикам множество невероятных эмоций, а журналистам – невероятных историй. Чего стоит только победа в «абсолюте» команды «Феррари», которая стала для них первой за 58 лет и первой же после возвращения итальянской марки в главный класс чемпионата WEC. Но тот успех, которого достигла команда «Интер Европол» во втором по значимости классе «Ле-Мана» стоит не меньше, чем усилия в Маранелло. Более того, одному из пилотов пришлось... выступать на протяжении всего суточного марафона со сломанной ногой!

Источник фото: соцсети Фабио Шерера

Голливудская завязка

Для Фабио Шерера, «золотого» гонщика польской команды, все пошло не по плану уже в первые 20 минут гонки. В команде приняли абсолютно логичное решение сменить пилота уже на первом отрезке, поскольку на старте гонки произошла авария, был поврежден барьер безопасности, так что на трассе появилась машина безопасности. Не было лучшего варианта, чтобы посадить за руль самого слабого пилота экипажа.

Здесь стоит объяснить, как это работает – в категории LMP2 в одном экипаже нельзя собрать трех лучших гонщиков, здесь должны оказаться пилоты разного «статуса» от Международной автомобильной федерации – «платинового» (пилот с наибольшим опытом выступлений в марафонах и соревнованиях высшего уровня), «золотой» (крепкий гонщик, выступавший на международных соревнованиях и марафонах) и серебряный-бронзовый (у пилота может быть опыт в марафонских гонках, однако Федерация оценивает его как пилота-любителя). И именно таковым, несмотря на приличный опыт в «Ле-Мане» является польский гонщик Якуб Смеховски.

Источник фото: Getty Images

Так что, уже через 18 минут гонки Шереру предстояло смениться. Однако, когда Фабио покидал кокпит, он получил крайне неприятный удар, по его ноге буквально проехал соперник из категории GTEAm. Обидчиком оказался лидер машин GT и будущий победитель марафона, член экипажа «Корветта» Ники Кэтсбург.

Смеховски отправился на свой отрезок, а Шереру через боль удалось добраться до боксов своей команды. Оставалось надеяться, что травма не помешает пилоты вернуться на трассу, а по правилам суточных марафонов каждый гонщик экипажа должен провести за рулем не менее шести часов.

Конечно, два напарника дали возможность Шереру привести ногу в порядок, как это было возможно. Над швейцарцем несколько часов трудились физиотерапевты, пока на трассе работали Смеховски и Альберто Коста. Более того, Фабио даже потребовалось дополнительное время на восстановление, из-за чего после «стинта» Косты за руль вновь вернулся Смеховски.

Источник фото: соцсети Фабио Шерера

Всего через шесть с половиной часов после получения серьезной травмы Шерер был готов вернуться за руль. Ситуацию осложнило еще и то, что, фактически, ночной отрезок гонки не проходил под зелеными флагами – из-за дождя и аварий на трассе периодически появлялись то машина безопасности, то «зона замедления» (опасный участок, отмечаемый двойными желтыми флагами, на котором нельзя ехать быстрее 60 километров в час). А все это заставляло гонщика нагружать и без того распухшую и больную ногу – тормозить каждый раз Фабио приходилось через боль. Напарники же Шерера (пусть и не без помощи соперников) к тому моменту захватили лидерство в гонке.

Источник фото: соцсети Фабио Шерера

Однако Фабио справился, проехав 29 кругов и вновь вернув машину Смеховски. Впереди Шереру предстояло провести за рулем еще как минимум четыре часа. И он справился с каждым своим отрезком! Да, приходилось добираться до машины буквально на одной ноге и терпеть на каждом торможении серьезную боль, но Фабио уверенно вел экипаж к победе.

За пару часов до конца гонки Шерер, проехавший на тот момент свои шесть необходимых часов, сам рвался за руль.

«Я счастлив, что нога в целости, все могло быть хуже. Все нормально, я могу пилотировать, но я чувствую боль в зонах замедления. Я не хочу даже знать, сломана она, или нет. Сейчас я просто хочу быть за рулем и выиграть эту гонку. Сейчас у нас хороший темп и мы все хорошо делаем свою работу. Мы в борьбе за победу!», – сказал Фабио в интервью.

Источник фото: соцсети Фабио Шерера

Победа через боль

И самоотверженность, мужество окупились. На финальном отрезке 34-й экипаж мог похвастаться примерно 30-секундным преимуществом над «ВРТ», командой, за которую выступает известный поклонникам Формулы-1 поляк Роберт Кубица. Все, что требовалось от Шерера – не растерять преимущество. А он с больной ногой умудрился поставить лучший для себя круг! Причем уступив времени Альберто Косты, более опытного и априори быстрого гонщика всего четыре десятые. Фабио с больной ногой смог добраться до финиша и принести столь долгожданную для команды победу.

Для команды этот успех значит невероятно много – польский коллектив раз за разом терпел неудачу здесь, начиная с дебютного марафона, который провела в 2019 году. И вот, с пятой попытки, польский экипаж сумел-таки одержать победу. И какую! Самоотдача гонщиков принесла успех своему коллективу в сотом, юбилейном «Ле-Мане». Эта история действительно достойна экранизации, ну а Шерер стал настоящим героем своего экипажа, пусть в ближайшее время ему и предстоит период восстановления. Однако это не мешает швейцарцу улыбаться во все 32 зуба, пусть и лежа, но он обнимает столь долгожданный и столь заслуженный кубок за победу в самой важной гонке календарного года.